【PayPal】專訪Peter Thiel的創業故事：也許你並不需要參與競爭

在矽谷，極少有人能夠像彼得．蒂爾（Peter Thiel）一樣，既能在商業版圖上馳騁，又在哲學上有廣博見識。他認為首先進入市場的公司並不見得能成功，而成為「最後一個」往往更有價值。事實上，Facebook可以被稱作美國最後一個社交網絡，Google成為了最後一個搜索引擎，而微軟（Microsoft）則是最後一個操作系統。

照搬他人的模式只會讓世界發生從1到n的改變，而只有創造新事物，才會實現從0到1的改變。

Peter Thiel天資過人，12歲時就成為國際象棋大師，畢業於美國史丹福大學，然後在 1998年創辦Paypal，致力於創造出一種「新世界貨幣」。

在Paypal，Peter Thiel組建起一支在後來幾乎改變了世界的團隊。他們在矽谷以「Paypal黑幫」而著稱，其中的Elon Musk創立了Tesla汽車公司和太空探索技術公司（SpaceX），里德．霍夫曼（Reid Hoffman）成為LinkedIn的聯合創始人，陳士駿、Chad Hurley、Jawed Karim共同創辦了YouTube，而Peter Thiel也與其他人創立了軟件公司Palantir。如今這些公司的市值均超過10億美金。

Paypal早期的六個創始人。由左至右分別為Ken Howery、Max Rafael Levchin、潘宇、Russel Simmons、Peter Thiel和Luke Nosek。（一条提供）

從0到1

上圖為Paypal早期的六個創始人。由左至右分別為Ken Howery、Max Rafael Levchin、潘宇、Russel Simmons、Peter Thiel和Luke Nosek。他們均被視為怪咖，當中有四個人在高中時期造過炸彈，四個人不是出生在美國本土。其中潘宇來自中國，Luke Nosek來自波蘭，Max Rafael Levchin來自烏克蘭，而Peter Thiel來自德國。Russel Simmons曾經以停在公園裏的拖車為家，而只有Ken Howery有著美國孩子的優渥童年。

2001年Paypal產品取得成功後，公司採用了Paypal這個名字。（一条提供）

「如果你不能把對手打敗，那就和對手聯合。」1999年年末，Peter Thiel創辦的Confinity公司與Elon Musk的X.com公司陷入全面戰爭，而在2000年3月兩家公司決定合並，各自持有50%的股權。在2001年Paypal產品取得成功後，公司採用了Paypal這個名字。

Paypal使eBay上的業務提升了至少10倍。之前郵寄一張支票至少7-10天，而Paypal使買家拍下商品就能立即付款。一般而言，專利技術在某些方面必須比它最相近的替代品好10倍才能擁有真正的壟斷優勢。

2012年5月18日，Facebook在美國納斯達克證券交易所上市。（一条提供）

享有網絡效應的企業必須從非常小的市場做起，比如Facebook的最初使用者只是一群哈佛學生。2004年夏天，Peter Thiel見到害羞沈默的Facebook創始人朱克伯格（Mark Zuckerberg），為其投資50萬美元，成為Facebook獲得的首筆外部投資。上圖為2012年5月18日，Facebook在美國納斯達克證券交易所上市。

Google正是「從0到1」的範例：自21世紀初Google就已經將微軟（Microsoft）和雅虎（Yahoo）遠遠拋在身後，在網絡搜索領域無人可敵。

Peter Thiel與Reid Hoffman是Stanford University的校友。（一条提供）

Peter Thiel與Reid Hoffman是史丹福大學（Stanford University）的校友。Reid Hoffman在Peter Thiel的邀請下加入Paypal，並擔任執行副總裁，他在2002年離開Paypal後創立LinkedIn。2014年初，LinkedIn的市值達到245億美元。

Peter Thiel新作《從0到1》被企業家和創業家們評為「迄今為止最好的商業書」。它闡述了Peter Thiel的創業歷程與心得，包括如何避免競爭、如何進行壟斷、如何發現新的市場。Peter Thiel認為創新不是從1到n，而是從0到1。

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