工總首屆創新企業家獎　8大獎項表揚初創企業鼓勵領袖間協作共贏

為嘉許創新企業家為社會發展帶來正面貢獻，香港工業總會主辦、香港上海滙豐銀行冠名贊助「香港創新企業家獎」，獎項設有八個範疇，由政、商、工業、創新各界領袖組成的評審委員會選出得獎者，由即日起至5月20日接受提名。。



香港工業總會舉辦第一屆「香港創新企業家獎」。（圖片由香港工業總會提供）

工總主席兼獎項評審委員會名譽主席查毅超博士期望此獎項能勉勵本地企業家勇於投入創新和創造社會價值，在大灣區及國際舞台上取得成功。獎項不但是對創業家的成就作出肯定，還希望能促進行業領袖之間的互相學習、協作共贏。

獎項適合從事任何與創新相關的初創公司創初人參加，除了科技創新、突破性、業績表現、擴展性、社會影響力等評審準則之外，獎項亦特別重視初創企業於大灣區及國際上的增長潛力。此外，「香港創新企業家獎」亦特別設有多個特別獎項，包括與學術機構合作創新的「科研應用獎」、在大灣區有突破發展的「大灣區+獎」及於可持續發展及社會責任上有突出表現的「傑出ESG獎」等。

（圖片由香港工業總會提供）

「香港創新企業家獎」8大獎項

香港創新企業家年度大獎

飛躍成就獎

科研應用獎

大灣區+獎

傑出ESG獎

最受歡迎獎

企業創新獎

生態圈促進獎



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