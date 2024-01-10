情人節禮物2024｜名牌情侶香水推薦低調放閃！2方法營造偽體香

【香水推薦｜情侶香水】想與對方增進感情，從日常生活中增加一些儀式感是不錯的選擇，除了高調放閃的情侶裝外，可為彼此準備一對專屬的情侶香﹐這簡直是無時無刻地低調放閃！《01女生》不僅為大家精選了多個品牌超配的情侶香水，還整理可營造偽體香的香水噴法，讓你/妳可猶如擁有自帶香氣般！



營造偽體香的香水噴法1. 與無香味身體乳液混合

假如想讓香水聞起來猶如天生自帶的體香，可先在手上噴一次香水，等它揮發了一段時間後，等待時間可以先化妝。接著，再次把香水與無香味身體乳液混合，接著將它塗抹在頸後、鎖骨、大腿內側等身體部位，這樣香味就會猶如人體散發出的香氣，是迷人的「偽體香」！

營造偽體香的香水噴法1. 與無香味身體乳液混合（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

營造偽體香的香水噴法2. 讓髮絲也帶香氣

這個方法並不是直接將香水噴灑在頭髮上，這樣做太傷害髮質和頭皮。我們可以將香水噴灑在梳子上，也是先讓它先揮發一下，再用它梳理一下中尾部頭髮，雖然這樣香氣不多但夠自然，而且能減少對頭髮造成傷害。

營造偽體香的香水噴法2. 讓髮絲也帶香氣（《金秘書為何那樣》劇照）

情侶香水推薦1. Hermès

女朋友香水：Hermès Un Jardin Sur La Lagune 潟湖花園中性淡香水 100ml HK$1,275購買方法：01mall【優惠價HK$592】

男朋友香水：Hermès Un Jardin sur le Toit Eau de toilette 50ml HK$800 購買方法：01mall【優惠價HK$465】

情侶香水推薦1. 女朋友香水：Hermès Un Jardin Sur La Lagune 潟湖花園中性淡香水 100ml ( Hermès)

Hermès 的這對男女調香水，靈感都是採以清新的自然香氣，經得起時間的考驗。女香的Un Jardin sur la Lagune 淡香水，香氣除了有花香還帶有木香，以明亮的玉蘭包裹著的海桐和聖母百合，充滿著女生的活潑明媚的特性。

而男生則很適合配上較中性特Un Jardin sur le Toit EDT，這款香氣是以花香再配上果香，將清脆的蘋果樹香氣與與多汁的梨樹香氣融為一體，猶如遊走在巴黎的花園中，是一款清新細膩的香氣，這兩款香氣很適合文青情侶們。

情侶香水推薦2. ARMANI beauty ARMANI / PRIVÉ 高訂香水 黑白二重奏

女朋友香水：ARMANI / PRIVÉ BLANC KOGANE 高訂香水 HK$3,240/100ml

男朋友香水：ARMANI / PRIVÉ NOIR KOGANE 高訂香水 HK$3,240/100ml

情侶香水推薦2. ARMANI beauty ARMANI / PRIVÉ 高訂香水 黑白二重奏（品牌提供）

ARMANI / PRIVÉ推出的黑白二重奏高訂香水，以BLANC KOGANE與NOIR KOGANE組成，前者香氣如光滿溢的亮澤芬芳，後者則是如深邃神秘的大地氣息，有著強烈對比但又融洽，很適合帶有反差感的情侶。

女朋友香水：ARMANI / PRIVÉ BLANC KOGANE 高訂香水 HK$3,240/100ml（品牌提供）

象牙白色香水瓶身的BLANC KOGANE，以迷人的意大利鮮檸檬精華為前調，糅合陽光般燦爛的依蘭依蘭和水漾的鈴蘭清香，再與香根草精華和印尼的廣藿香精華融合，為濃厚的白麝香基調注入木香相互纏繞，香氣恍若純淨裸肌細膩又誘人的明亮氣息。

男朋友香水：ARMANI / PRIVÉ NOIR KOGANE 高訂香水 HK$3,240/100ml（品牌提供）

而暗夜黑色香水瓶身的NOIR KOGANE，以清新迷人的欖香脂打開序幕，帶出藏紅花瓣中心的樹脂香精華，強調香水中濃烈的皮革氣息。香水基調以香根草結合危地馬拉的廣藿香精華，與皮革木質基調親密交纏，為香水帶來煙燻木香的野性魅力。

情侶香水推薦3. Loewe Duo Set 001 HK$1,422

Loewe 的這套001淡香水，簡直是為情侶而設，一款是適合女士，一款適合男士，兩種香水當融合時和諧，分開時又具獨特的嗅覺體驗。原因是兩款香擁有共同香調​​和和諧配方的香水，這兩種香水既可以直接疊噴在皮膚上，也可以與伴侶同時使用，創造出一種特殊的「第三種」香氣。

情侶香水推薦3. Loewe Duo Set 001 HK$1,422（Loewe）

這兩款香水最浪漫的地方是前調及中調都是一樣的，分別在於001 女士淡香水是以清甜的橙香與佛手柑，再搭上淡淡茉莉花作點綴，而001 男士淡香水則是充滿誘人魅力的雪松和麝香，簡直是低調放閃的首選！

情侶香水推薦3. Loewe Duo Set 001 HK$1,422（Loewe）

情侶香水推薦4. TOM FORD PRIVATE BLEND

女朋友香水：TOM FORD ROSE PRICK EAU DE PARFUM 50ML HK$3,245

男朋友香水：TOM FORD FABULOUS EAU DE PARFUM 50ML HK$3,245

情侶香水推薦4. TOM FORD PRIVATE BLEND（TOM FORD）

TOM FORD PRIVATE BLEND系列中的FABULOUS EDP與ROSE PRICK EDP，一黑一粉，前者香氣偏性感又神秘，後者則是偏中性香。兩款不論是混合使用還是分開用，都是混合又具火花。

TOM FORD FABULOUS EDP是一款東方皮革香調，以愉悅的鼠尾草和新鮮的薰衣草為前調，再以苦杏仁和香草味為皮革中心注入了豐富的質感，再浸透在鳶尾花中﹐整體散發著奢華又神秘的香氣。而TOM FORD ROSE PRICK EDP，香水融合了三款野生玫瑰，充滿浪漫氛圍。而且雖然是以玫瑰花香調，但香氣其實是偏中性，男生使用也不突兀。

情侶香水推薦5. Tiffany & Love：成雙成對

女朋友香水：Tiffany & Love 女士香水 50ml HK$1,155

男朋友香水：Tiffany & Love 男士香水 50ml HK$1,155

情侶香水推薦5. Tiffany & Love：成雙成對（Tiffany & Co.）

Tiffany & Love 系列香水，將充滿生機的木香將兩種香味融合，象徵著愛情以多種方式讓兩個人結合起來，是非常浪漫的情侶香水。而且可以自選雕刻香水瓶身，打造獨一無二的完美禮物。

Tiffany & Love 女士香水帶有花香和木香，以清新亮麗前調展開，將品牌獨家研發的植物成份藍羅勒搭配西袖，造就出清爽香氣，而中調則是橙花油的甜蜜花香，混和著藍衫的木香。後調是香根草和雪松，打造出有層次而女性化的香氣。

Tiffany & Love 男士香水是擁有芳香果味並帶有木香的香水，香氣以薑油、柑橘和豆蔻為引子，調和出迷人香氛，其後中調揉合了杜松與柏樹，經由 Tiffany 獨家創造的共蒸餾流程調製，為香水注入現代感。以檀香、香根草和標誌性的藍杉香調構成了這個大師級組合的後調。