在家打機月賺3萬卻被母親逼搵工！他嘆：穩定才是唯一正確的？

不少家長希望孩子有穩定的工作及收入。一名中國網民分享，多次因工作關係與媽媽爭吵，他在家遊戲代練的月收入人民幣1~3萬元，但媽媽卻認為他整天在家不出門應該去上班，令他相當不解，於是想問問網民的建議。



一名中國網民在微博發文，他多次因不上班在家打遊戲與媽媽爆發爭吵。今年3月他開始不上班，在家打遊戲代練月入約人民幣1~3萬元，由於他學歷一般，去一般公司上班每個月僅人民幣6000元（約港幣6500元），這個收入雖然在上海不難生存，但生活也毫無娛樂。他也表示，是否該在能賺到遊戲這飯碗的年紀，聽媽媽的話按部就班：「所謂穩定才是唯一正確的嗎？」

相關文章：投身IT月薪理想 父母一原因要求他降薪做老師 事主嘆挫折感爆棚

+ 7

網民紛紛表示：

．「換十年前我會讓事主找個班上，現在只會支持事主繼續做代練，外面的工作真不是人做的，6k的工作九成是一個人做兩個人的活，甚麼都要會，老闆恨不得你一個人就是一個團隊，打遊戲接單至少還是喜歡並擅長的賺錢方式」

．「能一個月賺半年上班的錢，既然是青春飯，為甚麼不能把青春飯吃完呢？」

．「都打遊戲代練了，不如再開個直播2份收入」

．「打一年都相當於上兩年班了…打遊戲到40歲說不定都能退休了哈哈」

．「比一堆躺家裏光打遊戲玩，不賺錢啃老的，強多了呀」



有網民則認為：

．「沒其他的意思，真的很好奇你40歲的時候能幹嘛？繼續當代練嗎？」

．「上班雖然一開始工資低，但是經驗也是慢慢累積的，不僅生活規律，還有養老和公積金，生活比較健康。找不到好工作，當下只能選擇打遊戲賺錢，可以跟父母好好商量下」

．「媽媽應該是出於你的健康考量。上班可以讓你與社會接觸，生活規律」



有網民建議：

．「他們那一輩都是苦難教育。看你天天在家『閒著』他們難受…反正你做代打很自由，為啥不出去租一個房子自己住」

．「先打個幾年，做好原始積累，有了點資本後再看你適合做什麼，你媽給你介紹的工作大概沒什麼技術可替代性強，不去也罷」

．「自己去保一下勞保跟健保，有個保障比較好」



延伸閱讀：兼職｜有心賺外快 當外賣員非首選？網民稱「這職業」好賺又缺人

+ 7

延伸閱讀：

她問存款要多少才能裸辭？ 網友答案超狂：3萬元就辭了

不再需要朋友了？52%青少年靠AI取暖 專家警告：社交技能退化

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】