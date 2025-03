IAB HK 數碼大獎 2024 表彰香港數碼營銷卓越成就

(2025年3月20日,香港)作為香港數碼營銷界備受矚目的年度盛事,「IAB Hong Kong 數碼大獎 2024」頒獎典禮於3月18日假唯港薈圓滿舉行。活動匯聚超過300位業界領袖、品牌代表及數碼營銷專家參與,共同見證數碼營銷領域的創新突破與卓越成就。

本屆最高殊榮「年度最佳數碼作品大獎」由保柏及DigiSalad憑藉其人工智能(AI)驅動的「保柏『一起專注你健康』及Connected Care Expo展覽 - Blua Health手機應用程式」奪得。該活動透過人工智能技術的創新整合,深得評審團青睞,為香港數碼營銷樹立全新標竿。

IAB HK主席許長虹致歡迎辭時表示: 「擁抱AI、善用數碼力量開拓新市場,是瞬息萬變的營銷環境中致勝關鍵。敢於創新,方能立足。」,典禮亦邀得數字政策專員黃志光擔任主禮嘉賓。他認為AI已不再是一個選項,而是成為各界廣泛應用的重要工具。他表示:「近年來政府在AI領域的資源投入並未減少,並持續推動各部門積極採用AI技術。未來,我們希望逐步加強對業界的支援,協助企業更有效地運用AI工具」。

評審專家雲集 作品水準再創新高

今年大獎新增兩大獎項類別——「最佳社會及環境影響力倡導獎」及「最高效益預算運用獎」,總獎項數目增至八項。本屆共有74個品牌提交超過200份參賽作品,並由59位來自品牌、廣告機構、學術界及科技平台的資深評審嚴格評選。評審標準涵蓋四大核心範疇:策略、執行、創新/創意及成效。

連續兩年參與評審工作的周生生全渠道業務副總監梁志暉表示,今年有更多新品牌參賽,反映了企業對數碼營銷的重視與資源投入的提升,並對行業的未來發展持樂觀態度。同時,AllStarsWomen DAO 聯合創辦人 Akina Ho 指出,今年參賽作品的多樣性顯著提升:「隨著更多行業的加入,參賽作品範圍進一步擴大,這不僅提升了比賽的公平性,也促進了包容性」。

主要得獎名單如下:

最佳社會與環境影響推動獎(金獎):Standard Chartered Anti-Fraud Campaign (品牌:渣打銀行;代理:dentsu Hong Kong、Secret Tour)

最佳品牌推廣獎(金獎):滙豐「每步成就財富,見地又一境象」(品牌:滙豐銀行;代理:Omnicom Media Group、Saatchi & Saatchi)

最佳創新內容策劃獎(金獎):滙豐One x T1 - 撐起每個Legend(品牌:滙豐銀行;代理:Omnicom Media Group、Saatchi & Saatchi)

最佳數據分析及應用獎(金獎):Standard Chartered In Times of Need Campaign(品牌:渣打銀行;代理:dentsu Hong Kong, Hungry Digital)

最佳全渠道策略應用獎(金獎):港鐵*廣告 - 淘寶雙 11網購盛事(品牌:淘寶;代理:MTR* advertising - JCDecaux Transport)

最佳績效營銷應用獎(金獎):Cathay Pacific Media-Active Ecology (品牌:國泰航空;代理:Digitas Hong Kong)

最佳技術應用獎(金獎):保柏「一起專注你健康」及Connected Care Expo展覽 - Blua Health手機應用程式 (品牌:保柏;代理:DigiSalad)

最高效益預算運用獎(金獎):唔知去邊亞(品牌:AirAsia (Hong Kong & Macao);代理:CLS Holiday (Flyagain Travel Limited))

本屆新增獎項反映行業趨勢,彰顯業界對社會責任及資源效益的重視。IAB HK數碼大獎是全港唯一非牟利數碼營銷獎項,獲EternityX、Google、香港電訊、LinkedIn、Quantcast、建華集團及Yahoo等公司支持。

恭喜所有得獎者及參賽單位,持續推動數碼營銷的創新與卓越!

2024 IAB HK數碼大獎完整得獎名單

最佳社會與環境影響推動獎 Best Advocate of Social & Environmental Impact

金- 品牌:渣打銀行

代理:dentsu Hong Kong, Secret Tour

Standard Chartered Anti-Fraud Campaign

銀 - 品牌:萬寧, DFI 零售集團

代理:MTWT Communications

萬寧回收藥物計劃

銅- 品牌:保柏

代理:Digisalad

保柏「一起專注你健康」及Connected Care Expo展覽 - Blua Health手機應用程式

最佳品牌推廣獎 Best Branding Campaign

金 - 品牌:滙豐銀行

代理:Omnicom Media Group、Saatchi & Saatchi

滙豐「每步成就財富,見地又一境象」

銀 - 品牌:建華集團 - 香港街市

代理:Hardchi Creative, The Bridge Agency

香港街市網店開幕宣傳計劃

銅 - 品牌:海洋公園

代理:The Bread Digital

海洋公園哈囉喂全園祭2024

優異獎 - 品牌:國泰

代理:Digitas Hong Kong, Leo Burnett

Every Move Counts

優異獎 - 品牌:滙豐銀行

代理:Omnicom Media Group、Saatchi & Saatchi

滙豐《香港 迴響世界》

優異獎 - 品牌:滙豐銀行

代理:Omnicom Media Group、Saatchi & Saatchi

滙豐「心態決定財富境界」

最佳創新內容策劃獎 Best Use of Content Innovation

金 - 品牌:滙豐銀行

代理:Omnicom Media Group、Saatchi & Saatchi

滙豐One x T1 - 撐起每個Legend

銀 - 品牌:海洋公園

代理:The Bread Digital

海洋公園哈囉喂全園祭2024

銅 - 品牌:AirAsia (香港澳門)

