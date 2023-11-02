外用A酸｜早C晚A抗老保養法已過時！單用抗老/去痘功效並不長久？

皮膚保養｜對於女生而言，皮膚管理絕對是一件長久的勞心事，因為並不能單靠兩三件美容產品就「一本天書走到老」，需要按照天氣、膚質與膚況來改變相應護理步驟：清潔、保濕、修復都是保養當中重要的三大要守，想做好皮膚護理，都要跟貼潮流，了解到最新的保養方法！



近年不少產品都主打抗老、修復，而維他命A亦成為護理保養的大熱成分，主打促進皮膚細胞的再生和修復、幫助加速角質細胞更新、改善皮膚粗糙、暗沉、改善毛孔粗大以及淡化細紋與皺紋；更有「早C晚A」、疊加A醇等抗老保養法出現。

皮膚管理絕對是一件長久的勞心事！（《瞞天過海：八面玲瓏》劇照）

A酸並非人人合適 單用一款維他命A功效不長久？

隨著維他命A的盛行，不少人都分享使用A酸的心得，A酸雖然通過美國食品藥品監督管理局FDA認證，是皮膚科的處方用藥，不過A酸的刺激性較高，真皮層受刺激後容易產生副作用，令皮膚屏障變薄，變得更乾燥、更易敏感紅癢。

因著A酸的功效並不適用於所有肌膚，A醇這個較為溫和的抗老成分就成為大熱，因為A醇作為酸類的衍生物，能夠將皮膚細胞內的酶，轉化為視黃醇，從而刺激到纖維母細胞，令膠原蛋白增生、促進新陳代謝及撫紋細紋。

A酸並非人人合適！（gettyimages）

維他命A怎麼選？最新「3A2B」抗衰老保養法！

大家經常提及的維他命A，家族成員一共有4位：A酸、A醛、A醇及A酯，而刺激性及效果亦由強至弱可見。想要有長久的抗老功效的話，不妨試試近期最新的「3A2B」抗衰老保養法，就連不少皮膚醫師及台灣化妝師兼YouTuber Kevin老師亦大為贊同的！

原來有指單靠一款維他命A：A酸或A醇的保養法並不高效，不是皮膚容易受刺激，就會是功效成效緩慢。為了兼備「功效」與「穩定皮膚」，將將速效A醛、高效A醇、長效A酯合一，才能打造出耐膚性高、發揮更長功效的作用的抗老成分！而「3A2B」是什麼？「3A2B」保養將A醛、A醇、A脂三者結合，2B則指B3及B5，能夠同時保濕與舒緩皮膚。

最新「3A2B」抗衰老保養法！

同場加映：A醇怎麼用？皮膚科醫生教路！

同場加映：Neogence霓淨思1.8%超效逆時A醇精華30ml NT$1,350 拆合約港幣$325

這款Neogence 全新上市的產品，採用了三款維他命A的混合：A醇、A醛、A酯加上補骨脂酚以及8.5%菸鹼醯胺的配方，能夠達致最高效的抗老功效。根據第三方公證單位實測，三天就可以改善皮膚困擾！

Neogence霓淨思1.8%超效逆時A醇精華30ml NT$1,350 拆合約港幣$325（Neogence）

同場加映：ELIXIR 高純維A重點抗皺精華霜 15g HK$435

來自日本的ELIXIR ，這款高純維A重點抗皺精華霜中維他命A成份，獲得日本厚生省的唯一認證，能夠在2周內有效減淡皺紋、淡化黑眼圈與改善皮膚彈性，是款穩定抗老之選！

ELIXIR 高純維A重點抗皺精華霜 15g HK$435（ELIXIR）

同場加映：DR.WU超A醇煥顏緊緻精華1.5% 30ml HK$500

購買方法：Mannings（HK$$498）

DR.WU由亞洲權威皮膚科吳醫師創立，以醫師配方為基礎，推出高效低敏的專業保養品。而因著維他命A的盛行，DR.WU以「超A醇」作為全新主打，將以1.5%高濃度維他命A混合高濃度B3及B5，打造出「3A2B」配方。產品能夠比傳統A醇更快見效，但更長效、低敏，敏感肌女生亦能輕鬆駕馭！

DR.WU超A醇煥顏緊緻精華1.5% 30ml HK$500（DR.WU）

同場加映：La Roche-Posay理膚寶水 A醇緊緻抗痕精華 30ml ‎NT$1,840

這款理膚寶水的抗痕精華，又被稱為「AB小紅瓶」，當中含有的0.29%A醇加上黃金濃度2%菸鹼醯胺，能夠促進肌膚煥活同時舒緩肌膚不適，聲稱8周就有明顯功效，就連敏感肌都可以使用！