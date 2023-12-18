派對前後急救術：Facial護理/SPA/按摩 擺脫乾燥暗啞、浮腫！

【SPA/皮膚護理】在重要日子前夕，除了要入手合適服裝，亦要加強護理！想要快速急救、護理，可以善用居家美容儀或者直接前往美容院、護理店內快速急救，擺脫疲態與化解疲憊身心！



派對前後急救護理：SOOCO 北海道富良野療癒薰衣草水療

買一送一 人均只需HK$1200！

都市女生平日工作繁忙，週末假日想與閨蜜、摯愛做個水療按摩也是個不錯的選擇！而薰衣草以鎮定、療癒聞名，被譽為「香草女王」，SOOCO將薰衣草融入SPA水療中，推出「北海道富良野療癒薰衣草水療 」，能夠有助提升睡眠質素、改善神經焦慮、化解疲憊身心。清潔同時滋潤全身、減緩敏感，而且薰衣草的甜美香氣更有緩和情緒、放鬆身心的效用，在派對前後都可以感受到由頭到腳的充分滋養！

派對前後急救護理：Emmebi Italia HK 逆齡高氧時光艙護理體驗

01女生讀者優惠價HK$698 (原價 HK$1698)

工作繁重、生活壓力、加上派對狂歡，容易令疲態提早顯現，想回復青春當然不只要肌齡逆轉，更要令細胞都抗衰老！Emmebi Italia HK除了頭療護理外，更推出一個香港獨家的吸氧抗衰老療法：以微高壓氧艙的原理，呼吸高壓氧氣30分鐘能夠有助幹細胞與新血管再生，讓身體由内而外煥發年輕體態。據以色列大學與醫學中心研究報告顯示，90天内進行60次高氧療程，細胞端粒延長高達38%及衰老細胞減少37%，意味只需90天就有效地令讓你的細胞回到25年前！

派對前後急救護理：Emmebi Italia HK 逆齡高氧時光艙護理體驗 （Klook）

派對前後急救護理：SOOCO 人氣全身按摩

01空間優惠價：HK$654

想好好享受個人護理時光，若是女生專屬店更顯安心，SOOCO 除了有雅緻境觀：2,000呎園景及 3,000呎無邊際維港海景日式Spa旗艦店，更有不少極為少見器材與護理提供，由按摩、瘦身到面部療程都可以一店解決！

派對前後急救護理：SOOCO 人氣全身按摩（SOOCO）

派對前後急救護理：香港美利酒店「投入馥郁季節」護理

Klook預訂｜60 分鐘 HK$1,400 90 分鐘HK$1,650

想延長節日氣氛，令派對前後都保持高漲心情，不妨以充滿節日暖意的材料好好獎勵自己。適逢冬日佳節，香港美利酒店推出「WELLNESS AT THE MURRAY佳節護理」，將全身按摩護理中加入特選材料：黑胡椒、生薑和香橙，再加上比利時熱朱古力、棉花糖裹敷身體，呵護身心同時使你沉浸在節日氣氛當中！

派對前後急救護理：香港美利酒店「投入馥郁季節」護理（Klook）

派對前後急救護理：香港東涌世茂喜來登酒店「活力玫瑰療程排毒煥然療程」

Klook預訂｜60分鐘按摩 + 30分鐘美容療程 HK$1,600

玫瑰的抗老美肌功效一直備受好評，而香港東涌世茂喜來登酒店「喜 ‧ 源」與澳洲有機護膚品牌CANVAS 攜手呈獻按摩美顏療程，感受一場五官享受的盛宴 。另外按摩療程結束後，當日在酒店有其他消費更可獲贈額外CANVAS小禮品一份，將寵愛帶回家中。

派對前後急救護理：香港東涌世茂喜來登酒店「活力玫瑰療程排毒煥然療程」（香港東涌世茂喜來登酒店）

地址：香港東涌世茂喜來登酒店3樓

供應日期：即日起至2024年2月29日（上午10時至下午8時）



派對前後急救護理：香港W酒店「閃耀登場」派對達人美麗變身療程

Klook預訂｜HK$3,350起

想以最佳狀態縱情投入派對狂歡？要來一場最後急救的話，香港W酒店的美麗變身療程就最合適不過，派對達人美麗變身療程中能夠滿足幾個願望：尊貴水療、面部謢理、身體按摩，而且更可以免費使用全港最高戶外恆溫天際泳池與海景健身中心、豪華海景熱療及水療設施等，讓身心都全情放鬆、投入假日氣氛當中！