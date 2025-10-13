潛台諜戰劇熱播　遊客湧原型吳石將軍故居　擺東風導彈照片告慰

近期，內地電視劇《沉默的榮耀》正在央視8台熱播，這部劇也是新中國成立以來，首部反應台灣隱蔽展現鬥爭的影視作品。該劇以在中共華東局工作的吳石將軍為主人公，講述其在台灣隱蔽展現戰鬥的故事。

劇集開播後，不少民眾前往吳石的家鄉福州，到倉山區螺洲鎮吳石故居打卡悼念，還有人擺放中國新式武器的照片，以慰英靈。



吳石故居位於福州螺洲鎮吳厝村吳厝1號，是一座兩進的木結構院落，樓房大部份已翻新重修，吳石的一位侄孫吳行還住在老宅里。故居門前有一個小廣場，豎有吳石將軍的雕像。

據內媒報道，開播後近期不少市民、遊客攜家帶口到吳石故居參觀。有的家長牽著孩子的手，駐足於故居前的展板前，認真閱讀吳石將軍的生平事迹；有的遊客站在雕塑前，默默鞠躬致敬，表達對這位「潛伏者」英雄的深切緬懷。

而吳石將軍雕像前，兩個花架靜靜佇立，花束清新素雅，卡片上寫著「一縷清香祭英烈，滿腔崇敬寄哀思」，落款為「江蘇常州 顧清 敬獻」。雕像下方，還整齊擺放著三張照片，均是紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動上，中國的新型武器裝備，今日國家之強盛終可告慰英烈在天之靈。

吳石將軍侄孫吳行表示，電視劇《沉默的榮耀》播出後，許多人慕名前來，故居內外、廣場上人流明顯增多。

其中，來自廈門五中的數學教師蔡先生說，他從廈門乘坐動車專程來到福州。「我平時就很喜歡歷史，之前已經來過兩次了，這次看了《沉默的榮耀》就想再來吳石故居看看。」他也將回校後把這段故事帶進課堂，講給學生們聽，讓故事代代相傳。

以吳石將軍為原型 電視劇《沉默的榮耀》熱播

9月30日，《沉默的榮耀》在央視八套黃金檔及愛奇藝首播。作為首部聚焦新中國成立前後台灣隱蔽戰線鬥爭的重大主題電視劇，該劇以吳石將軍為原型（內地男演員于和偉飾演），再現1949—1950年在台灣的隱蔽戰線鬥爭細節，開播首日實時收視率突破3%，兩集平均收視率超過2%，峰值達3.07%，創下央視八套黃金檔開局新高。

劇集基於史實創作，絕大多數人物為真實姓名，呈現了1949年至1950年間吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等烈士真實潛伏事迹。

吳石（1894年9月14日—1950年6月10日），生於福州閩侯螺洲，中國國民黨陸軍中將。因對國民黨罔顧民生的作為徹底失望，吳石在同鄉何遂影響下漸漸轉向中國共產黨，成為秘密安插在國民黨高層的「密使一號」。

在新中國成立前夕的白色恐怖下，吳石利用其身份和職權，為中共地下組織傳遞了許多重要情報。尤其在渡江戰役等關鍵節點，他提供的核心情報為南京、上海、福州等城市的解放作出了特殊貢獻。

因為他，南京國防部保存的298箱絕密檔案未能運往台灣，其中包括775輯價值連城的「末次資料」；在他的努力下國民黨福州守軍的部署情況被中共掌握，使解放軍勢如破竹攻下福州城。他還竭力阻止蔣介石在福州修建防御工事，保護了福州這座千年古城。

1949年8月，吳石本可留在大陸享受勝利果實，而他卻選擇繼續戰鬥，從福州飛往台灣。1950年3月，吳石被捕入獄。他在獄中遭受酷刑審訊，即便一只眼睛失明，也始終堅貞不屈。同年6月，吳石在馬場町從容就義，時年57歲。1973年，中國國務院追認吳石為革命烈士。