【港鐵加價】車費加逾3%　升幅高過通脹人工　3個原因令人難接受

2018可謂是港鐵多事之秋的一年,沙中綫醜聞、四綫故障、颱風山竹襲港後的混亂安排,每件事仍教人歷歷在目,然而它卻於今日(12月20日)宣佈,明年1月2日起「全月通加強版」、「港鐵都會票」及「屯門–南昌全日通」等五款車票都會加價,同時間,「程程3%車費扣減」優惠亦將於元旦結束。 「唉,加又點?都要搭㗎啦!」的確,要打工仔為十元八塊放棄搭乘港鐵並不容易,但每想起它的醜聞與連連發生的故障,就覺得哪怕是多付一毫子也是很不該。

十元八塊,畀得起,但問題是:你想唔想畀?(資料圖片)

正式來說,港鐵其實早在今年5月已宣佈未來將會加價3.14%,只是當時推出了為期半年的「程程3%車費扣減」優惠,加上它亦表明月票與都會票在2018年內不會加價,因此大部份路線的車費才在這段時間未有大變動。但在過去半年,山竹颱風帶來的混亂、四綫故障與沙中綫醜聞愈揭愈深等多宗事情,卻教人對港鐵的服務質素以至公信力抱有質疑及不滿,港鐵在這時候仍維持加價的決定,實在令人失望。

港鐵全月票新收費(按圖了解):

東涌–香港全月通加強版:$620(2018年)→ $635(2019)

據早前一個調查顯示,打工仔在2018年的平均加薪幅度也不過是3.2%,但扣除今年2.3%的通脹率後,實際的加薪幅度只得0.9%,而且不少企業對2019年就業市場的態度未見樂觀,港鐵要是仍堅持加價3.14%,實在令人不滿。

以下列出「荃灣站到中環站」、「將軍澳站到中環站」及「屯門站到中環站」的新舊車票比較,方便打工仔作簡單參考。

港鐵新舊車費比較(按圖了解):

1.【每月往返荃灣站、中環站車資】$14.7(現時單程車費)x 2(每天往返次數)x 22(假設每月有22天工作天) = $646.8(資料圖片)

薪金比例沒加得這麼多,但交通費卻要照跟通脹而增加,即使只是幾十元的差距,也實在於理不合。不少人不忿港鐵加價,大概是源於以下三個原因:

1. 收費更貴換同一水平服務

是次加價,都會票「只」加$10,部份月票的票費最多也「只」加$15,這加幅也只不過是等於吃多一串魚蛋般罷了,打工仔怎也負擔得起,但問題是,要用更多錢去買一樣,甚至是更差更不穩定的服務表現,教人怎會服氣呢?

港鐵四條鐵路線線今年10月中齊發生訊號故障,乘客大排長龍。(資料圖片/林若勤攝)

2. 港鐵無視道德責任

在自由經濟的概念裏,「需」與「求」是彈性的,一間餐廳把菜式價格定得再好,客人願意付錢便可享用,不願意付錢便到第二間餐廳用膳,是合乎邏輯的。但港鐵在今天已成香港交通主要命脈,它的存在對不少人來說已成一種依賴、需要,在如此情況下,港鐵慣於只升不減的收費調整的做法,行為無異於迫令乘客屈服,再憤怒,也只得啞忍。

「唓!你可以唔搭港鐵㗎喎!」是啊,要慳錢的話,走路上班也是絕對有可能呢,只是有多少人會做呢?純粹以價格來說,相信絕多數乘客都會「接受」加幅,如常使用港鐵的列車服務,但以道德角度來說,港鐵既為數百萬人提供交通服務,卻竟以這種搾頸就命的態度加價,實在難以服眾。

沙中線紅磡站擴建工程被揭質量有問題,港鐵正就工程進行全面策略評估。(資料圖片)

3. 加價=補貼港鐵錯失?

沙中綫紅磡站的工程醜聞愈挖愈深,最新狀況是運房局隨機開鑿檢驗的枝鋼筋均不達標,立法會鐵路事宜小組季員會委員田北更擔憂情況變得麻煩,甚至有拆站的危機;列車服務接連出現大小型的故障、延誤,港鐵亦未有任何具說服力的說法保證未來不會再出現如此狀況。

種種未知結果、沒保證的事情,教乘客對港鐵的信任大受動搖,但港鐵在今天維持半年前的加價決定,實在難以令人信服。雖不能將「加價」與「維修保養列車系統」及「補貼沙中綫工程」直接劃上等號,但在情感上來說,要乘客不將三者混為一談也不容易。

港鐵列車服務延誤近年已成一個隨時會爆的炸彈般存在:你不知它何時會發生,但每在遇上時,總是十分麻煩。(資料圖片)

港鐵 is too big to fall…

將一個體系發展得極為完善,龐大得成為很多人生活中不可或缺的存在時,它就會變成一個不可,也不容許塌下的組織。港鐵現在就是這般的存在,因為它太重要,以至令政府,甚至是整個社會都不會讓它倒下。

但反過來說,一個如此龐大組織的內部要是不斷的腐敗,它所帶來的影響與破壞亦是不敢想像。沙中綫醜聞正正揭示港鐵的行政方式有多糟糕,也令政府不得不認真處理,不得港鐵再蒙混過去。至於在乘客層面上,加價決定似是勢難避免,但每在搭乘港鐵時也請提醒自己,你用於乘搭列車的一分一毫,都只是為自己買來一個方便,而不是要助長港鐵的霸權繼續維持下去。

如此解說或很「阿Q」,但只有抱着這種心態面對霸權,你才能告訴自己,你不是在屈服,而是為早點與家人見面、快點回家休息、趕着應約朋友聚會……你願意用上調的價格搭車,只不過是有很重要的人與事在等着你。

你在說「不」,其實你亦是在捍衛你所相信的「是」!

這話有點哲學有點玄,但的確,這就是不甘屈服於強權的信念起源點。

