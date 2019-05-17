【貝聿銘逝世】晚年少創作　源於一份專業？　重溫大師6大名言

一代建築大師貝聿銘溘然逝世，留給後世的是包括香港中銀大廈與巴黎羅浮宮玻璃金字塔等的建築傑作。 雖然貝聿銘為人低調，但在以往的訪問與公開場合中還是留下了一些值得打工仔銘記的說話，藉着懷念這位大師的一生，不妨重溫他的幾句名言，給自己一點啟發與安慰。

一代建築大師建築師貝聿銘周四（16日）逝世，終年102歲。他曾設計過大量劃時代建築，包括法國巴黎羅浮宮的玻璃金字塔、香港的中銀大廈、美國的甘迺迪圖書館、搖滾名人堂和博物館、蘇州博物館及日本美秀美術館等等，被譽為「現代派設計大師」。

他生前接受訪問，多談論建築，金句多表現其建築美學和理念，甚少觸及其他話題。然而，他偶爾說出的隻言片羽，都流露出他多年來堅持的工作態度，而且用另一角度思考，打工仔也可獲得共鳴。以下6句金句，大家不妨細味咀嚼。

貝聿銘6大事業金句（按圖了解）：

1.【別再為已經錯失的機會擔心了，開始尋找新機會吧。（Stop worrying about missed opportunities and start looking for new ones.）】貝聿銘貴為舉世知名的一代建築大師，留下大量傑作，但其事業生涯並非一帆風順，例如他在1968年有參與設計的美國波士頓漢考克大廈（John Hancock Tower），便曾出現過玻璃脫落的事故。（Getty/VCG）

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