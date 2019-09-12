【寵主心聲】狗狗住西貢不開心？　寵主寧搬返屯門日花四小時上班

對很多人來說，通勤確是累人，甚至恨不得居住地方離公司愈近愈好，好把車費與時間都省下來。偏偏Boni與Webby這對新婚夫婦卻「反行其道」，明明分別要到將軍澳及西貢上班，卻竟特意從西貢搬入屯門生活，每天平均要用上四小時在往返公司與家上。 很傻吧？不，對他倆而言，這決定並不是自討苦吃，反而是一個經深思才做的決定，因為他們發現，屯門才是能令他們三隻愛犬生活得開心的地方。

左起：箱仔（3歲）、貝貝（4歲）和豬仔（3歲）。貝貝是Boni與Webby媽媽在領養活動中收養，而箱仔與豬仔則是被人遺棄的同胞兄弟，被Boni發現後帶回家飼養。（黃舒慧攝）

每天要花四小時在通勤上，究竟是怎麼一回事呢？從事銷售工作的Boni，工作地點在將軍澳，由屯門的家出發，要轉四程車，花約兩小時上抵達公司，連同來回計算就要四小時；Webby是運動教練，工作地點在西貢近郊，縱然他會駕駛私家車返工，但每天來回都要接近三小時，如遇上要早上班的日子，更可能早於清晨六點前已出門口。

要將一天接近六份一的時間用在交通上，對很多人來說是很難接受，但了解過他們的故事後，卻發覺這對寵主的決定竟是這樣窩心。

方便自己的代價：狗狗感失落

據Boni分享指，整件事其實得從數年前說起。「我們在幾年前其實是住在屯門，那時舊居樓下有一個狗公園，我們每天都會帶同三狗到那裏活動，牠們在那裏結識了很多狗朋友。及後Webby因在西貢找到新的工作，有時得在清晨六時許便出門，加上我們覺得狗狗應該需要更多活動空間，於是我們便一家五口從屯門搬到西貢，一住便住了兩年。」

不少人覺得西貢是一個適合養狗的地方，但二人在那裏住了一段時間後，卻逐漸發現狗狗們有點不妥。「那時在西貢的家是有天台的，我們本意是讓牠們有多點活動的地方，但當我們不在家，以鏡頭觀察三隻狗狗的狀況時，卻發現他們竟都死氣沉沉的。看着牠們走上天台，就如見到那些住在老人院的長者在放風時間般漫無目的地走走一樣，而且牠們明明沒怎麼活動，但卻似是『冇晒電』般，一見我倆回家，走過來跟我們打了一分鐘招呼便像一個阿伯般『歸位』，繼續呆呆地在天台呆着看外。」

牠們的時間有限，我們要讓牠們此生不枉過，壯年能夠盡情跑、盡情開心。 Boni

更令他們在意的，是當他們每逢帶同三狗返鄉下，讓牠們跟自己的狗朋友見面時，卻竟如以往般跑跳起來，兩者之間的反差教他們明白到，西貢環境再好，其實也不是三狗最喜歡的地方，而每一周或兩周才返回屯門一次，顯然也是不足夠。於是Boni有天便跟Webby說：「唐狗的生命或許在十二至十三歲時就走到盡頭，他們能跑能跳的時間，但我們已經犧牲了牠們兩年，即壯年的日子已過了一半，我們再不能等下去了。」同樣愛錫三狗的Webby也有同感，加上工作已穩定下來，於是二人馬上取得共識：決定搬回屯門生活。

Boni指愛犬們給生命帶來的意義數也數不清：「例如簡單的快樂，返工壓力大，現在社會又那麼亂，看到牠們傻跑就會很開心平靜。雖然狗狗不會出聲，但牠們要的很簡單 。」而且，二人也因狗狗們識到一班寵主好朋友。「容易拉近距離，友誼會較單純，多麼凶神惡煞的人，只要只要有養狗，你都會覺得他有同情心、有愛心。」（黃舒慧攝）

立即「返老還童」

但見貝貝、箱仔與豬仔現在如此活潑，很難相信牠們曾是如「阿伯」般的生活。Boni笑言，當他們重返屯門後，牠們馬上「返老還童」，每天和熟識的狗朋友們玩樂（二人笑指牠們當了小學生，去狗公園是返學，回家即是放學），不過當牠們重拾歡樂時，也代表二人從始便得每天展開「長征」。

Boni坦言，每天搭車上班的過程都很煎熬，但卻從未對搬回屯門的決定感後悔。「我會好阿Q地覺得，幸好可以車上補眠呢！始終，人是有選擇的權利，可以控制自己的生活時間，但狗狗們卻只可按我們的選擇生活。所以我們寧願自己辛苦點，都希望讓牠們盡情跑盡情玩。搬回屯門的決定，對我們來說是值得的。」

