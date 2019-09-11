【寵主心聲】為愛貓租近屋企工作室　貓奴趙詠瑤：凌晨都要執貓毛

在今時今日的香港，要養活自己不難，但要活得開心卻不容易，特別是埋每天都得埋首工作的打工仔，要尋找屬於自己的Work Life Balance更似是天方夜談。不過有時候，「忙」只不過是借口，因為當你遇上喜愛的或珍惜的事情，再忙再累你也會擠出時間逗自己開心，就如一眾貓奴般，為着爭取與主子有更多相處時間，真是會願意付出無窮盡的時間與精神的。 就如兼任YouTuber、KOL和模特兒的趙詠瑤（Kimi）吧，身兼多職的她為好好照料兩隻貓貓，不僅得經常晚睡早起，更因牠倆而得在工作上作種種遷就，如此費心及費錢，為的其實很簡單，就是希望能在忙碌的生活中爭取更多人貓相處的機會。

Kimi指兩隻愛貓不愛黐人，平時都是自己跟自己玩。這次訪問能抱起牠們幾分鐘來拍照，已是非常難得。（歐嘉樂攝）

卡比（一歲半）性格百厭，較黐人，但最主要的興趣還是和Maru打架兼玩耍。（歐嘉樂攝）

全職打工仔想養寵物，就必須學會兼顧工時和寵物的需要，加班長了便要無奈地減少對毛孩的投入。雖然不乏打工仔為愛犬甘願捱四小時車程的例子，但畢竟並非人人可以做到。換個角度想，Freelancer可以自由調整工作時間和地點，甚至開設工作室以給予寵物更多空間活動，這樣想必會較容易投入心機照顧牠們吧，但對於Kimi和Kalf卻不然，投入精力和時間一點也不少。

時間自由？ 為貓早返晏走、分工合作

他們現時主力經營個人YouTube頻道和兼職模特兒、代言工作，並租借了工作室作辦公用途。和很多擁有Studio的人一樣，都在其中養了兩隻貓：懶散膽小的Maru（兩歲）和百厭的卡比（一歲半）。工作一天後人都想快快回家休息，但Maru剛來，Kimi和Kalf甘願晚睡早起，晚走早回，長時間待在工作室陪伴年僅半歲的小貓。Kimi表示：「那時我們怕牠悶，日日9點到、凌晨1、2點走留在工作室的時間比在家長，回家只是睡覺，後來卡比來了，才減少逗留時間。」

而現在，身處工作室一天，Kalf和Kmi的確能夠靈活安排時間，要拍片就拍片，想陪貓咪們玩就玩，但不像他人想像中那麼自由。他們堅持每天至少有一人留在工作室照顧貓咪們，多數由Kalf負責，Kimi也較少接外地工作，以免離貓太久；二人必須都外出工作時，那天無論多晚，他們都會回到工作室作清潔。Kimi笑言：「真的回去執貓毛和貓屎。」

Kimi暢談在香港飼養寵物的好壞之處：

Kimi認同Freelance的工作模式給養寵物帶來很大好處：「牠們要玩，我們可以放下工作陪玩，沒有趕死線或被老闆罵的壓力。換作打工仔朝九晚五，真的無法隨時照看牠們。貓還好，狗要外出散步，全職人士一旦加班就好難Balance。」（歐嘉樂攝）

工作室距離、搬遷、裝修都要平衡人與貓

此外，工作室的選址、搬遷和裝修都考慮到兩隻貓咪的需要。Kimi指工作室離家僅僅兩個地鐵站的距離，一來方便工作，二來貓咪們有事可以馬上趕過去，三來要避免「太遠了不想回去」而置貓不顧的情況。「相比之下，有些打工仔工時長，通勤時間又長，回到家只想睡覺，真的損失了很和寵物相處的時間。」同時，一年前他們曾搬遷把工作室很搞笑地搬到同一大廈的另一層，過程亦繁複緩慢。「我們留下很多舊傢私，也寧願走多數趟，逐點兒把東西搬到樓上，目的都是為了不讓Maru和卡比感到過於劇烈的改變。」

她繼續補充：「新工作室又特地選擇有窗的兩房單位，雖然比無窗的租貴成倍，但可以讓牠們看到陽光和外界，不會太悶。工作室的客廳到房間再到廁所的路線是一條常開的直路，方便牠們有足夠的活動空間。而兩房則確保我們要剪片、拍片時，牠們能在隔壁暢快玩耍。」如此種種，再加上大量玩具、自動餵食器和監控鏡頭，這應該算得上貓咪們的安樂窩吧？

