家用美容儀推薦｜medicube、AMIRO等15款討論高！解構RF射頻原理

家用美容儀推薦｜愈多女生喜歡使用美容儀，不僅一機達致多種功效，而且幫助護膚品吸收，讓肌膚更呈現白嫩潔淨的狀態。美容機常見「RF射頻」的專有名詞，到底是怎樣的原理、會有甚麼功效呢？以下拆解當中謎團，並整理出15款medicube、amiro、YA-MAN、GLYCEL和Panasonic等討論度高的美容儀，大家不妨參考一下。



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解構RF射頻原理

隨著美容儀的輕身和便利，不少女生都傾向在家使用，為護膚製造舒適的me time。部分美容儀採用的RF，為「Radio Frequency」的縮寫，透過發射電流，讓肌膚出現電阻效應，同時釋放的熱能，可將真皮層的膠原蛋白收縮，達致彈性緊致和減淡細紋的作用，能夠每星期使用約3至4次。不過，若然體內裝有心臟起搏器、近期曾進行填充物注射、侵入式皮膚管理的人，或皮膚不耐熱的人，則需避免或咨詢醫生意見。

此外，部分美容儀則使用EMS微電流，可以刺激肌肉運動，讓肌膚回復彈性；離子則助增加護膚品滲透，以導入更多精華進肌底，同時導出毛孔內的污垢。而LED光則能配合不同顏色光線，達致不同功效，如紅光改善衰老、藍光祛痘消炎及綠光美白提亮等。

家用美容儀推薦1. JUJY - 牛奶光嫩透肌提亮淡斑逆齡美容儀 HK$1,449

來自日本JUJY牛奶淡斑美容儀隆重登出，港澳首款雙波頭牛奶光PRO搭配港澳首創技術黑金光加牛奶光，一秒10發，輕鬆去斑美白，不單是臉，一機適用於全身，重顯白滑肌。

家用美容儀推薦1. JUJY - 牛奶光嫩透肌提亮淡斑逆齡美容儀

家用美容儀推薦2. medicube Age-R Ussera HK$1,940

深受韓國女生歡迎的medicube，獲得多個雜誌獎項認證，結合RF射頻及超聲波，每發採用雙重能量Deep Shot，幫助膠原蛋白再生，提拉下垂的面頰，打造V字瓜子臉。經專業團隊研發，美容儀每日只需用80發，便可達致最佳效果。

家用美容儀推薦2. medicube Age-R Ussera (medicube官網)

家用美容儀推薦3. AMIRO R3 Turbo Facial RF Skin Tightening Device HK$2,330

品牌最新的暢銷型號，相較其他採用更進階技術，主要消除細紋，包括淚溝、眼袋、黑眼圈和法令紋，讓肌膚維持緊緻瘦面。美容儀使用專利機頭，觸感平滑流暢，亦易於清洗，不留有殘餘，以保持衛生。美容儀所採用的溫度，低於攝氏42度，使用後更為安全。

家用美容儀推薦3. AMIRO R3 Turbo Facial RF Skin Tightening Device (AMIRO官網)

家用美容儀推薦4. 日本JUJY極致煥發膠原射頻貴妃儀Pro HK$629

全新升級，緊緻除皺 ，增強滲透，激活膠原蛋白。三款模式，緊緻模式：利用微電流刺激肌肉，提拉緊緻肌膚，淡化皺紋。RF嫩膚模式：變頻頻率1-3MHz，深入真皮層3mm，深入喚醒膠原蛋白。 MAX滲透模式: 配合300萬次/秒超聲波導入，令肌膚充分吸收護膚精華。在同類型產品比較下超高性價比！

家用美容儀推薦4. 日本JUJY極致煥發膠原射頻貴妃儀Pro

家用美容儀推薦5. YA-MAN M18N 射頻水嫩美顏儀 $4,680

美容機擁有多項功能，能夠清潔導入，同時可作眼部護理，並採用DYHP低脈衝滲透技術，有助提升轎輪廓，為肌膚注入更多水份。最特別的是，美容儀設冰感模式，幫助舒緩肌膚，在夏日使用特別感到清涼舒適，還能打造水嫩美肌。

家用美容儀推薦5. YA-MAN M18N 射頻水嫩美顏儀 (IG@yaman.official & 品牌提供)

家用美容儀推薦6. Glycel G-POWERLIFT+極V雙頻提拉彈力套裝 $1,688

全新升級版美療級活肌儀G-PowerLift+離子射頻緊膚儀，首度結合Galvanic 離子引導科技、RF活膚射頻與LED光能煥顏技術。3動能激活肌膚，引發8次元修護效果，鎖定真皮層，一次過提升、緊膚、美白、去紋、淨化、V面、注養、煥膚，360°重塑無瑕緊緻嫩肌。

