智能場館到腦機接口　廣深港澳創新領跑　大灣區科技賦能全運賽場

90天後，第十五屆全國運動會的聖火將點亮大灣區。灣區眾城，不僅是體育健兒的競技場，更是廣聚創新成果的「首秀場」與「展示窗」。



立足大灣區這片南中國創新濃度最高的土地，一個GDP超14.8萬億的「活力矩陣」已然成型——這里集聚7.7萬家國家級高新技術企業，孕育出9個超萬億元產業集群。

從深圳體育中心「開合屋蓋」與「變形座椅」上演空間魔法，到廣州賽場微納米級制冷塗層為志願者驛站披上清涼「降溫外衣」、自動駕駛穩穩擔當「擺渡人」……

當尖端技術深度嵌入賽事肌理，從賽場內到賽場外，一場關於高質量發展的「創新全運會」哨音已響——

四大賽道，大灣區11城火力全開，賽出別樣風采。

創新引擎賽道，四位「主力」領跑

在大灣區版圖上，廣深港、廣珠澳兩條科技創新走廊如「人」字般鋪展——

一撇一捺間，廣深港澳四位「創新主力」正沿著這條「黃金走廊」加速領跑。

廣州，智駕低空「雙飛人」

當「十五運」的賽場人潮湧動時，小蒜智能導盲犬將化身「電子夥伴」為視障人士引路；華南腦控的腦機AI電動輪椅車將憑「意念」載行；酷庫智能的機器人咖啡機械臂將為觀眾調飲美味……

