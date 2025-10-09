全運會｜十五運會獎牌亮相啟德零售館　蔡俊彥王蘊妮盼主場奪金

第十五屆全國運動會將於11月9日開幕，作為官方贊助商及獎牌設計製作者，周大福珠寶由10月9日起至11月21日，在啟德零售館2舉行十五運會獎牌展覽，向大眾展出十五運會真實獎牌，還設有巨型獎牌打卡區及互動體驗區，與全城投入全運會熱潮。



十五運會獎牌以「同心躍」為名，代表粵港澳三地同心協力、共躍未來的願景。獎牌的會徽面取用牡丹花設計，延續了會徽中三地禮花的設計語言。至於吉祥物面則採用了有「海上國寶」之稱的國家一級保護野生動物「中華白海豚」圖案，環狀浪濤展現了珠江、香江及濠江匯合，浪花所形成的水環首尾相連，融匯成數字「15」，與第十五屆全運會呼應。

十五運會競體項目獎牌。（林芷瑩攝）

+ 1

獎牌設計師、周大福珠寶集團創作總經理林鴻勝介紹，本次為十五運會設計獎牌是一項「國家級任務」，除了在背後承載十五運歷史文化，亦要將大灣區特色呈現給運動員。

獎牌設計師、周大福珠寶集團創作總經理林鴻勝。（林芷瑩攝）

林鴻勝提到，獎牌材質、規格、重量等均有嚴格規定，因此要在既定框架內創新是一大挑戰，同時又要將一些隱藏的元素放在獎牌，以不同的視覺元素呈現，譬如獎牌外環刻有66道光環，獎牌內徑設定為66毫米，代表全運會已走過66年歷史；粵港澳大灣區「三地水域文化」以三組水圓以莫比烏斯形環呈現等，通過非文字演繹呈現出特別元素。

世界劍擊錦標賽男子花劍金牌得主蔡俊彥，香港速度滾軸溜冰運動員王蘊妮分享備戰情況。（林芷瑩攝）

世界劍擊錦標賽男子花劍金牌得主蔡俊彥，及香港速度滾軸溜冰運動員王蘊妮也到場分享備戰進展。蔡俊彥表示，全運會備戰已進入「大直路」階段，上星期更與法國及日本的選手進行實戰訓練，因此備戰情況不錯，可以應對不同的選手。他又期望在香港主場奪得個人及團隊金牌，與家人、朋友或支持者分享喜悅。

王蘊妮則分享自己今年4月不慎鎖骨斷裂，3個內先後接受兩次手術，對於備戰全運會也有一定壓力。幸經過半年康復已恢復訓練，更於今年7月全國賽中奪得銀牌。她又稱，本屆全運會可能是自己最後一次參與國際賽事，自己非常期待，同時會全力以赴，目標是在個人與團體項目中奪得金牌。

蔡俊彥、王蘊妮期望在十五運會奪得佳績。（林芷瑩攝）

蔡俊彥、王蘊妮與獎牌設計師林鴻勝合影。（林芷瑩攝）