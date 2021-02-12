超高清︱北京故宮網上展示全部186萬件藏品　在家睇乾隆龍袍玉璽

撰文： 陳進安 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-12 21:20

北京故宮博物院近日趁農曆新年來臨之際，推出全新版本的「故宮博物院藏品總目」，展示全部超過186萬件（套）院藏文物目錄實時檢索。

全新版本的「故宮博物院藏品總目」趁近日農曆新年到臨之際正式上線。（澎湃新聞）

北京故宮博物院除了是紫禁城與宮廷史蹟的保護管理機構，也是中國古代文化藝術品的收藏、研究和展示機構，以明清皇室舊藏文物為基礎。目前博物院的藏品主要是明清宮廷文物類藏品、古建類藏品、圖書類藏品，其中一級藏品就有超過8000件（套）。

相關圖輯｜北京故宮博物院龍袍藏品（點擊睇大圖）

+ 3 + 3 + 3

新版「故宮博物院藏品總目」的搜索欄中，顯示藏品總共有1,863,404件，總分25種大類目，包括繪畫、法書、碑帖、銅器、金銀器、琺瑯器、漆器、玉石器、雕塑、陶瓷、織繡、雕刻工藝、生活用具、古籍文獻、古建藏品等。每類目後面有標註藏品總數，其中陶瓷為其中最大類目，達到37萬多件（套）。

相關圖輯｜北京故宮博物院帝后璽冊藏品（點擊睇大圖）

+ 3 + 3 + 3

同時，每一幅繪畫作品都具有超高清數碼影像的無極放縮功能，只要點擊作品瀏覽，就會見到詳情與細節欣賞兩個選項，前者會顯示基本介紹，並附上相關文章鏈接。

事實上，故宮博物院院長王旭東曾經表示，博物館在當下全新的數碼時代面臨着前所未有的機遇和挑戰，建設好「數字博物館」在現下的語境中變得愈發重要，現時發布的數碼產品是故宮博物院在過去20年間，持續探索數碼訊息技術的一次集中成果匯報。

相關圖輯｜北京故宮博物院書畫及其他藏品（點擊睇大圖）

+ 2 + 2 + 2

（澎湃新聞）