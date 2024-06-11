罕見！成都與多座雪山絕美同框　「窗含西嶺千秋雪」穿越千年上演

出自唐代詩人杜甫之手的「窗含西嶺千秋雪」，是指憑窗遠眺位於四川的西嶺雪山，嶺上積雪終年不化。

而這一絕美意境於周二（11日）「穿越」千年，再在成都上演，雪山的壯麗與城市的繁華交織，構成了獨特的景象。



端午假期後的首個工作日，成都迎來晴好天氣。清晨時分，成都城西和城北方向，位於阿壩州和彭州山區的四姑娘山幺妹峰、火燒槓、魚嘴峰等山峰一一展現。

不少當地居民都在家中遙望到幾百公里外的雪山，並拍照記錄。據了解，四川前幾日迎來降溫降雨，高海拔山峰都被積雪覆蓋，白皚皚的積雪令雪山在太陽升起後熠熠生輝。

公開資料顯示，成都市地處四川盆地西部、青藏高原東緣，地勢由西北向東南傾斜。西部屬於四川盆地邊緣地區，以深丘和山地為主，海拔大多在1000－3000米之間，最高處位於大邑縣西嶺鎮大雪塘 （苗基嶺），海拔高度為5364米。

東部屬於四川盆地盆底平原，為岷江、湔江等江河沖積而成，是成都平原的腹心地帶，主要由平原、台地和部份低山丘陵組成，海拔高度一般在750米上下，最低處在簡陽市沱江出市域處河岸，海拔高度為359米。成都市由於巨大的垂直高差，在市域內形成三分之一平原、三分之一丘陵、三分之一高山的獨特地貌類型。