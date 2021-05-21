創業｜零經驗也可成功做老闆？　比起執行力這項技能更是關鍵！

撰文： 半宅職薯 最後更新日期： 2021-05-21 12:01

如果你問我：「零創業經驗，可以成功嗎？」我會答你：「是可以的。」 今次半宅職薯就和大家討論，經驗對於創業是否如想像中那麼重要，以及創業中真正關鍵的東西。

為甚麼有些人很年輕，也沒甚麼工作經驗，卻能成功創業呢？

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經驗的價值主要在於執行

我們先談談經驗在不同場景之下的重要性。

在執行的領域，經驗往往佔很重要的地位。老細高層聘請人員往往會考慮他的實務經驗，因為下屬的工作主要在於執行重複性的工作；執行高層的指令；解決工作範疇中常見的問題……等等。

經驗對於有效執行之所以重要，因為它可以幫助你更迅速的完成工作，更快捷準確地解決工作範疇內的問題。

但大家又有沒有發現，大部分的老細高層都會把工作切割成細份，然後交給下屬去執行，卻不會給他們幾個星期乃至於幾個月的時間，去天馬行空想像的呢？

因為想像和設計，是老細高層那些高收入份子的核心技能。

創業－就是觸覺、創意加執行力

在創業森林，執行力是基本功，觸覺和創意才是致勝之道。

這裡談的觸覺，是指看出市場機遇的能力；而創意就是天馬行空的設計能力。

經驗對於觸覺和創意的功效相對執行力少。因為經驗主要是對於已發生事情的認知，屬過去式。而觸覺和創意，則是對於未發生事情的預測，屬未來式。

要創業成功，必需要有敏銳的觸覺，看出市場對於某種商品或服務在未來日子的需求；要創業成功，也必須要有天馬行空的想像力，以設計商品、服務以及執行流程，把構思化成 具體細節。

當整個執行流程設計好的時候，執行便變成相對重複性的工作了，既可以自己流水作業的做，也可以交由下屬去處理。

觀察是觸覺和創意必先條件

那麼觸覺和創意就是不是完全不需經驗呢？我可以說的是：要有觸覺和創意，不需要太多「執行經驗」，卻需要多一點的「觀察經驗」。

我這裡說的「觀察經驗」是指觀察市場的經驗。在創業之前必需要對市場有足夠的觀察，以了解市場生態，然後再找出空隙。

在設計商品、服務及執行流程之前，也必須要對行業有足夠的觀察，汲取別人的經驗，找出優化的空間。

那麼究竟要觀察多久才為之足夠呢？那卻很視乎市場的複雜性和成熟程度。

越是簡單的市場，觀察時間越短，反之亦然。

那麼是不是觀察得越久越好呢？那又不是。因為花過多時間去觀察，反而會令你失去先機，讓別人捷足先登。

零經驗也可以創業？

回到最起初的問題：「零創業經驗，可以成功嗎？」

如果你打算投入舊經濟行業，那麼有創業經驗，成功率當然會比較高。但如果你打算投入新經濟行業呢？那麼經驗的影響力變大減了。

隨著互聯網世界和現實世界加速融合，世界開始出現一種新的文化和價值觀。這種文化和價值觀，每天都在演化改變，影響著消費者的消費方式，也影響著每一個人的行為。在這急速發展的領域中，經驗極速過時，甚至成為包袱。而比經驗更加重要的，就是我上面所說的觸覺和創意。

結語

如果你打算投入新經濟行業創業的話，觸覺和創意比執行經驗更有價值。如果你打算投入舊經濟行業創業的話，那麼執行經驗變相對重要了。

特別值得一提的是，新經濟行業仍然存在多個未完全開發的藍海，但當中只有少部分人看得到機遇。而在這新世界中成功創業的人，在創業起頭的時候，都是曾經被別人嘲笑過「不踏實」、「浪費時間」和「發白日夢」的。