抗老精華推薦2025｜20款保濕逆齡：LA MER重塑飽滿肌、SK-II高效

【抗老精華推薦2025】經常出入冷氣地方，特別容易浮現乾紋和各種細紋，肌膚都必須要好好保養，其中保濕和抗老更是重中之重。各個年齡層的女生對於護膚需求都不一，但保濕和抗老都是大家最關心的事，所以不少人都會最護膚步驟中的「精華液」，來加強對抗衰老的問題。《01女生》這次為大家精選了20款保濕抗老精華，讓不論你是有細紋、鬆弛、暗沈、乾燥或是其他肌膚問題，都能輕鬆解決。



抗老精華推薦2024｜1. LA MER THE LIFTING FIRMING SERUM提升緊緻精華 $3,260/30ml

購買方法：LA MER官網

LA MER的THE LIFTING FIRMING SERUM提升緊緻精華，靈魂成分是Miracle BrothTM活膚精華，有效重啟肌膚的年輕緊緻和亮澤，且能精準針對6個臉龐微部位，包括額頭、眼眉、雙頰、法令紋、下巴和頸部，高效提升立體輪廓。此外配方注入高效酵母以加強肌膚的緊緻感覺，在微部位重塑飽滿、改善彈力感覺、密度與豐盈度方面，則配合海藻及小分子透明質酸，為肌膚深層保濕。

抗老精華推薦2024｜LA MER THE LIFTING FIRMING SERUM提升緊緻精華 $3,260/30ml（品牌提供）

抗老精華推薦2025｜2. SHISEIDO ULTIMUNE皇牌全盛精華 75ml

SHISEIDO的ULTIMUNE皇牌全盛精華，就傾注品牌標誌的日本珍稀山茶花，激發肌膚11大堅韌再生力，終結肌膚老化循環，並改善11大肌膚老化問題，包括：膚色不均、缺乏肌膚透明感、暗沉、泛紅、毛孔粗大、粗糙膚質、鬆弛、缺乏彈性、皺紋、笑紋及細紋，延續肌膚全盛狀態。此外，精華質感清爽，成份能迅速滲透肌膚細胞，瞬間賦予肌膚光澤、緊緻及柔滑感。

抗老精華推薦2025｜2. SHISEIDO ULTIMUNE皇牌全盛精華 75ml（品牌提供）

抗老精華推薦2025｜3. GIVENCHY 黑鑽奢華極緻凝珠精華 Le Soin Noir Micro-Concentrate 30ml HK$3,450

GIVENCHY所推出的黑鑽奢華極緻凝珠精華蘊含黑鑽墨藻的再生修護能量，配合海水仙花及彩藻提取物，直達肌膚底層，啟動煥亮與修護功效。每瓶凝珠精華匯聚了8,000多顆微珍珠，被微小油滴包裹著，每一顆凝珠內富滿活性成分，完美封存其活化和修復能力，確保成分穩定且深層滲透。使用後，肌膚明顯更緊緻、細紋和皺紋均被淡化。精華同時亦能改善色斑問題，其提亮效果可改善膚色不均，使膚色更均勻透亮。

抗老精華推薦2025｜3. GIVENCHY 黑鑽奢華極緻凝珠精華 Le Soin Noir Micro-Concentrate 30ml HK$3,450（品牌提供）

抗老精華推薦2025｜4. SK-II SKINPOWER能量精華

提起SK-II，不少人都想起「神仙水」的神奇功效，但其實品牌的SKINPOWER能量精華，逆轉肌齡的力量亦不容小覷。這款能量精華同樣富含SK-II傳奇成分PITERA™⁶，與肌膚天然保濕因子的組成非常相似，特別親膚，可由根源層面對抗肌膚老化及肌膚初老的現象。而且有效改善肌膚下垂、鬆弛、細紋、毛孔等問題，使肌膚恢復柔嫩有彈性。

抗老精華推薦2024｜ SK-II SKINPOWER能量精華（SK-II官網）

抗老精華推薦2025｜5. CLARINS Double Serum 賦活雙精華 50ml HK$970

購買方法：CLARINS 官網

CLARINS 的第8代Double Serum 賦活雙精華，同樣採用「水+油」的黃金配方，完美揉合21種高效水溶性及油溶性的修護植物萃取，極致發揮5大細胞修護功效：再生、滋養、保濕、活氧及防禦，有效為肌膚減淡皺紋、收細毛孔以及重煥光澤。賦活雙精華質感輕盈，易吸收，特別適合中性至乾性肌使用。

抗老精華推薦2025｜ CLARINS Double Serum 賦活雙精華 50ml HK$970（CLARINS官網）

抗老精華推薦2025｜6. BIOEFFECT 益肌白金級濃萃雙子精華露 15ml HK$1,950

BIOEFFECT是來自冰島的國寶級純淨生物科技護膚品牌，品牌理念是創造出純粹、綠色、純淨的產品，其中益肌白金級濃萃雙子精華露，是一款專為肌膚出現明顯衰老迹象而開發的高效精華露。產品僅含12種高效配方，就已經有逆轉至少5種肌膚重要衰老跡象，包括肌膚乾燥、紫外線導致的色素沉著、皺紋、膚質變薄和鬆弛問題，有效改善上高達50%，同時有著修護肌膚屏障，使肌膚更健康、更光滑的功效。