家用美容儀推薦6. Glycel G-POWERLIFT+極V雙頻提拉彈力套裝 (GLYCEL官網)

家用美容儀推薦7. Panasonic RF 超聲波緊緻器 EH-XR10 $3,880

美容儀使用極集中RF射頻及超聲波技術，有助肌膚緊緻提升，可用於眼底、面頰、嘴部及下顎等，並設3種溫感強度調節。其機頭以獨有設計，能夠緊貼肌膚不同的凹凸位置，亦較易控制和操作。

家用美容儀推薦7. Panasonic RF 超聲波緊緻器 EH-XR10 (IG@panasonic_beauty)

家用美容儀推薦8. nu skin ageLOC LumiSpa® iO 基礎套裝 $2,400

nu skin美容儀也是較常聽到的牌子，這個以專利微脈動反旋科技，能夠淨化潔淨毛孔，同時幫助維持健康的膠原蛋白，提升整體的緊緻和飽滿感覺。美容儀亦可配合護膚咨詢應用程式VERA，進一步瞭解膚況，打造更好的護膚習慣。

家用美容儀推薦8. nu skin ageLOC LumiSpa® iO 基礎套裝 (IG@nuskin)

家用美容儀推薦9. ReFa BEAUTECH RAISE 射頻美容儀 $3,400

美容儀特別在於獨特的RF-Wpulse模式，使用時帶有溫感，同時有著超聲波及滲透效果的脈衝，達致支撐、循環及守護的護膚理念，打造出彈性健康美肌。

家用美容儀推薦9. ReFa BEAUTECH RAISE 射頻美容儀 (ReFa官網)

家用美容儀推薦10. EMAY PLUS 雙用提拉小顏儀 $599

Emay Plus升級雙用提拉小顏儀能透過太赫茲能量滾珠釋放天然頻率的太赫茲波，能加快皮膚新陳代謝，喚醒肌膚，增強細胞再生能力，減淡細紋，有助延緩衰老。配合特有的50°立體尖頭勾位，促進肌底吸收，倍大護膚品功效，更可精準按出完美輪廓，成為零死角美女！

家用美容儀推薦10. EMAY PLUS 雙用提拉小顏儀 $599（品牌提供）

家用美容儀推薦11. Tripollar Inspire HK$6,380

採用3大突破性技術，包括清潔毛孔的EchoTech回聲超聲波、煥膚再生的OmniCurrent全電流及有助提亮的LED光療能量，同時具備4大模式，幫助緊致肌膚、修護頸部、調整下顎線輪廓和滋養肌膚，緩慢衰老引致的肌膚問題。

家用美容儀推薦11. Tripollar Inspire (品牌官網)

家用美容儀推薦12. LG Pra.L Intensive Multicare 5合1射頻嫩膚儀 BLP1 HK$5,490

設有3種客製化護理模式，當中彈性逆轉密集護理模式，可以透過射頻、微電流、超聲波導入及離子導入等技術，提升肌膚彈性及飽滿度；眼部護理模式則可以細緻呵護雙眼，回復炯炯有神的狀態，而冰爽模式則能消除毛孔，特別適合早上醒來時、面部浮腫時用。嫩膚儀採用110°機頭設計，可最大限度地減少手臂疲勞，讓美容時更加舒適。

家用美容儀推薦12. LG Pra.L Intensive Multicare 5合1射頻嫩膚儀 BLP1 (品牌官網)

家用美容儀推薦13. CurrentBody Skin 射頻美容儀 HK$2,900

運用全球美容專科及美容院的專業技術，加上智能偵測肌膚技術，讓肌膚吸收到最有效及穩定的能量，能夠刺激肌膚自體膠原蛋白生長，有效提升肌膚明亮度和嫩膚效果，同時提拉肌膚，減少眼周細紋。

家用美容儀推薦13. CurrentBody Skin 射頻美容儀 (品牌官網)

家用美容儀推薦14. Silk'n FaceTite Revive HK$1,588

結合3種抗老技術，有效撫平細紋、強化肌膚和提升飽滿度。其LED光療及紅外線能量在被肌膚吸收後，可以刺激肌底下4厘米的膠原蛋白增生，有效嫩膚和減淡色斑，讓整個人更顯年輕。

家用美容儀推薦14. Silk'n FaceTite Revive (品牌官網)

家用美容儀推薦15. Cattale NUVOE NU THERA-5 6合1美容儀 HK$1,980

採用醫美級的RF射頻技術，結合總共6種的美容功能，包括針對肌膚彈性的RF模式、針對下垂毛孔的EMS模式、針對膚質的ION模式、Cool模式、清潔模式和眼部模式，加上3級強度調節，為肌膚打造健康亮澤的基礎。再塗上NUVOE-PDRN胜肽穀胱甘肽安瓶使用，能夠改善肌膚水份、膚質及亮度。