IABHK C23｜各行業專家齊聚 探討人工智能的應用及未來發展潛力

《香港01》以媒體夥伴形式支持、由IAB Hong Kong主辦的活動「 IABHK C23」(C23)於9月26日舉行,以「AI 全面啟動」為主題,是本港今年最大型的AI營銷活動,吸引了來自多個國家及地區、超過800位參與者出席,探討人工智能(AI)對數碼營銷領域的變革性影響。會議匯集50 多位來自本港及亞太區企業管理層及數碼專家,透過十場具啟發性的主題演講和專題討論,介紹在商界、尤其是數碼營銷業務的應用和案例,並探討人工智能的未來發展。



左起:許遵發先生、盧炳棠先生、許長虹先生、張敬軒先生、湛家揚博士及李德琳先生

會議其中一場引人入勝的專題論壇「人工智能的未來是什麼?機遇、挑戰與危機」由滙豐香港財富管理及個人銀行業務董事總經理、客戶及市場策劃主管許長虹先生主持,與香港數據素養協會創會主席湛家揚博士、微軟香港區域科技長許遵發先生、Preface Hong Kong創辦人兼行政總裁盧炳棠先生、羅兵咸永道香港人工智能及新興技術諮詢主管合夥人李德琳先生,以及著名創作歌手兼監製張敬軒先生共同剖析AI在工作場景的發展潛力和隱憂。

人工智能發展逐漸成熟及人性化 在工作、生活及教育扮演更重要角色

人工智能的技術正在迅速發展並帶來革命性的改變。根據 Statista,AI在營銷領域中的全球市場收入預計將從 2023 年的 274 億美元增至 2028 年的 1074 億美元,反映AI已成為全球科技發展的重要方向之一。就此,湛家揚博士及李德琳皆認為社會各界已逐漸了解到AI的好處,不論個人、企業或院校都較以前更願意去踏出第一步、嘗試將AI應用於日常生活及工作中。

張敬軒表示要經常抱持「Always say YES」的心態,雖然他認為人工智能對藝術創作帶來一定程度的隱憂如版權問題等,但無可否認AI的存在為生活各方面帶來很多便利,因此要不斷在應用AI的經驗中尋找平衡及值得關注的地方,從而更好地運用AI、發揮其最大用處。

許長虹先生亦分享匯豐香港近來利用AI的例子,他們於2023年推出全港首個人工智能生成的市場推廣項目「Wealth Decoded Series」,運用AI程式Midjourney V5生成推廣圖像,透過AI將投資主題具像化,更與黃子華攜手創造全港首個AI版本『子華神』,在新一輯廣告內將重新演繹眾多經典金句,提供具深度同時充滿玩味的投資智慧。可見人工智能為數碼營銷帶來更多創新和改進的應用,各行業的營銷人員亦因而更勇於嘗試AI數碼營銷技術,尋求更好的推廣效果。

另外,許遵發指出「人工智能不是取代而是一起做好件事」,他認為人工智能Copilot功能可以讓用戶作出簡單指令就獲得AI的協助,包括快速生成內容、提供文字摘要、文字轉換成圖片或影片等,縮減資料搜集、寫作、及編輯的時間,從而提升生產力,達至人力資源優化的效果。盧炳棠對此也表示同意,認為越早掌握如何給予精準的指令則可以享受到AI帶來的最大益處,收到了事半功倍的效果。他亦提到除了Co-Pilot,人工智能的其他功能如Mid-Journey同樣可以應用於不同範疇,例如於教學期間運用AI自動生成圖片,將抽象概念圖像化,令教學變得更生動及易明,並反映人工智能的發展潛力。

資料隱私的挑戰:建立良好的資料治理政策以減低風險

正如許長虹所說,人工智能不同功能的發展越趨成熟及人性化,並在我們的工作、日常生活、教育等方面將扮演更重要的角色,但其所帶來的挑戰亦不容忽視,尤其是資料隱私的爭議。湛家揚博士建議,企業或院校可訂立良好的資料治理(data governance)政策,就使用人工智能工具制定合適的監管及規範,清晰地指引員工、教師或學生如何正確且負責任地使用人工智能及數據,減低個人資料受侵犯的風險。許遵發亦分享到個人資料私隱專員公署近日發出《使用AI聊天機械人「自保」十招》,以協助用戶保障其個人資料私隱、更安全地使用AI聊天機械人,同時建議與會者要不時留意最新的指引,正確地運用人工智能的便利。

會議籌委會主席許長虹致辭時補充,AI迅速發展的同時,數碼營銷領導者必須認識到潛在的風險,並一同制定行業標準。他認為這不僅是政府的責任,也是各行業領導人和組織的集體社會責任。而IAB Hong Kong作為香港最活躍和最具影響力的數碼營銷協會之一,一直透過定期舉辦行業活動、研討會和培訓課程等活動,包括是次以人工智能為主題的大型會議,向各行業高層主管及數碼營銷人員提供交流和學習的機會,鼓勵大家負責任地方式開發和應用人工智能,共同享受AI為人類帶來的便利。

AI張敬軒 大戰 真人張敬軒 : 藝人怎看 AI?

張敬軒提到在過去一年在YouTube上看到了許多AI藝人,如「AI尹光」、「AI張敬軒」等,這些都是有趣的嘗試。然而,他也表達了一些矛盾和擔憂。他認為作為網民、消費者和使用者,人工智能無疑使生活的各方面變得更方便。但作為從業者和版權持有人,則對AI在版權問題上可能帶來的問題感到不安。「當AI生成的音樂在網絡上爆紅時,版權應該如何解決?這些更可能牽涉到不同領域的版權問題,變成更大的爭議」他認為對於目前的AI時代,自己仍然是一個觀察者、持有學習的態度。儘管抱持疑慮,他不得不承認AI對於修復舊音樂錄製帶有一定程度的貢獻。他透露接手Avon錄音室時有逾470卷、由於歲月久遠而無法修復的母帶,其中包括Beyond在麥花臣球場錄製且從未公開過的錄音。其後他們透過AI的數據推算模式,作出數碼修補、成功修復了這段珍貴的錄音,使人們能夠聆聽到之前從未聽過或損壞的音樂。他表示這對於備份來說,也絕對是一個好處。

隨後,IABHK準備了一段由「AI張敬軒」演繹的《Amazing Grace》在論壇上播放,張敬軒表示聽完後因聲線酷似自己而感到十分驚訝。他解釋這段音樂是通過AI生成的,使用了某種骨架及結合了他對音樂節奏和發音的處理,從而提高了像真度。雖然「AI張敬軒」的聲線與真人十分相似,但他指出自己的震音處理方法不同,並即席演唱一小段的《Amazing Grace》,引起台下觀眾的歡呼和掌聲。他認為在音樂領域中、從網友的角度來看,大家喜歡聽尹光唱林家謙的歌曲或林家謙唱尹光的歌曲等等,僅是滿足了網友們的情感投射。他還透露自己曾與Tyson Yoshi嘗試讓ChatGPT填詞,但效果並不理想。他認為AI在邏輯和故事講述方面還存在改善空間,包括廣東話詞彙運用、咬字辨別等,這些問題都需在未來得到改進。因此目前來說,他們作為創作人並不太擔心AI會取代大部分創作工作。

最後,張敬軒提議大家要時刻「think out of the box」,在運用AI或其他科技時,盡量保持個人原有的生活習慣,例如每日一杯咖啡看一本書,增長個人知識,培養思考能力、跳出框框,才可以更好地利用AI,並保護現有的文明不被我們所發明的科技摧毀。