端午節｜距今750年　世上最古老三角糉是甜或鹹　古人最愛食邊款?

世界上最早的實物糉出土於1988年考古發掘的一座南宋時期的墓葬，距今已有750年，目前藏於江西德安縣博物館。專家推測，墓主人生前應該很喜歡吃糉，故其家人將兩個糉放在棺木中以表哀思。



端午已至，又到了吃糉的時節，你會選擇鹹糉還是甜糉？七百多年前的宋朝人又喜歡吃哪一種口味呢？

端午食糉的風俗幾百年來在中國盛行不衰。（央視新聞）

端午食糉的風俗盛行，而在江西德安縣博物館，就珍藏了一對南宋古墓出土的糉，距今已有750年。據介紹，兩個糉長6厘米、寬3厘米，外皮為糉葉，再用天然蘆葦葉麻線綑紮，與現今常吃的三角糉類似。

世界上最早的實物三角糉。（央視新聞）

這對糉究竟是甜是鹹？

經專家鑑定，這兩個糉是目前發現世界上最早的實物三角糉，且保存相當完好，是研究兩宋時期的飲食以及民俗的可貴資料，同時也印證了端午食糉的風俗幾百年來在中國盛行不衰。

至於這對糉究竟是甜是鹹，因為一旦打開就無法復原，所以無人知道糉內餡料，博物館只能將糉放在透明的長方形盒內供大家欣賞。

這對糉被放在透明盒内以供參觀。（央視新聞）

糉用以表哀思

這對糉出土於1988年考古發掘的一座南宋時期墓葬。據墓碑文字記載，墓主周氏是寧國府通判國史溪園先生周應合之女，今江西九江市武寧縣人，葬於公元1274年。糉出土時，墓主人周氏右手持一枝長40厘米的桃枝，桃枝上則繫着這兩個糉。

專家推測，墓主人生前應該很喜歡吃糉，但尚未等到公元1274年的端午就已經離開人世，其家人便將兩個糉放在棺木中，因為糉在古時有哀悼的寓意，兩個糉成雙成對也象徵吉祥如意。

糉在古時也有哀悼的寓意。（央視新聞）

古代的糉也有多種口味？

在古時，糉又有「角黍」之稱，早在魏晉南北朝時期，端午節就有向着「糉子節」發展的趨勢。而到了宋朝，糉的口味就變得更加多元化。

蘇軾蘇東坡曾提到水果糉：「不獨盤中見盧橘 ，時於粽裏得楊梅。」北宋張耒還提到過一種冰鎮的糉：「水團冰浸砂糖裹，有透明角黍松兒和。」

除了這些獨具特色的糉外，柿乾、銀杏、赤豆等在宋朝也被廣泛用於做糉的餡料，但幾乎看不到以肉入糉的記載；明朝以後，鹹糉、肉糉才開始流行起來。