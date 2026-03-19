468勞工法例｜連續性合約新規定計算方法、僱員福利及與418分別

香港勞工法例「連續性合約」新規定已於1月18日起實施，由以往的「418」過渡至「468」制度，以降低工作時數門檻，並在計算工時方面加入彈性，讓僱員更容易享有僱傭權益，例如法定假日薪酬、有薪年假等。究竟新制和舊制有何分別？468勞工法例計算方法為何？以下為大家逐一拆解。



1. 甚麼是「連續性合約」？

舊制回顧：418勞工法例

根據勞工處資料，在2026年1月18日前的僱傭期，僱員如連續受僱於同一僱主4星期或以上，及每星期最少工作18小時（「418」），其僱傭合約便屬連續性合約，僱員可以享有僱員可獲《僱傭條例》全面保障。

新制解析：468勞工法例是什麼？

「468」準則下，僱員如連續受僱於同一僱主四星期或以上，以及僱員的工時符合以下其中一項條件，便屬根據「連續性合約」受僱：

（一）每星期最少工作17小時；或

（二）當在某一星期工作少於17小時，在該星期及其緊接過去三星期組成的四星期期間，為有關僱主工作不少於68小時。

2. 468勞工法例有何好處？

新規定將降低「連續性合約」的工時門檻，並在計算工時方面加入彈性，減少僱員因偶爾在某星期工時低於門檻便中斷連續性受僱的情況，仍可以享有法例所規定的僱傭福利。

3. 「418」與「468」有什麼分別？

新舊制的分別在於每星期工時門檻以及工時計算方法不同，「468」由原本「418」的每星期18小時的工時門檻，降低至17小時。另外，新制亦加入另一個以四星期工時合計為一個計算單位的「468準則」。

「418」與「468」的分別 舊制：「418」 新制：「468」 計算週期 連續4星期 連續4星期 計算方式 每星期均須滿 18 小時 每星期滿17小時；或 4星期累計滿 68 小時 靈活性 較低（一週不足18小時即斷約） 較高（每星期總數達標便可計算」

4. 拆解418與468勞工法例計算方法

「418」示範例子：

如僱員首三週工作20小時，第四週工作15小時，由於第四週不足18小時，不符合「連續性合約」。

「468」示範例子（一）：

僱員連續受僱於同一僱主4星期或以上，而每星期工作17小時，故符合「連續性合約」。

「468」示範例子（二）：

僱員某星期工時僅16小時，該星期與之前緊接3星期工時合計（20+30+40+16=106）不少於68小時，該星期亦被視為符合「連續性合約」。

5. 「468」新規定何時生效？是否具有追溯力？

「 連續性合約」 新規定於2026年1月18日起適用。是次修訂沒有追溯力，在此日期前的僱傭期，僱員須連續受僱於同㇐僱主四星期或以上，每星期最少工作18 小時才符合「連續性合約」規定。

6. 符合「468連續性合約」的僱員可享什麼福利？

所有《僱傭條例》適用的僱員，不論全職或兼職，包括根據「連續性合約」受僱，並且符合法例所規定的領取資格，就可以享有以下的僱傭福利：

- 法定假日薪酬（勞工假）

- 有薪年假（Annual Leave）

- 疾病津貼（有薪病假）

- 生育保障（產假）

- 侍產假

- 遣散費（根據連續性合約受僱不少於24個月）

- 長期服務金（根據連續性合約受僱不少於5年）

- 防止無理解僱的保障

僱員符合修訂後的「連續性合約」規定，如同時符合有關僱傭權益的其他條件，便可享有該項權益。

7. 修訂「連續性合約」對僱員享有各項法定權益的資格有否改變？

修訂後《僱傭條例》其他條文會繼續應用，僱員現時享有各項法定權益的資格維持不變，例如僱員須在緊接法定假日之前已按「連續性合約」受僱滿三個月，才可享有假日薪酬，而僱員受僱每滿12個月則可享有有薪年假。

勞工處「連續性合約」新規定教學工具

勞工處製作教學工具，展示「連續性合約」新規定下，一星期的工作時數是否達到新工時門檻的結果。使用者可順序輸入最多連續10星期的工時，教學工具會按照輸入的資料顯示有關結果。