香港SPA推薦｜6大必試渡假式酒店按摩：水療按摩+美容、海景打卡

【香港SPA推介2024/按摩推薦】都市人生活忙碌，工作OT，加上沒有太多時間運動，很容易造成不良坐姿、痛症等問題，想解決疲倦、舒解痛感，好好休息固然重要，在重要日子前後，則更需要多加寵愛自己與另一半，透過按摩與護理結合，一站式完成寵愛與保養。



香港SPA推介：1. 喜 ‧ 源「活力玫瑰療程」 HK$1,760

玫瑰作為保養成份中的表表者，抗老、美肌功效一直備受好評，想沉浸式體驗玫瑰的好處，香港東涌世茂喜來登酒店「喜 ‧ 源」與澳洲有機護膚品牌CANVAS 攜手呈獻按摩與美顏療程。在 90分鐘的SPA中可以體會到60分鐘按摩 以及30分鐘美容療程，感受一場五官的玫瑰盛宴。

香港SPA推介：香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源「活力玫瑰療程」

地址：香港東涌世茂喜來登酒店3樓

供應日期：即日起至2024年2月29日（上午10時至下午8時）



香港SPA推介：2. Asaya「泰式紓緩按摩療程」HK$1,880起

若然想針對個人痛症、炎症的話，香港瑰麗酒店中的Asaya會透過另類療法和體驗等打造綜合康體概念，以達至驅除疲勞、調和身心的功效。通過最新的「泰式紓緩按摩」療程，傳統泰式按摩手法加上具治療功效的溫熱草藥球，能夠讓另一半徹底放鬆身心，猶如置身泰國鄉郊般寧靜愜意。

想將體驗加倍升級，可以預訂雙人 60 分鐘療程，再以HK$1,000 升級至位於 Asaya 7 樓的 Spa Duet Suite 套房內享用。升級後除了原本療程，更能享受額外 30 分鐘水療設施、1小時香氛花瓣浴以及享用冰凍香檳，體驗專屬二人的極致溫馨時光。

香港SPA推介：香港瑰麗酒店 Asaya「泰式紓緩按摩療程 」

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店6樓



香港SPA推介：3. BLISS® 水療中心「甜蜜愛侶」HK$7,999起

想好好體會、感受雙人時光的話，W酒店坐擁西九龍的景觀，能夠在海景圍繞的環境下享受護理。適逢二月情人節，酒店推出優惠護理組合，組合中有135分鐘自選心儀尊貴護理組合、巴拿芬熱蠟足部護理，更可以在BIP海景雙人水療套房中，以特色鮮花花束打卡，再一邊甜蜜浸浴一邊品味VCP香檳與尊貴美食套餐。滿足好幾個打卡十足的需求後，更可以免費使用全港最高戶外恆溫天際泳池與海景健身中心、豪華海景熱療及水療設施等，完全是驚喜一浪接一浪。

香港SPA推介：香港W酒店 BLISS® 水療中心「甜蜜愛侶」

地址：九龍柯士甸道西1號圓方 W Hotel72樓高層



香港SPA推介：4. 東方水療中心 「Empowering Me療癒護理」 HK$3,650起

都市人生活節奏急促，加上有人生大事的話，更是壓力重重。想深層放鬆，緩解焦慮的話，冥想與按摩亦是一個不錯選擇。東方水療中心以歐洲古代皇族沐浴為靈感，打造出Rasul摩洛哥式浴場、羅馬式Laconium高温浴室、香草桑拿室、熱帶雨林蒸氣浴室等，令人感覺療愈而獨特體會。

若是身心靈初手的話，150分鐘 的Empowering Me療癒護理就再也合適不過，護理先以15分鐘冥想練習開始，其後的60分鐘臉部護理及75分鐘Marma身體按摩，透過用上澳洲護膚品牌Subtle Energies的天然金箔精華及精油，為身心靈賦予力量。

香港SPA推介：香港置地文華東方酒店 東方水療中心「Empowering Me療癒護理」

地址：皇后大道中11-19A號置地文華東方酒店5/F

供應日期：即日起至3月31日



香港SPA推介：5. 悅椿SPA 「Floral Chic」HK$2,400起

想感受正宗、古法泰式按摩的話，不一定要遠到海外，香港亦可以體驗到高質素的泰式水療及按摩！悅椿SPA 來自 Banyan Tree 旗下品牌，由用料到手法，甚至技師亦受過泰國布吉島悅榕 SPA 學院接受專業、嚴格的培訓。

「Floral Chic」以花香精酒配合結合經典技法，由按摩、敷膜、花香磨砂到面部護理，加上陣陣花香，仿如一秒穿越泰國，鬆弛、減壓，帶來喚然一新的體驗。

香港SPA推介：Hotel ICON 悅椿SPA「Floral Chic」

地址：九龍尖東科學館道17號Hotel ICON唯港薈9樓



香港SPA推介：6. Wellness at The Murray 全身按摩+面部護理 HK$2,068

想感受從細胞開始改善肌膚健康功效，同時放鬆身心，美利酒店以澳洲天然有機Grown Alchemist 品牌，配合獨特的按摩手法，由全身按摩到臉部護理，天然寵愛你的全身。療程前更可享用15分鐘私人獨立蒸汽或桑拿設施，完成療程後可以享用健康茶點及自選花茶，感受一整個完整體驗。

香港SPA推介：香港美利酒店 Wellness at The Murray 「全身按摩+面部護理」

地址：中國香港特別行政區中環紅棉路22號