代理:CLS Holiday (Flyagain Travel Limited)

No Clue Escape 唔知去邊亞

優異獎 - 品牌:國泰

代理:MSL - Publicis Groupe

Airing an Unreal OOH for Hong Kong

優異獎 - 品牌:恒生銀行

代理:Sunny Idea (HK) Limited

恒生Preferred Banking - 每一蚊 神部署

優異獎 - 品牌:恒生銀行

代理:Indigo Concept

恒生Prestige Banking - 輕鬆做好 CFO 屋企同自己都兼顧好

最佳數據分析及應用獎 Best Use of Data & Insights

金 - 品牌:渣打銀行

代理:dentsu Hong Kong, Hungry Digital

Standard Chartered In Times of Need Campaign

銀 - 品牌:國泰航空

代理:Digitas Hong Kong

Cathay Pacific Media-Active Ecology

銅 - 品牌:國泰

代理:Digitas Hong Kong

Data-driven audience segmentation campaign for Cathay Shop

優異獎 - 品牌:恒生銀行

代理:Essencemediacom Hong Kong Limited

恒生Preferred Banking - 每一蚊 神部署

最佳全渠道策略應用獎 Best Use of Omnichannel Strategy

金 - 品牌:淘寶

代理:MTR* advertising - JCDecaux Transport

港鐵*廣告 - 淘寶雙 11網購盛事

銀 - 品牌:Asahi

代理:dentsu Hong Kong, The Trade Desk

Asahi Dry Crystal Launch Campaign

銅 - 品牌:海洋公園

代理:EternityX Marketing Technology Limited

Le Petit Prince 80th Anniversary Galactic Voyage 小王子80周年星空遊歷

優異獎 - 品牌:保柏

代理:DigiSalad

保柏「一起專注你健康」及Connected Care Expo展覽 - Blua Health手機應用程式

優異獎 - 品牌:滙豐銀行

代理:Omnicom Media Group、Saatchi & Saatchi

滙豐萬應錢「Unlock真本錢」

優異獎 - 品牌:香港鐵路有限公司

代理: -

女皇Chill級賞

最佳績效營銷應用獎 Best Use of Performance Marketing

金 - 品牌:國泰航空

代理:Digitas Hong Kong

Cathay Pacific Media-Active Ecology

銀 - 品牌:渣打銀行

代理:dentsu, Teads

Leveraging AI Solutions to supercharge Standard Chartered’s Credit Card Acquisition strategy

銅 - 品牌:星展中小企業銀行

代理:FABCOM

DBS Online Business Account Opening Upgrade Lead Generation Campaign

優異獎 - 品牌:國泰

代理:Digitas Hong Kong

Cathay Shop: How segmentation strategy refines performance marketing

優異獎 - 品牌:渣打銀行

代理:dentsu Hong Kong, Hungry Digital

Standard Chartered “Interest-ing Moments” Digital Deposits Campaign

優異獎 - 品牌:渣打銀行

代理:dentsu Hong Kong, Hungry Digital

左計右計,渣打都有計

最佳技術應用獎 Best Use of Technology

金 - 品牌:保柏

代理:DigiSalad

保柏「一起專注你健康」及Connected Care Expo展覽 - Blua Health手機應用程式

銀 - 品牌:國泰航空

代理:Digitas Hong Kong, Adzymic Dynamic Advertising Platform

Cathay Pacific Flies High with DCO Flight Finder

銅 - 品牌:恒生銀行

代理:VML Hong Kong, AIR Concepts Limited

恒生Digital Banking: 恒生x Hazel 品牌活動

最佳廣告預算應用獎 Most Efficient Use of Budget Campaign

金 - 品牌:AirAsia (Hong Kong & Macao)

代理:CLS Holiday (Flyagain Travel Limited)

No Clue Escape 唔知去邊亞

銀 - 品牌:香港移動通訊有限公司

代理:-

CSL 港漂專線

銅 - 品牌:信諾環球保險有限公司

代理:FABCOM, Hungry Digital

When Santa’s ‘Ho Ho Ho’ Becomes ‘Ho’spital

年度最佳數碼作品大獎 Best Digital Campaign of the Year

品牌:保柏

代理:DigiSalad

保柏「一起專注你健康」及Connected Care Expo展覽 - Blua Health手機應用程式

關於 IAB HK

IAB HK 是香港領先的非牟利數碼營銷協會,致力於推動數碼營銷的發展、優化行業標準及培育專業人才。協會擁有超過 120 家會員公司,包括媒體、廣告平台、代理公司及品牌企業。創始成員包括 comScore、Meta、Google、南華早報及 Yahoo!,並與 PwC 緊密合作,為香港數碼營銷行業的未來注入新動力。