央視開播潛台諜戰劇《沉默的榮耀》 為首部反映台灣隱蔽戰線作品
撰文：許祺安
出版：更新：
近日，內地電視劇《沉默的榮耀》正在央視8台熱播。據介紹，該劇基於真實歷史事件創作，是新中國成立以來首部反映台灣隱蔽戰線鬥爭的影視作品。
主人公吳石將軍（于和偉 飾）是為中共華東局工作的一名隱蔽戰線工作者，他在數月內多次傳遞絕密軍事情報到大陸，幫助解放軍在多次戰役中研判了敵情。
該劇由福建省廣電局申報立項，中共福建省委宣傳部等聯合攝製，中央電視台等聯合製作出品。該劇是新中國成立以來首部反映台灣隱蔽戰線鬥爭的重大主題影視作品。
《沉默的榮耀》基於真實歷史事件創作，以吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等烈士為原型，揭秘台灣隱蔽戰線鬥爭細節。聯合出品人陳奕雍介紹，因為依據真實歷史和真實人物創作，劇中絕大多數人物為真名真姓，情節主線符合歷史記錄，這在諜戰劇中也是首次。
吳石1894年出生於倉山區螺洲鎮，是中國國民黨高級將領，卻從國民黨心臟送出大量秘密核心情報，被稱為「密使一號」。