這些靈動的智能身影，恰是廣州智造厚積薄發的縮影。

小鵬汽車領銜新能源汽車，文遠知行、小馬智行加速未來出行落地，廣州瞄準萬億級產業集群沖刺「智車名城」；億航智能等超4200家低空經濟企業匯聚於此。

智駕車流織路網，無人機群拓空域，千年商都煥發「智造」新彩。

深圳，科創領跑「全能王」

思博威視羽毛球 AI 相機將化身 「賽場鷹眼」 捕捉殺球高光時刻，具身風暴理療機器人將以 「妙手」 舒經活絡，邁步外骨骼將為下肢障礙者裝上「智能機械腿」……

這些即將亮相「十五運」賽場的科技，背後是深圳科創的硬核底氣。

從「80後」華為、「90後」比亞迪和騰訊，到「00後」大疆創新，深圳創新代代傳承。

2000平方公里集聚2.5萬家國家高新技術企業，密度全國第一；擁有全部31個製造業大類，戰略性新興產業占GDP比重達42.3%，直指世界級創新高地。

香港，全球創新「超級聯繫人」

坐擁 5 所全球百強大學，香港錨定國際科創中心目標全速邁進；跨過深圳河，香港科研在深圳「結果」。

河套深港科技創新合作區實現「深港半小時科研圈」，深圳園區匯聚65家香港科研機構與企業、1.5萬名科研人才，創新鏈與產業鏈跨河聯動。

澳門，琴澳合作「合夥人」

以橫琴粵澳深度合作區為支點，澳門以制度破壁促科研跨境孵化。

橫琴集聚6681家澳資企業，科技研發與高端製造等產業加速集群。澳門大學橫琴校區為融合注入動能。

這里既是 「跨境試驗田」，更是「協同增效器」，琴澳聯動默契升級。

當前，「深圳—香港—廣州」科技集群的創新指數連續5年居全球第二。

廣深港澳四位「主力」正沿著這條「人字形」黃金走廊，共同托舉著大灣區向國際科技創新中心全速攀升。

實業中堅賽道，智造「三強」突圍

在實業賽道上，東莞、佛山、惠州「三強」憑借各自硬核「看家本領」，在智造領域強勢突圍。

東莞，智造「精密操盤手」

作為全國最大移動通信終端基地之一，東莞在華為、OPPO、vivo三大手機巨頭帶動下，煉成智能移動終端「王牌」，智能手機90%零部件可在一小時通勤圈內配齊。

曾經的「世界工廠」上演「智」變飛躍，完成從「汗水製造」到「智慧創造」的轉身。

佛山，工業機器人「武術宗師」

凱洋醫療的智能爬樓梯電動輪椅如「穩健向導」，輕松跨越台階溝壑；大洋醫療的無人駕駛電動輪椅似「聰明座駕」，自主規劃路線、靈巧避障讓行動更安心……

這些即將服務「十五運」賽場、充滿人文關懷的智能輔具，折射出佛山在製造業領域的深厚積澱。

作為中國最大工業機器人產區之一，廣東首條「機器人生產機器人」全自動產線在此高效運轉，庫卡科技園成全國最大工業機器人生產基地。

從「有家就有佛山造」到工業機器人「演武場」，佛山製造基因煥發新生。

惠州，能源「雙擎」發動機

大亞灣石化區煉化一體化規模全國領先，乙烯等產能占廣東半壁江山，埃克森美孚等13家世界500強巨頭紮根。

這顆「灣區能源心臟」，在綠色石化與新能源賽道加速競跑，為大灣區注入綠色動能。

在廣東「製造業當家」的戰略引領下，佛莞惠「三兄弟」組成「灣區智造」核心力量，為推動大灣區製造業邁向高端化、智能化、綠色化注入動能。

如果說海洋是一片蘊藏無限可能的藍色疆域，那麽珠江口西岸的珠海與江門，便如同兩位揚著特色風帆航海夥伴，正攜手向深藍挺進。

珠海的創新，自帶「海天一色」的開闊格局。

「空天」展翅——依托中國航展與高校，航空航天、無人機產業直沖雲霄。「海洋」深潛——坐擁大灣區最大海洋面積與最長海岸線，智能海洋裝備激發科技能量。「陸上」根基紮實——集成電路等產業穩健發展。

以空天為翼、海洋為域、智造為基，珠海全速進發。

江門，僑鄉「雙碳」探路者

僑鄉江門擁抱「雙碳」機遇，新能源裝備製造形成集群。中微子實驗室建成世界最大單體探測器主體，雙碳實驗室獲批粵港碳中和科學與技術聯合實驗室奠定科研基礎，海信電子等企業推動智能家電升級。

江門的創新既根植製造業土壤，也依托僑胞全球視野，加速探索綠色智能發展新路。

當浪花激蕩出智慧火花，珠海和江門「向海圖強」的最佳拍檔以同心之勢攜手破浪，為大灣區穩穩攥住通往海洋經濟的金鑰匙。

特色新秀賽道，雙「星」加速崛起

當深中通道激活珠江口兩岸勢能，當珠江口西岸儲能電池產業集聚區加速成型，中山與肇慶兩位新秀應聲而起：

一位迎來大橋經濟的黃金期，一位踩準新能源汽車的風口，雙雙借勢而上，在特色賽道上加速崛起。

中山，健康醫藥新銳之星

深中通道貫通，中山創新昂首邁入「大橋時代」。

火炬開發區「光谷」藥谷」「智谷」「三谷」競秀，推動「大橋流量」變「產業留量」。

中山正以「小而美」「專而精」路徑，在灣區版圖上精準點亮健康之光。

肇慶，綠色製造「跨界」黑馬

作為大灣區西進「橋頭堡」，肇慶主攻「兩新一電」（新能源汽車、新型儲能、電子信息）。

收穫小鵬汽車、寧德時代兩大龍頭持續「加注」，肇慶的城市新名片已然煥發「電力」光芒。

依托廣佛肇經濟圈承接資源，肇慶將「綠色」煉就核心競爭力，演繹生態與製造的深度融合。

從健康醫藥到綠色製造，中山與肇慶如兩顆新星勾勒出特色鮮明的發展軌迹，為大灣區注入多元活力。

「十五運」的到來，是灣區城市群以「賽」營城的集結號，也是激發全域創新基因的發展加速器。

這場賽事丈量著新質生產力的發展速度，勾勒著未來城市的智慧輪廓。

這場 「創新全運會」 沒有終點，唯有更高目標。

大灣區11城各揚其長，構成大灣區創新「超級矩陣」，在高質量發展的賽道上奮力 「賽龍奪錦」，共繪灣區創新全景圖。

緊握創新接力棒，大灣區11城合力讓新質生產力的火炬越燃越旺，向著世界級灣區的未來全速奔跑。