抗老精華推薦2025｜ BIOEFFECT 益肌白金級濃萃雙子精華露 15ml HK$1,950（品牌提供）

抗老精華推薦2025｜7. L'OCCITANE 第3代蠟菊煥活雙效精華 50ml HK$830

L'OCCITANE的第3代新升級配方的蠟菊煥活雙效精華﹐蘊含100%有機蠟菊成分，包括能對抗自由基的強大抗氧化成分——蠟菊精華油、蠟菊奇跡抗壓萃取及梔子花萃取，能有效滲透肌底，重建肌膚屏障，達到抗氧、煥活年輕的作用。此外，精華更添加了新成分天然提亮因子梔子花萃取，可保護肌膚褪黑激素的自然晝律循環，令肌膚更保濕、光滑、飽滿。

抗老精華推薦2025｜7. L'OCCITANE 第3代蠟菊煥活雙效精華 50ml HK$830（品牌提供）

抗老精華推薦2025｜8. DECLARÉ 多元緊緻煥膚精華 HK$760

DECLARÉ所推出的多元緊緻煥膚精華，蘊含長葉車前和海洋膠原蛋白，可有效重建肌膚組織彈性，達至延緩衰老、減退皺紋及細紋，持續打造出立體輪廓和無痕美肌，讓每吋肌膚煥發青春光彩。此外，產品採用獨家專利SRC ComplexTM 紓緩降敏配方，通過國際專業皮膚科測試，是感皮膚也能安心使用的護膚品。

抗老精華推薦2025｜8. DECLARÉ 多元緊緻煥膚精華 HK$760（品牌提供）

抗老精華推薦2025｜9. belif 全能彈力緊緻炸彈精華 50ml HK$450

belif 全能彈力緊緻炸彈系列，可為疲倦肌膚注入水分、舒緩肌底壓力、護理肌膚屏障、提升肌膚狀態以及逆轉因重力導致的下垂肌膚。其中全能彈力緊緻炸彈精華，蘊含最高含量神經醯胺配方，能堅固保濕屏障護理，同時達至祛皺、美白功效。同時可改善老化鬆弛的縱向毛孔﹐並有效提升太陽穴、額頭、嘴角及面頰部位的彈力，賦予肌膚緊緻彈力與絲滑質感。

抗老精華推薦2025｜9. belif 全能彈力緊緻炸彈精華 50ml HK$450（品牌提供）

抗老精華推薦2025｜10. ELIXIR 幹細胞膠原年輕緊緻精華 (The Serum) 50mL HK$615

ELIXIR所推出的幹細胞膠原年輕緊緻精華，蘊含可注入針對表皮、基底膜和真皮三大肌膚層的資生堂獨家成分CoreXymide新肌酮，並利用全球首創1的極速再生年輕科技，以2X速度深層滲透至肌底，增加表皮細胞數量同時修復受損的基底膜，牢固連結表皮層和真皮層，改善鬆弛。此外更加入21種高效抗衰老成分，提升幹細胞膠原蛋白密度，締造更緊實、亮澤及幼嫩的肌膚。

抗老精華推薦2025｜10. ELIXIR 幹細胞膠原年輕緊緻精華 (The Serum) 50mL HK$615（品牌提供）

抗老精華推薦2025｜11. Origins 靈芝菇菌抗逆舒緩精華 30ml HK$535

專為發出 SOS 的皮膚而設的靈芝菇菌抗逆舒緩精華，使用後高效顯著修復肌膚，有助快速舒緩受刺激皮膚，同時有助於舒緩敏感泛紅徵狀，並修復受損肌膚屏障，令肌膚更穩定健康，明顯瞬間注滿水分。

抗老精華推薦2025｜Origins 靈芝菇菌抗逆舒緩精華 (01 mall)

抗老精華推薦2025｜12. Cetaphil 賦活胜肽塑顏精華 30g HK$425

Cetaphil 所推出的賦活胜肽塑顏精華﹐質地輕盈﹐能快速被皮膚吸收並滲透至肌底﹐即時刺激纖維細胞促進膠原蛋白合成，速效逆轉細紋、彈性、緊緻度、膚質、保濕度、光澤感、明亮度、柔嫩度及膚色均勻度9大歲月痕跡，效果媲美使用含有0.3% A 醇（Retinol）。精華適合所有膚質及敏感肌每日早晚使用，不但無需建立耐受性，亦不會出現乾燥脫皮、泛紅刺痛、光敏感、吸光等各種副作用。

