中國第一大群島禪意十足　「海天佛國」普陀山朝聖攻略

位於浙江省東北部的舟山，由1,300多個島嶼組成，是中國第一大群島，這裏以碧海金沙與佛教文化聞名，當中的普陀山更是佛教四大名山之一，素有「海天佛國」之譽。

普陀山除了是著名的觀音道場外，還擁有旖旎的海島風光，每年都吸引大批信眾雲集朝聖。究竟有哪些必去景點？哪座寺廟最靈驗？今日，讓我們來一場普陀山禮佛觀海之旅吧！



普濟寺 普陀山第一大寺 打卡網紅佛心牆

遊覽普陀山，一般從朱家尖碼頭出發，然後環島一圈，主要分為3大區域，第一個區域以普濟寺為中心，包含了西天景區等位於島西側的景點。

普濟寺，又名前寺，坐落於普陀山靈鷲峰南麓，始建於後梁，距今已有1,000多年歷史，是普陀山三大古寺之最，亦是島上最大的古刹。寺内圓通寶典供奉觀音主像，建築恢弘，古樹參天。

普濟寺，坐落於普陀山南麓，普陀山三大寺之一，規模為全島之最，常年香火興旺。（網上圖片）

普陀山網紅咖啡店「囍德咖啡」，位於普濟寺附近。（網上圖片）

到普濟寺，可到網紅佛心牆打卡留念。（網上圖片）

普濟寺於清代被賜額「普濟群靈」繼而得名，如今仍保留着許多典型的清代官式建築，以傳統的中軸線布局舖展開，黃牆灰瓦，非常壯觀，是島上網紅打卡勝地之一。

大家若打算到普濟寺禮佛可參考以下順序：從寺院的左至右順序拜，拜完一圈後再回到菩薩前上香許願。要注意每座大殿分別求不同的心願，大家可根據自身需求前往。

法雨寺 賞國寶文物 登佛頂山飽覽海天一色

參觀完普濟寺，大家可以沿着普陀山北部的佛頂山方向，到達法雨寺繼續遊覽。

法雨寺，又名後寺，始建於明代，其規模僅次於普濟寺，是普陀山第二大寺。全寺依山層曡，古樸森嚴，寺内種有龍鳳柏、古銀杏、連理羅漢松等珍貴古木，漫步其中，宛如置身在一座靜謐清幽的園林中。

法雨寺，始建於明代，是普陀山第二大寺，寺内古樹參天，古樸森嚴。（網上圖片）

法雨寺内黃牆黛瓦，檐角飛翹，融合了宮廷規制與江南寺院風格，氣派雄偉。（網上圖片）

在法雨寺九龍觀音殿頂部，擺放了文物珍寶「九龍藻井」，原為明故宮建築遺存，清康熙年間遷移到此。（網上圖片）

來到法雨寺，禮佛固然是重要環節，但不可錯過的還有一睹國寶級文物九龍藻井的真容。九龍藻井位處九龍觀音殿頂部，原為明故宮建築遺存，清代年間遷移到此，是全國罕見的古藻井珍品。

從法雨寺出發，大家可乘坐索道前往佛頂山，這裏是普陀山的主山，海拔約300米，也是觀賞整個普陀山景色的好去處，海風與禪意交融，相信身心都得以洗滌。

南海觀音 紫竹林 體驗自然與佛文化交織的魅力

沿着山路一直南下，很快便來到了普陀山的第三個風景區，這裏擁有南海觀音、紫竹林等景點。

南海觀音，是普陀山最著名的地標，高33米，象徵觀音三十三應身，像身由接近100塊銅壁板鑄成，是全球最高青銅觀音立像之一。

南海觀音，普陀山地標，是全球最高青銅觀音立像之一。（Getty/當代中國授權）

登上立像廣場，可遠眺舟山群島星羅布，日落時分，還能觀賞立像被金光籠罩的奇觀，就像佛光普照，盡顯「海天佛國」靈韻。

參觀完南海觀音後，沿主路向南步行約8分鐘即可到達紫竹林區域。紫竹林位處普陀山東南麓，因周邊山岩曾出現紫竹瑞相而得名，相傳是觀音的修行之地。

紫竹林有兩大景點，分別是普陀山開山祖庭「不肯去觀音院」和天然海蝕洞窟「潮音洞」。

不肯去觀音院始建於唐代，承載「觀音不肯東渡」的傳奇故事，院內供奉唐代觀音像，古樸幽靜。（網上圖片）

潮音洞，紫竹林景點之一，崖壁刻有「現身觀音」石刻，相傳為菩薩顯聖之地。（網上圖片）

大家可先到不肯去觀音院參觀，了解唐代日僧慧鍔與普陀山的傳奇淵源，感受古刹禪意，後再到潮音洞，沿木棧道近觀巨浪拍岸的壯麗景色，結束一天的行程。

如今，由香港到舟山已開設了定期的直飛航班，全程2小時15分便能抵達普陀山機場，大家不妨趁假期，快閃舟山放鬆身心吧！

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