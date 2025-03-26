IAB HK 數碼大獎 2024 表彰香港數碼營銷卓越成就
（2025年3月20日，香港）作為香港數碼營銷界備受矚目的年度盛事，「IAB Hong Kong 數碼大獎 2024」頒獎典禮於3月18日假唯港薈圓滿舉行。活動匯聚超過300位業界領袖、品牌代表及數碼營銷專家參與，共同見證數碼營銷領域的創新突破與卓越成就。
本屆最高殊榮「年度最佳數碼作品大獎」由保柏及DigiSalad憑藉其人工智能（AI）驅動的「保柏『一起專注你健康』及Connected Care Expo展覽 - Blua Health手機應用程式」奪得。該活動透過人工智能技術的創新整合，深得評審團青睞，為香港數碼營銷樹立全新標竿。
IAB HK主席許長虹致歡迎辭時表示： 「擁抱AI、善用數碼力量開拓新市場，是瞬息萬變的營銷環境中致勝關鍵。敢於創新，方能立足。」，典禮亦邀得數字政策專員黃志光擔任主禮嘉賓。他認為AI已不再是一個選項，而是成為各界廣泛應用的重要工具。他表示：「近年來政府在AI領域的資源投入並未減少，並持續推動各部門積極採用AI技術。未來，我們希望逐步加強對業界的支援，協助企業更有效地運用AI工具」。
評審專家雲集 作品水準再創新高
今年大獎新增兩大獎項類別——「最佳社會及環境影響力倡導獎」及「最高效益預算運用獎」，總獎項數目增至八項。本屆共有74個品牌提交超過200份參賽作品，並由59位來自品牌、廣告機構、學術界及科技平台的資深評審嚴格評選。評審標準涵蓋四大核心範疇：策略、執行、創新/創意及成效。
連續兩年參與評審工作的周生生全渠道業務副總監梁志暉表示，今年有更多新品牌參賽，反映了企業對數碼營銷的重視與資源投入的提升，並對行業的未來發展持樂觀態度。同時，AllStarsWomen DAO 聯合創辦人 Akina Ho 指出，今年參賽作品的多樣性顯著提升：「隨著更多行業的加入，參賽作品範圍進一步擴大，這不僅提升了比賽的公平性，也促進了包容性」。
主要得獎名單如下：
最佳社會與環境影響推動獎（金獎）：Standard Chartered Anti-Fraud Campaign （品牌：渣打銀行；代理：dentsu Hong Kong、Secret Tour)
最佳品牌推廣獎（金獎）：滙豐「每步成就財富，見地又一境象」（品牌：滙豐銀行；代理：Omnicom Media Group、Saatchi & Saatchi）
最佳創新內容策劃獎（金獎）：滙豐One x T1 - 撐起每個Legend（品牌：滙豐銀行；代理：Omnicom Media Group、Saatchi & Saatchi）
最佳數據分析及應用獎（金獎）：Standard Chartered In Times of Need Campaign（品牌：渣打銀行；代理：dentsu Hong Kong, Hungry Digital）
最佳全渠道策略應用獎（金獎）：港鐵*廣告 - 淘寶雙 11網購盛事（品牌：淘寶；代理：MTR* advertising - JCDecaux Transport）
最佳績效營銷應用獎（金獎）：Cathay Pacific Media-Active Ecology （品牌：國泰航空；代理：Digitas Hong Kong)
最佳技術應用獎（金獎）：保柏「一起專注你健康」及Connected Care Expo展覽 - Blua Health手機應用程式 （品牌：保柏；代理：DigiSalad）
最高效益預算運用獎（金獎）：唔知去邊亞（品牌：AirAsia (Hong Kong & Macao)；代理：CLS Holiday (Flyagain Travel Limited)）
本屆新增獎項反映行業趨勢，彰顯業界對社會責任及資源效益的重視。IAB HK數碼大獎是全港唯一非牟利數碼營銷獎項，獲EternityX、Google、香港電訊、LinkedIn、Quantcast、建華集團及Yahoo等公司支持。
恭喜所有得獎者及參賽單位，持續推動數碼營銷的創新與卓越！
2024 IAB HK數碼大獎完整得獎名單
最佳社會與環境影響推動獎 Best Advocate of Social & Environmental Impact
金- 品牌：渣打銀行
代理：dentsu Hong Kong, Secret Tour
Standard Chartered Anti-Fraud Campaign
銀 - 品牌：萬寧, DFI 零售集團
代理：MTWT Communications
萬寧回收藥物計劃
銅- 品牌：保柏
代理：Digisalad
保柏「一起專注你健康」及Connected Care Expo展覽 - Blua Health手機應用程式
最佳品牌推廣獎 Best Branding Campaign
金 - 品牌：滙豐銀行
代理：Omnicom Media Group、Saatchi & Saatchi
滙豐「每步成就財富，見地又一境象」
銀 - 品牌：建華集團 - 香港街市
代理：Hardchi Creative, The Bridge Agency
香港街市網店開幕宣傳計劃
銅 - 品牌：海洋公園
代理：The Bread Digital
海洋公園哈囉喂全園祭2024
優異獎 - 品牌：國泰
代理：Digitas Hong Kong, Leo Burnett
Every Move Counts
優異獎 - 品牌：滙豐銀行
代理：Omnicom Media Group、Saatchi & Saatchi
滙豐《香港 迴響世界》
優異獎 - 品牌：滙豐銀行
代理：Omnicom Media Group、Saatchi & Saatchi
滙豐「心態決定財富境界」
最佳創新內容策劃獎 Best Use of Content Innovation
金 - 品牌：滙豐銀行
代理：Omnicom Media Group、Saatchi & Saatchi
滙豐One x T1 - 撐起每個Legend
銀 - 品牌：海洋公園
代理：The Bread Digital
