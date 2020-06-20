【新冠肺炎】台政府6措施助畢業生疫情時期就業　每人最高獎3萬！

台灣政府早前推6項推動應屆畢業青年就業的措施，目的在支援及鼓勵年輕人就業及受聘，而其中的「青年業獎勵計劃」，更是年輕人只需在今年年底前在同一間公司穩定就業滿6個月，就可獲發台幣3萬元（約7500港元）的獎勵金！

香港政府早前公布最新失業率為5.9%，約23萬人，超越2009年金融海嘯水平，創逾15年來的最高水平；行政長官林鄭月娥亦表示，目前20至24歲青年人失業率更達13.4%（已包括應屆畢業生作計算），因此應屆畢業生隨時會遇上「畢業即失業」的困境。

香港政府縱有推出「防疫抗疫基金」，但支援對象卻是僱主而非僱員，教年輕打工仔難以直接受惠。

政府統計處公布，3月至5月經季節性調整的失業率為5.9%，創逾15年新高；就業不足率3.5%，為接近17年來的高位。（資料圖片）

台灣推年輕人就業支援政策

面對疫情，台灣亦一樣要處理年輕人就業問題，因此台灣政府最近便推出多項針對年輕求職者的措施，以鼓勵大專院校等畢業生在後疫情時期及就業市場逐漸回溫之際可儘速就業。

6項計劃共投入66億元台幣（約16.5億港元），部份計劃更可讓畢業生直接「有錢落袋」，更為實際。

台灣應屆畢業生就業補助方案：（按圖了解）

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針對求職者

1. 多元就業博覽會

提供給29歲以下應屆畢業生24萬個職缺。

2. 青年就業獎勵計畫（6月中旬實施）

今年應屆畢業並且年齡在29歲以下者，12月底以前在同一間公司穩定就業滿3個月，就可以領到2萬元（約5000港元）獎勵金；工作滿6個月再加發1萬元，等於最高可以領到3萬元（約7500港元）獎勵金。

台灣新冠肺炎疫情漸受控制，因此政府亦加強支援，以協助應屆畢業生就業。（Remi Yuan /unsplash）

3. 投入特定行業就業（6月實施）

不限應屆畢業，只要29歲以下青年，任職於特定製造業、照顧服務業及營造業（如：紡織業、鋼鐵業、鑄造業等高危險行業），6個月內每月領5,000元（約1250港元），7至12個月內每月6,000元（約1500港元），12至18個月可月領7,000元（約1750港元）。青年就業獎勵計畫跟投入特定行業就業獎勵可一起領，最高18個月能領到13.8萬元（約34500港元）。

4. 重點產業新尖兵計畫（6月下旬實施）

29歲以下青年，參加政府指定訓練課程（如綠能科技、電子電機、數位資訊、工業機械、國際行銷企劃），訓練費最高10萬元（約2.5萬港元）由政府出，若是「5＋2重點產業」還能月領8,000元（約2000港元）獎勵金，其他課程則有3,000元（約750港元）獎勵金，最長能領12個月。

針對企業僱主

5. 青年就業旗艦計畫（6月下旬實施）

企業採取「先僱後訓」，凡招募29歲以下青年上班，由公司資深員工擔任職場訓練導師，政府將補助僱主訓練費每月1.2萬元（約3000港元），但受僱青年平均起薪2.8萬元（約7000港元）以下，只給3個月補助，2.8至3萬元（約7000至7500港元）給6個月，3萬元（約7500港元）以上可發9個月補助。

6. 僱用青年獎助計畫（最快9月正式實施）

僱主僱用青年薪資達2.8萬元（約7000港元）以上，每僱用滿三個月，一次發給2萬元（約5000港元），最長以12個月為限，等於每僱用一人、最高可補助8萬元（約2萬港元）。實施無薪假與大量解僱的企業將予以排除。

比較香港就業援助…

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港府所推出的「防疫抗疫基金」主要有三大方向：

第一個是針對特定行業提供一次性援助，如食肆、卡拉 OK、健身室等；

第二是「保就業」計劃，如向僱主提供有時限的財政支援、暫時放寬申領綜援的資產上限一倍以支援失業人士、健全人士住戶的自住物業在首 12 個月可獲豁免計算為資產等；

第三是紓緩個人現金流轉困難的措施，如減免 20% 港鐵車費、放寬公共交通費用補貼計劃及低收入家庭一筆過特別津貼

細心留意，就可發現香港政府的主要援助對象就是僱主，所謂的「保就業」就是以支撐企業繼續營運為原則，以讓僱主在獲得援助下，才能給予僱員穩定的聘用環境。

政府用上 1,675 億元來推出的「防疫抗疫基金」，對穩定就業市場當然有一定作動，但據工聯會在今年4月時曾調查發現，8成正在放無薪假的受訪打工仔，認為自己在第二輪防疫抗疫基金中無法受惠。

的確，「防疫抗疫基金」大多受惠者都是僱主，而直接針對打工仔的措施卻不多，而特地為應屆畢業生而設的措施就更少，那些減免 20% 港鐵車費、放寬公共交通費用補貼計劃、為學生貸款還款人提供一次性免息延遲兩年償還貸款安排，只可說是聊勝於無。

總結

每個地方的施政及經濟狀況都有不同，硬要香港政府搬出如台灣般對年輕人的就業援助計劃當然未必實際，就是政府未來會否對年輕人提供更多直接及實際的就業援助，才是最值得大眾關心。

行政長官林鄭月娥指，政府未來會特別為應屆畢業推出有時限的就業計劃，涉及約5450個職位，且看到時的措施對年輕人來說是否足夠。

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（資料來源：自由時報、數位時代、2019冠狀病毒病專題網站）

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