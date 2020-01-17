【理財致富】擺脫月光族的方法　首富從不犯的七大錯誤

編按：怎樣才可以改變薪水月月清的命運？就讓我們參考一下百萬富翁們的理財之道吧！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「七個一般人常犯 但巴菲特、蓋茨從未犯過的理財錯誤」，刊於01撐場】

有兩件關於百萬富翁的事是我們肯定的：他們明確地知道他們的錢去了哪裏，並且他們確切地知道不該將錢怎麼用。

如果您想成為百萬富翁，那麼最重要的事情就是向以下的超級富豪們學習，例如微軟聯合創始人比爾·蓋茨、谷歌前首席執行官埃里克·施密特、及伯克希爾·哈撒韋公司首席執行官禾倫·巴菲特。

以下七件事是世界上最富有的人永遠都不會做的，以及您如何將他們的健康理財習慣融入自己的生活中：

他們不會浪費金錢在（遲還款）費用上

富人知道逾期罰款是浪費時間（當然是金錢），所以正確的做法是按時支付賬單。他們利用自動付款等功能來避免因遲還款而被罰額外費用，包括公用事業（水電煤、電話費等）、按揭到信用卡賬單等。他們也注意銀行手續費。許多銀行會向您收取額外的服務費，有時甚至連您可能都不知道。例如，除非您滿足特定的要求外，一些較大的銀行會向低戶口結餘的用戶收取12至15美元的費用。此外也要養成檢查您每月帳單中是否有隱藏費用的習慣。

逾期罰款除了浪費金錢更浪費時間，所以大家記得準時找卡數。（GettyImages／VCG）

他們不會忽略自己的信用評分

您的信用評分在銀行決定（借貸）利率時起着重要的角色。較高的信用評分可以使您獲得較低的利率，並在貸款期限內節省很多的利息。較低的信用評分則可能妨礙您獲得貸款。有錢人知道這一點，並永遠不會忽略他們的信用評分。他們不斷檢查自己的分數，並盡力使其保持原始狀態。有許多應用程式可讓您免費檢查分數，甚至嘗試幫助您提高分數。每月監視您的分數報告，保持較低的債務水平，並按時付款。

他們不會衝動消費

我們看到，百萬富翁把大量金錢投放在荒謬的事物上（例如Cardi B的50萬美元林寶堅尼跑車），但聰明的人卻異常地節儉。比爾·蓋茨（Bill Gates）只戴着10美元的手錶。沃倫·巴菲特（Warren Buffett）每天在麥當勞（McDonald's）都是吃同樣的早餐，而且售價從不會超過$3.17美元。馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）駕駛手波的福士(Volkswagen)。「有錢人不會花全部錢來致富。 他們比誰都清楚，只要作為一個謹慎的消費者，他們可以過一種比自己收入捨階而上的生活方式。」市場研究人員帕姆·丹茲格（Pam Danziger）指出。 衝動性支出會導致浪費、超支和債務，正是成功人士避免的三件事。

衝動性支出會導致浪費、超支和債務，因此這也是成功人士必須避免的。（Erik Mclean／Unsplash）

他們不愛行銷策略

市場行銷策略無處不在，有錢人通過貨比三家來避免墜入行銷策略。他們欣賞價值，但也要放眼全局，始終權衡品質效益與成本。要養成相同的習慣，在進行大小購買之前，請做好功課研究並考慮您的底線。通過購買價格昂貴但可以使用多年的精品，可以讓您節省需要維修或更換劣質商品的時間和金錢。

他們不會試圖戰勝市場

億萬富翁、前Google首席執行官埃里克·施密特（Eric Schmidt）表示，短炒（也就是根據每日的市場波動來買賣股票）不會使您致富。他總是考慮長線，而從不試圖戰勝市場。沃倫·巴菲特（Warren Buffett）也堅持使用長期戰略。 在今年發布伯克希爾·哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）致股東的年度信後的幾天，這位億萬富翁出現在CNBC節目上，解釋了為何如指數基金之類的長期投資策略仍然經得起時間的考驗。

成功人士不會試圖戰勝市場，卻會放眼全局，進行長期投資。（William Iven／Unsplash）

他們不僅有一種收入來源

擁有多種收入來源將幫助您產生更多的錢，富人永遠不會僅僅依靠一種收入來源。考慮將您的備用汽車轉變為乘車共享業務，從事自由職業，成為導師或撰寫有關專業領域的文章。喜劇演員兼電視節目主持人傑伊·萊諾（Jay Leno）告訴CNBC：「當我參加『Tonight Show』時，我總是確保自己每年做150場喜劇節目，所以我不必碰我的本金。我從來沒有碰過我的『Tonight Show』錢的一分錢。從不。我總是有兩個收入。我要存一部分，且花另一部分。」

他們不會跟上表面風光的人

根據就業網站CareerBuilder在2017年發布的一份報告，78％的美國工人是月光族。有錢的人知道，過上好生活的想法是主觀的。在收到禮物之前，巴菲特從未擁有過iPhone，而他對CNBC表示：「其實我並沒有使用它。」您的朋友、鄰居或同事可能擁有最新的「必備」科技產品，但這並不意味着您也需要一個。這些人很可能實際上負擔不起他們的生活方式。您的個人現實比別人對你的看法更重要。決定您希望現在和將來的生活。不要讓其他人幫您做出決定。

富人永遠不會僅僅依靠一種收入來源，亦不會盲跟表面風光的人。（Getty Image／VCG）

作者簡介：FinKAB

FinKAB是理財知識(Financial Knowledge)、態度(Attitude)和行為(Behavior)的簡稱。作為一個理財知識平台，我們FinKAB自2018年4月以來已觸及逾10,000位關注孩子理財教育的家長讀者以致力提高各讀者及其子女的理財知識。我們的親子理財教育資訊更幫助家長從家中開始孩子的理財教育，亦為他們培養孩子的理財觀念和習慣。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/FinKAB/

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