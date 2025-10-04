天安門8盞巨型宮燈是日本人設計？

每到國慶等重要節日慶典，北京天安門城樓上都會掛起巨型的大紅宮燈，大家是否知道這8盞宮燈的由來？有報道說它們是兩個日本人的設計，真的嗎？



周恩來敲定設計方案

巨型宮燈登上天安門城樓，始於1949年10月1日的開國大典。圖為油畫《開國大典》，畫中可清楚看到懸掛在樑上的宮燈。（網上圖片）

天安門始建於明代，已有600多年歷史，而傳統宮燈製作的技藝則更加古老，但巨型宮燈掛上天安門城樓，卻是始於當代。更具體說，是始於1949年10月1日的開國大典。

開國大典舉行前，當局着手整修和裝飾天安門廣場和城樓。當時設計人員趕製了20幅草圖，送交建國後擔任總理的周恩來審閱，周恩來馬上看中了其中一幅：天安門城樓十個廊柱間懸掛8盞巨型紅宮燈；兩側分展8面紅旗。

周恩來認為，紅宮燈、紅旗，天安門紅牆，協調一致，既符合中國傳統和民族風格，又能充分體現出開國大典濃厚的喜慶氣氛。

該設計出自何人手筆，因為當時缺乏明確文字記錄，後來出現了兩個主流媒體都曾引用的版本：一個是美術家鍾靈和畫家張仃，他們是開國大典美術設計的主要負責人；另一個華北軍區政治部文工團舞的兩位日本人小野澤亘和森茂。

左翼美術家 日籍解放軍

小野澤亘在中國生活期間還取了一個中文姓名，叫「蕭野」。圖為晚年的小野澤亘。（網上圖片）

為甚麼會是日本人？他們是「外聘」的設計師嗎？這版本顯得更傳奇、更吸睛。

小野和森茂都是畢業於日本專科學校的左翼美術家，當時都大約三、四十歲。他們很早就來到了中國，又因為政治取向，輾轉到了中共中央所在的陝西延安，還加入了解放軍，從事舞台美術設計等與宣傳有關工作。因為這背景，他們直接參與了開國大典籌備工作。

到底那個版本更可信？近年官方媒體一篇文章或可供一點線索。該文作者參考了當時的影像資料，認為是張仃、鍾靈等人繪製了天安門廣場佈置效果圖，而小野和森茂則「一起對天安門廣場布置效果圖作了更為精細化的處理」。

無論如何，開國大典佈置的焦點和難點，都落在巨型宮燈上，因為它們尺寸之大前所未有。

「裏面可以蹲坐三四個人打撲克」

宮燈有兩米多高，要數名工作人員合作才能把它掛上城樓。（網上圖片）

此後小野和森茂等工作人員為此跑遍北京城，終於找到能夠製作巨型宮燈的工匠。因為宮燈實在太大，不好搬運，工匠只好帶着徒弟們到天安門城樓上即場製作。經過3天3夜趕工，8盞巨型宮燈在「十一」前的一天終於完成。

宮燈骨架以鐵棍竹片等構成，外面包裹紅士林布，每個高2.23米，周長8.05米，直徑2.25米，重80公斤，「裏面可以蹲坐三四個人打撲克」。掛上了巨型宮燈，天安門城樓顯得更喜慶、更壯觀。

1949年10月1日，毛澤東主席登上天安門城樓，在宮燈映照下向全世界宣告「中華人民共和國中央人民政府今天成立了」。自此，巨型宮燈成了天安門城樓不可缺少的元素。

內地傳媒報道，開國大典的8盞巨型宮燈「一掛就是45年」，直到1994年天安門城樓裝修，它們才被新一代摺疊式宮燈所代替。新宮燈外觀和大小不變，雖然用上了彈簧鋼材製作，重量較大，摺疊後體積卻只有老宮燈的十分之一。

退役宮燈拍賣 1,380萬人民幣成交

天安門城樓平時不會掛上宮燈（上），到重要節日和特別日子，8盞宮燈才會出現（下）。（getty/當代中國授權）

至於退役的老宮燈，其中一對被拍賣，成交價達到1,380萬元人民幣，部份款項捐贈北京山區和希望工程。

新一代宮燈為何要做成可以摺疊？相信是要便於搬運收藏了。很多人即使到過北京、看到過天安門，亦未必注意到天安門城樓上平時是沒掛宮燈的，只有到了國慶、春節，或其他重大慶典時，巨型宮燈才會掛在廊柱之間的木樑上。也因如此，大家要親眼一睹宮燈的真容，還需要有合適時間。

圖為2025年9月24日天安門廣場的照片，圖中可見「祝福祖國」花壇已亮相，但城樓的燈宮燈要到國慶前夕才會掛上。（視覺中國/當代中國授權）

最後再補充兩點。首先，天安門城樓掛巨型宮燈始於開國大典，但在此之前兩、三個月的紀念「七七抗戰」12周年集會上，天安樓城樓就首次掛起了7盞宮燈（與「七七」相契合），惟尺寸與後來的巨型宮燈無法相比。

其次，剛才提到的日本人小野和森茂，上世紀50代已返回祖國定居。有報道稱，小野此後曾活躍於日本漫畫界，惟他在中國的事迹較少被提及。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