但在Kimi和Kalf眼中，還要完成最後、最重要的一點——乾淨！入屋除鞋、空氣清新機只是基本，他們還尤其避免傢俱擺設太多窿窿罅罅，儘管這不符合貓咪們喜愛狹小空間的天性，為的只是不讓牠們過於骯髒。Kimi解釋：「卡比剛來時患有金錢癬，家中太多窿罅，容易積塵，乾淨有限，在工作室我們更能控制衛生程度。」滿足了這一條件，夫婦二人才認為這算得上合格的貓窩。

由於衛生原因，工作室只有梳化底和床底兩個窿罅位供貓咪們捐窿捐罅，梳化底為牠們最愛。（歐嘉樂攝）

傷心往事塑觀念：盡量不給貓做絕育

為甚麼Kimi和Kalf會對乾淨如此執著呢？因為一段傷心欲絕的往事。在Maru和卡比之前，自小愛貓的Kimi已養了三隻貓，有次帶其中一隻貓做絕育手術，沒想到手術後患上腹膜炎（一種無藥可醫的貓咪絕症），更傳染給其餘兩隻，短時間內三隻貓咪相繼逝去，對Kimi和Kalf打擊很大。這場惡夢令二人產生一個與眾不同的觀念：如非逼不得已，絕對不給貓咪進行絕育手術。Kalf認為：「雖然給貓絕育有健康好處，但也聽過因此性情大變的例子。而且要在陌生的地方被陌生人切除身體一部分，醒來沒熟識的人在身邊，對貓來說真的好嗎？」

出於這種觀念，他們沒有為Maru進行絕育手術。但卡比由於健康和行為緣故，無奈下必須去絕育。（歐嘉樂攝）

「更重要的是，雖然貓做了絕育會更長命，但牠們天生注定那麼短命，長了一、兩年命在牠們主觀上會有所不同嗎？為此而犧牲繁衍的天性又值得嗎？任何物種被切了這部分都不會開心吧。因為人類覺得絕育對貓好，就切除牠們的繁殖器官，我覺得這是不對的。」Kalf表示：「放在人身上，我絕對不想因為可以由70歲命變成120歲而被閹。」

Kalf認為養寵物是一個很好的情侶考驗和磨合機會，「可看到對方的耐性和處理問題的方式。牠們容易過照顧小朋友，但一樣要負起生命的責任。」（歐嘉樂攝）

「收入穩定才能養貓」 喚起養家動力

正因這一段傷心往事，Kimi和Kalf之後很長時間都對養貓心灰意冷。直至租借第一個工作室，二人才再起念頭。在他們眼中，擁有工作室具重要意義，象徵收入穩定下來了。「如果當初收入不穩定，絕對不會養貓。」Kimi堅決地說，「說實話，養貓的日常開支不大，貓糧玩具加起來每月不到一千，但牠們的醫療費很貴，感冒三四百，大病要開刀則須花六萬以上。你作為主人當然想給他們最好的治療，卻因收入不夠穩定而無法給牠們治病，太無助了。」

有時卡比太過百厭，Kimi和Kalf相當激氣，就會罰牠回籠不能玩耍。可惜，卡比完全不怕，牠深知沒多久貓奴們就會放牠出來。而Maru不喜歡卡比，卡比在籠中時牠都不願意入去。（歐嘉樂攝）

為了維持穩定的收入，Kimi和Kalf自動從「自由自在」模式轉到「養家責任」模式，這也是貓咪們給其生活態度帶來最大的改變。「我們以前四處玩，四處吃，又因為年輕，不急於儲蓄，甚麼都玩了先，體驗一番；養貓之後有一種養家的責任感，會迫自己儲錢，要租工作室給牠們住，要給牠們最好的治療，都會產生動力去賺更多錢，儲更多錢。」

在平衡工作和照顧寵物上，做自由人確實比全職打工仔享有更大的自由、更多的靈活，卻並不意味可以花更少的心思。畢竟，香港的吊詭之處是工作、生活環境越不適合飼養寵物，打工仔便越需要毛孩們，於是乎，在這座寵物友善程度未如理想的城市做一名寵主，人們便要花費更多的心思。歸根究柢，不論你是一名打工仔、Freelancer、做老闆還是退休，都要承起對毛孩兒的愛和責任。

Kimi指兩隻貓咪對她的意義不知如何形容是好，但無疑十分重要：「以前未有YouTuber，單做model工作不多，收入不穩定，情緒好抑鬱，整天都哭，不想出街。但只要有貓，再傷心都會少少地被哄好。」現在看到朋友抑鬱，她都會邀請他們過來看貓療癒。（歐嘉樂攝）

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