抗老精華推薦2025｜12. Cetaphil 賦活胜肽塑顏精華 30g HK$425（品牌提供）

抗老精華推薦2025｜13. SULWHASOO雪花秀 禦時緊顏參養精華HK$1,090/30ml；HK$1,480 / 50ml

這款人參精華包含皇牌人參專利成分Ginsenomics™及5種活性胜肽成分Ginseng Peptide™，於協同效應下進一步促進肌膚膠原蛋白生成與保護，進一步增強肌膚自我煥新的能力，增加肌膚密度，使肌膚飽滿。 連續使用6週後，額頭、眼周、蘋果肌、法令紋及嘴角，得以明顯的改善，達至提、拉、緊效果。

抗老精華推薦2025｜SULWHASOO雪花秀 禦時緊顏參養精華（SULWHASOO）

抗老精華推薦2025｜14. 肌研H.A. Supreme 光曜淡紋精華液 30ml HK$269

肌研所推出的H.A. Supreme 光曜淡紋精華液，以最先進真皮層滲透黑科技，集結3大醫美級明星成分，將醫美級抗氧亮肌保濕成分直接搽入真皮層1.5mm，效果媲美醫美效果的煥膚療程。這款精華液含抗氧皇者麥角琉因及明星袪黃亮白成分 SEPIWHITE MSH，有效抑制黑色素源頭，從真皮層褪走暗啞黃氣，養出透亮水光肌。

抗老精華推薦2025｜ 肌研H.A. Supreme 光曜淡紋精華液 30ml HK$269（品牌提供）

抗老精華推薦2025｜15. Estee Lauder 全新升級再生基因修復精華（第七代）75ml HK$1,215

以「5G」極速修復肌膚，擊退多重初老跡象，同時為肌膚抵禦現代生活造成的環境傷害，瞬間締造新生光。只需1滴管份量，肌膚瞬現水潤光澤。連續使用3星期，加速減淡細紋，肌膚倍顯細嫩緊緻，使用1瓶後，毛孔顯著收細，肌膚如注滿飽睡活力般健康年輕，細膩彈滑。

抗老精華推薦2025｜Estee Lauder 全新升級再生基因修復精華（第七代）7 (01 mall)

抗老精華推薦2025｜16. LANCOME 升級嫩肌活膚精華 (小黑瓶) 35ml HK$790

精華加入7種「微生態」營養素 – 益生元及益生菌萃取物，有效復原肌膚微生態，強化肌膚第一道防線，抵禦外來侵襲。使用7天後，可重現柔嫩彈滑、均勻透亮的年輕肌膚！

抗老精華推薦2025｜16. LANCOME 升級嫩肌活膚精華 (小黑瓶) 35ml HK$790（LANCOME官網）

抗老精華推薦2025｜17. Natura Bissé 緊緻煥膚A醇晚間精華

這款晚間精華能夠恢復肌膚自然更新，刺激表皮正常運作，緊緻和修復肌膚屏障。其創新配方結合了兩大活膚的活性成分，分別是封裝視黃醇（Amplified Retinol）和補骨脂酚（Bakuchiol），以最大限度提高視黃醇（Retinol）的抗衰老效果。使用後，可撫平肌膚紋理，增強肌膚表皮的彈性，回復光滑細緻。

抗老精華推薦2025｜17. Natura Bissé緊緻煥膚A醇晚間精華

抗老精華推薦2025｜18. LANEIGE 膠原彈滑嫩肌精華 30ml HK$360

LANEIGE的膠原彈滑嫩肌精華，一瓶蘊含24,000顆彈滑嫩肌凝珠混合胜肽精華水，並加入專利牡丹及膠原蛋白複合物，提升肌膚緊緻度，同時深層補水，打造出彈滑肌膚。產品更利用SmoothTech™技術，實現水感凝珠清爽質感，一抹即瞬間吸收。

抗老精華推薦2025｜18. LANEIGE 膠原彈滑嫩肌精華 30ml HK$360（品牌提供）

抗老精華推薦2025｜19. OLEHENRIKSEN 逆齡再生0.3% A醇晚間精華 HK$585

Transform 系列的逆齡再生0.3% A醇晚間精華，由兩種專業級A醇和有效滋養肌膚的北歐植物複合物配製而成。可均衡地煥活肌膚和補充肌膚水份，能抗皺並達致長期保濕和抗衰老功效，而蘆薈原液、北歐花楸果漿和白樺樹原液的舒緩性植物複合物則可鎮靜醒膚。每週使用精華 1-2 次，可看到細紋和皺紋明顯改善，肌膚恢復年輕狀態。

抗老精華推薦2025｜OLEHENRIKSEN 逆齡再生0.3% A醇晚間精華 HK$585 (olehenriksen.com)

抗老精華推薦2025｜20. innisfree 紅茶逆時活膚修復精華 50ml HK$410

專研Reset concentrateTM酵活成分，其蘊含豐富的茶精粹，有助膠原自生，同時柔化紋理，提升肌膚彈潤度。添加煙醯胺、水潤成分，有助阻截黑色素，提升肌膚光澤度，煥亮美肌。熬夜、作息不規律、熟齡肌人士必備 !