雖然甘願為寵物而捱四小時交通在外界眼中十分瘋狂，但Boni和Webby強調自己不是狗癡，只是因為愛和責任心而行。「養了之後慢慢培養起對牠們深刻的愛和責任。好像打乒乓波，習慣成自然。」（黃舒慧攝）

身邊人也諒解

說實話，難道夫婦二人沒想過轉工嗎？由於行業關係，Webby轉工的機會並不容易；Boni則指由於目前的工作安排較有彈性，有時會整天外出工作，不用返回公司，加上同事們都很諒解她住得遠，所以都願意作出配合。「我的公司非常Pet-friendly，記得那天救回箱仔與豬仔等六兄弟時（另外四隻現已由其他人收養），老闆容許我們先把牠們放在公司等待領養。能夠在這樣善待寵物的公司工作，我沒想過要轉工。」

Boni與Webby表示他們並不是那種人家認為的「狗癡」，不過當天既決定要照顧這三隻狗狗，今天自然要奉上應該需要的愛與責任。Boni指，她的家人本也有點擔心她的生活，「我家從來沒養過寵物，所以當爸媽一聽到我每天要用四小時上班時，都覺得很匪夷所思，不過他們現在都很明白我的心態，而年屆八旬的嫲嫲更是窩心，還跟我說：『那就要辛苦你了，養了牠們就要盡責』。現在家人都會自動把我與三隻狗劃上等號，除會不時問候牠們，更會抽空探望前來探望。」

Boni和Webby因為毛孩們五年沒有去旅行，直到去年度蜜月才離港，因為「兩人去一次日本就等於要多準備一筆去台灣的錢。」因為三隻狗狗們住數天寵物酒店的費用足夠他們去次台灣了。（黃舒慧攝）

人犬融合生活時間表

除了超長通勤外，Boni和Webby於其他生活細節上都以三隻毛孩兒為先：五年不去旅行、買車會考慮愛犬們能否跳上去、租屋要在狗公園附近及選購智能電器以確保牠們安全和舒適等。另外，他倆也調整了生活作息時間，每天早睡早起不在說，更減少了應酬外出的次數。Webby說：「搬回屯門後，我們的生活變得更自律了。貝貝、箱仔和豬仔都屬於大型犬隻，一定要外出活動，如我們的生活沒規律的話，根本無法撥出時間帶牠們出去玩。此外，以前住得離公司近，就會晚睡；現在迫自己一定要11點前睡著，這樣反而令我變得更精神。」Boni也笑指自己原本是睡到自然醒的「堅定支持者」，但養了貝貝後就習慣六點（被三隻狗狗弄醒而）起床。

Boni和Webby在家中安裝了鏡頭、智能電燈、冷氣風扇等等，方便於外出工作期間察看愛犬們的狀況，並隨時控制電器開關保證牠們的舒適。Boni笑指牠們自從明白了鏡頭（可出聲）就是自己後，便裝作聽不見。（黃舒慧攝）

在工作與寵物之間的Work Life Balance

說到底，是否犧牲視乎寵主用甚麼視角理解，Boni有所感悟地說：「如果把個人時間和照顧狗狗的時間分開，那麼大家自然覺得我們的狗狗佔了我們太多生活時間，但是，如把工作與狗狗都融入生活時間表，視兩件事都一樣重要，其實就舒服多了。」

Boni坦言，在初為狗主時並沒有如此投入照顧三隻狗狗。「不是不愛牠們，只是我從小便非常重視『me time』，以前會覺得我做了我應做的部分就是好主人了。」但及後他倆發現，「做夠」其實原來是並不足夠，夫妻二人也曾因此而有點爭執，然而當吵得厲害時，他們卻看到三隻狗狗是害怕得安靜坐在一旁，於是便停止吵架；有時看到牠們的慌張，更會由怒轉喜，繃緊的情緒瞬間煙消雲散。Webby也笑着回應，指三隻狗狗令Boni改變了很多，也成為了彼此一個很好的溝通橋樑。

Webby是獨生子，深明長期單獨在家的孤獨感，所以一開始就堅持要多陪寵物，「牠們一整天困在家中，就是等你回來陪伴一小時，足夠嗎？」（黃舒慧攝）

說到最後，他倆認為每天四小時通勤好，應酬玩樂時間減少也好，只要能讓貝貝、箱仔與豬仔快樂，一切決定也不算是什麼犧牲。Boni一席話獲Webby點頭附和，也可能說中了很多寵主的心聲：「現在三份快樂，將來三份傷心，我們不斷做心理建設，讓自己接受牠們一定會走得比我們快。既然牠們把一生交託了給我們，我們就一定要珍惜，也應盡我們所能讓牠們有玩過，有跑過，讓牠們此生不枉過。」

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