海洋公園哈囉喂全園祭2024
銅 - 品牌：AirAsia (香港澳門)
代理：CLS Holiday (Flyagain Travel Limited)
No Clue Escape 唔知去邊亞
優異獎 - 品牌：國泰
代理：MSL - Publicis Groupe
Airing an Unreal OOH for Hong Kong
優異獎 - 品牌：恒生銀行
代理：Sunny Idea (HK) Limited
恒生Preferred Banking - 每一蚊 神部署
優異獎 - 品牌：恒生銀行
代理：Indigo Concept
恒生Prestige Banking - 輕鬆做好 CFO 屋企同自己都兼顧好
最佳數據分析及應用獎 Best Use of Data & Insights
金 - 品牌：渣打銀行
代理：dentsu Hong Kong, Hungry Digital
Standard Chartered In Times of Need Campaign
銀 - 品牌：國泰航空
代理：Digitas Hong Kong
Cathay Pacific Media-Active Ecology
銅 - 品牌：國泰
代理：Digitas Hong Kong
Data-driven audience segmentation campaign for Cathay Shop
優異獎 - 品牌：恒生銀行
代理：Essencemediacom Hong Kong Limited
恒生Preferred Banking - 每一蚊 神部署
最佳全渠道策略應用獎 Best Use of Omnichannel Strategy
金 - 品牌：淘寶
代理：MTR* advertising - JCDecaux Transport
港鐵*廣告 - 淘寶雙 11網購盛事
銀 - 品牌：Asahi
代理：dentsu Hong Kong, The Trade Desk
Asahi Dry Crystal Launch Campaign
銅 - 品牌：海洋公園
代理：EternityX Marketing Technology Limited
Le Petit Prince 80th Anniversary Galactic Voyage 小王子80周年星空遊歷
優異獎 - 品牌：保柏
代理：DigiSalad
保柏「一起專注你健康」及Connected Care Expo展覽 - Blua Health手機應用程式
優異獎 - 品牌：滙豐銀行
代理：Omnicom Media Group、Saatchi & Saatchi
滙豐萬應錢「Unlock真本錢」
優異獎 - 品牌：香港鐵路有限公司
代理： -
女皇Chill級賞
最佳績效營銷應用獎 Best Use of Performance Marketing
金 - 品牌：國泰航空
代理：Digitas Hong Kong
Cathay Pacific Media-Active Ecology
銀 - 品牌：渣打銀行
代理：dentsu, Teads
Leveraging AI Solutions to supercharge Standard Chartered’s Credit Card Acquisition strategy
銅 - 品牌：星展中小企業銀行
代理：FABCOM
DBS Online Business Account Opening Upgrade Lead Generation Campaign
優異獎 - 品牌：國泰
代理：Digitas Hong Kong
Cathay Shop: How segmentation strategy refines performance marketing
優異獎 - 品牌：渣打銀行
代理：dentsu Hong Kong, Hungry Digital
Standard Chartered “Interest-ing Moments” Digital Deposits Campaign
優異獎 - 品牌：渣打銀行
代理：dentsu Hong Kong, Hungry Digital
左計右計，渣打都有計
最佳技術應用獎 Best Use of Technology
金 - 品牌：保柏
代理：DigiSalad
保柏「一起專注你健康」及Connected Care Expo展覽 - Blua Health手機應用程式
銀 - 品牌：國泰航空
代理：Digitas Hong Kong, Adzymic Dynamic Advertising Platform
Cathay Pacific Flies High with DCO Flight Finder
銅 - 品牌：恒生銀行
代理：VML Hong Kong, AIR Concepts Limited
恒生Digital Banking: 恒生x Hazel 品牌活動
最佳廣告預算應用獎 Most Efficient Use of Budget Campaign
金 - 品牌：AirAsia (Hong Kong & Macao)
代理：CLS Holiday (Flyagain Travel Limited)
No Clue Escape 唔知去邊亞
銀 - 品牌：香港移動通訊有限公司
代理：-
CSL 港漂專線
銅 - 品牌：信諾環球保險有限公司
代理：FABCOM, Hungry Digital
When Santa’s ‘Ho Ho Ho’ Becomes ‘Ho’spital
年度最佳數碼作品大獎 Best Digital Campaign of the Year
品牌：保柏
代理：DigiSalad
保柏「一起專注你健康」及Connected Care Expo展覽 - Blua Health手機應用程式
關於 IAB HK
IAB HK 是香港領先的非牟利數碼營銷協會，致力於推動數碼營銷的發展、優化行業標準及培育專業人才。協會擁有超過 120 家會員公司，包括媒體、廣告平台、代理公司及品牌企業。創始成員包括 comScore、Meta、Google、南華早報及 Yahoo!，並與 PwC 緊密合作，為香港數碼營銷行業的未來注入新動力。