世界第一高！解鎖貴州花江峽谷大橋4大玩法　附周邊景點推薦

剛剛通車的世界第一高橋——貴州花江峽谷大橋，不僅是超級交通工程，更是一座集極限運動、雲端觀光與文化體驗於一體的全新奇幻地標。無論是在600多米高空上玩笨豬跳，還是在雲端咖啡廳細品醇香，這裏都能一一實現！

本篇將帶大家解鎖花江峽谷大橋的4大核心玩法，並順道探索周邊景點，準備好迎接一場心跳加速的雲端之旅嗎？



搭觀光電梯走玻璃棧道 飽覽花江峽谷壯麗美景

貴州花江峽谷大橋作為世界第一高橋，其橋面距水面的高度達625米，主橋跨度達1,420米，凌駕於「地球裂縫」之上，尤為震撼。

要想體驗位處600多米高空的刺激感，大家可從花江峽谷大橋旅遊區的遊客服務中心，搭乘全透明觀光電梯，登上約17層高的觀光平台。

這裏是一條貫穿大橋内部的玻璃觀光棧道，以綠色鋼鐵拼成多種幾何圖案，行走其間，縱深625米的花江大峽谷風景在腳下徐徐展開，村寨錯落分布，北盤江宛如一條細帶蜿蜒於深邃的峽谷底部......

看着眼前這幅美輪美奐的自然畫卷，相信那份因高度而生的恐懼，頓時也會随之消散。

625米高空蹦極 在世界第一高橋挑戰極限

如果覺得光走在玻璃棧道上不夠過癮，花江峽谷大橋還提供了驚心動魄的極限運動體驗。其中最引人注目的一定是高度落差接近625米的高空笨豬跳，堪稱世界最高的蹦極點之一。

除了蹦極，大橋也經營多種刺激項目，大家可以選擇體驗高空蕩繩的搖擺失重感，在競速跑道上感受與風賽跑的暢快。

又或者挑戰由間隔排列的木板和玻璃組成的「步步驚心」懸空步道，每一步都踏在峽谷之巔，腳下是直落數百公尺的深淵，刺激程度完全不亞於笨豬跳！

這些項目從設計之初就整合在大橋中，讓花江峽谷大橋不僅成為連接峽谷兩岸的交通設施，更是一座空中極限運動樂園。

登花江峽谷大橋之巔 品咖啡觀峽谷 夜賞光影水幕

不喜歡刺激的朋友在花江峽谷大橋上也能擁有另一番高度體驗，那便是登上橋塔頂部的雲端咖啡廳喝咖啡了。

咖啡廳位處800多米高空，在這裏，大家能一邊品嘗香濃咖啡，一邊透過玻璃帷幕牆俯瞰整個花江大峽谷的景致，壯麗山河與手中醇香交織，絕對能帶來視覺與味覺的雙重享受。

當夜幕降臨，花江峽谷大橋的另一場視覺盛宴水幕燈光騷就會上映。這場表演利用大橋本身的結構，形成巨型水幕，並投射雷射圖案和文字。

水幕燈光騷融合了噴水、投光、雷射與投影等多種技術，呈現完美的視聽效果，形成一幅620米寬、300米高的水幕畫卷，以震撼之姿點亮夜空。

小花江村+望雲嶺營地 探索花江峽谷的人文與自然

若已盡情領略花江峽谷大橋的震撼，不妨探訪橋下的周邊景點，從布依族古村的歷史底蘊到山地營地的自然風光，感受多元的黔地風情。

位於北盤江貞豐段南岸的小花江村是一座歷史悠久的布依族村落，在這裏，大家能看到布依族傳統吊腳樓，還能體驗「八音坐唱」等傳統習俗。

此外，村莊旁的花江鐵索橋、摩崖石刻與茶馬古道遺跡，與花江峽谷大橋形成時空對話，是探古尋今的必訪路線。

對於偏好戶外活動的遊客，望雲嶺營地是不容錯過的選擇，這裏是近期「世界第一高橋花江峽谷健行穿越賽」的起點，在此可遠眺大橋雄姿，體驗山地運動的樂趣！

旅遊小資訊

貴州花江峽谷大橋旅遊區

地址：貴州省安順市關嶺縣，可導航「花江峽谷大橋觀景台」

門票：雲渡服務區及觀景平台免費，若購買大橋觀光票，半程99元，全程199元，可選擇包含擺渡車的套票

小貼士：穿防滑鞋、有墨鏡和外套，請勿於玻璃觀景台蹦跳

微信公眾號：貴州花江峽谷大橋旅遊區

支付寶小程式：花江橋旅融合旅遊區遊客服務端

