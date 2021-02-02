轉工│香港失業率創16年新高6.6%　留意4大行業反而加薪高前景好

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-02-02 07:30

這一年間受疫情影響，各行各業深受打擊，很多打工仔都面臨失業危機。根據政府統計處資料，2020年10月至12月的失業率為6.6%，比同年9月至11月上升0.3%，創16年歷來高位，就業不足率維持3.4%。資料顯示在同季度的行業失業率中，以建造業10.7%及零售、住宿及膳食服務10.6%為最高。

想升職、轉行、創業發展更多新機遇，就要把握機會增值自己，為未來事業鋪路。

根據政府統計處資料，2020年10月至12月的失業率為6.6%，比同年9月至11月上升0.3%，創16年歷來高位。（unsplash）

若是幸好沒有失業的行業情況又怎樣呢？根據JobsDB的《2020年薪酬調查報告》，調查2020年香港打工仔的薪酬調整狀況，資料顯示只有約50%受訪僱員獲得加薪，較2019年減少2成，而加薪幅度平均增幅只有1.3%，明顯比2019年調查所得的5.1%遜色，另外今年亦有4成打工仔要凍薪。在疫情影響之下，打工的薪酬調整情況並不理想，打工仔應及早作職涯新規劃！

▼▼▼按下圖看疫情下應及早準備的5大事業規劃▼▼▼

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另外，亦有資料顯示去年近8成的求職者希望轉行，特別是零售及旅遊業從業員，相信是因為行業深受疫情打擊。另一方面，有4大行業狀況發展不錯，尤其最理想是與資訊科技相關的行業，加薪幅度最高，平均加幅有6.1%，證明行業發展迅速，對人才的需求大。此外，工程、醫療保健及物業管理亦屬具發展潛力的行業！打工仔不妨審視度勢，考慮進修，增值自己，為未來事業作最好的計劃。

現在是進修的好時機，打工仔不妨審視度勢，為未來事業作最好的計劃。（香港管理專業協會）

疫下增值自己 為轉工轉行做好準備！

1960年成立的香港管理專業協會（The Hong Kong Management Association, HKMA） 是一個非牟利的專業組織，致力促進香港及周邊地區的卓越管理發展。協會每年開辦2,100多項課程，修讀人數超過48,000人，是香港主要的專業管理培訓及教育機構。協會開辦各類學位以下課程（證書、文憑及專業文憑）、學士、碩士及博士學位等課程。課程分不同程度，而且多元化，當然不乏以上提及過前景明朗的行業，包括：工程、資訊科技、醫療保健、物業管理行業等等，不少在職人士也選擇報讀課程以進修。有意報讀進修的打工仔亦有機會可以申請到進修資助及獎學⾦，助你在事業上更上一層樓！

申請香港管理專業協會人才發展基金：

https://www.hkma.org.hk/tfund

申請香港管理專業協會原劉素珊獎學研究基金獎學金：

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