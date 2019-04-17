【衝上雲霄】要洗廁所　有一折機票？解答七個空姐最常被問的問題

成為空中服務員是不少年輕人的夢想，但對於這個行業你了解又有多少？以下就是綜合了我三年飛行的日子中，最常被問到的問題。

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一、你通常會被安排到前往什麼地方的航班？

這個被經常被問到的問題，其實很難答……因為並沒有固定航線可以令你經常飛到同一個地方或國家。一切都為負責編更同事所定，當然亦可以選擇跟其他同事互調，但首先你要有一手「好牌」，才有「籌碼」跟人對換。

不少朋友對「空姐」這個職業，有不少工作細節上的疑問。（電影《開心直航》劇照）

二、要洗廁所嗎？

一般而言，每班航機降落後都會有一隊清潔工作人員為飛機整理打掃。但在飛行時間中，空服就要幫忙更換各樣廁所用品和抹走地上積水。若不幸遇乘客嘔吐，通常做法是鎖起洗手間，待降落後交給相關人士處理。

打掃機上洗手間的工作，會在航班降落後，由清潔隊伍負責。（gettyimage/視覺中國）

三、為什麼會有這麼多假期？

以剛入職來計，每年有二十四日大假，而每個月則大概有十至十四日假期，視乎航線而定。因為空服的工作時間其實有民航處法例規定，所以如果長途機多，假期亦相對較多。

四、紋身者一律不請？

不同航空公司有不同準則，有的只要穿着制服時看不到就可。但比較嚴格的，則要在身體檢查時要求投考人全裸接受檢查。

每間航空公司對紋身有不同規範，投考者宜多加調查。（gettyimage/視覺中國）

五、有髮型師幫忙Set頭？

天啊！這是每次聽到都會大笑的問題！只是個「空中飛傭」，哪會有這種服務！但在訓練前有一堂化妝造型課卻是真的，所以當你看到空姐們美美的髮型全都是她們努力練習得來的。

六、薪金是如何計算的？

那是個一條非常複雜的數學題。大致分為四部分：底薪、外地津貼、飛行時薪、在地時薪。顧名思義，外地津貼就是只要你人在外地就能得到，不過多與少就視乎地方跟所留日數而定，例如一班六天的美國機大概就有六百五十美金。而飛行時薪就為飛機引擎開動那刻開始計，至於其餘briefing的時間就會算在在底時薪中。

七、一折機票真的是一折嗎？

相信大家亦聽說過員工的一折機票，但其實那一折的算法不是以正價機票的一折計算，當中機場稅及燃油費仍是要付全數的。

好！今次就分享到這裏！哈哈哈我又飛啦！

內容提供：Flyingpig

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「關於空姐的七大謎思」​】

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