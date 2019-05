【貝聿銘逝世】晚年少創作　源於一份專業？　重溫大師6大名言

1.【別再為已經錯失的機會擔心了,開始尋找新機會吧。(Stop worrying about missed opportunities and start looking for new ones.)】貝聿銘貴為舉世知名的一代建築大師,留下大量傑作,但其事業生涯並非一帆風順,例如他在1968年有參與設計的美國波士頓漢考克大廈(John Hancock Tower),便曾出現過玻璃脫落的事故。(Getty/VCG)