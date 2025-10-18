故宮最神秘的「乾隆花園」　百年來首現真容

在紫禁城內，有一座隱藏了百年的寧壽宮花園，它是乾隆皇帝晚年生活構建的理想居所，近一個世紀以來，始終蒙着神秘面紗。

適逢故宮博物院建院100周年，這座被譽為18世紀中國皇家建築典範的「乾隆花園」，終於首次對外開放。一起推開歷史大門，探尋一代帝王的極緻審美。



乾隆的頤養之所 寧壽宮花園四進院落 各具特色

寧壽宮花園採用四進院落布局，圖為花園鳥瞰示意圖。（故宮博物院/當代中國授權）

寧壽宮花園，坐落於紫禁城寧壽宮區（今故宮博物院珍寶館）西北隅，修建於1772至1776年間，由乾隆皇帝親自設計及下令營建，作為他歸政後的頤養之所，故又稱「乾隆花園」。

尤愛江南雅韻的乾隆，將江南工匠請到寧壽宮中，精心構築起27座亭台樓閣，貫穿於四進院落中，每一院的布局都各具特色。

古華軒是寧壽宮花園第一進院的主體建築，正面懸掛着乾隆御筆的「古華軒」木匾，建築倚古楸樹而建，整體古樸素雅。（故宮博物院/當代中國授權）

古華軒內天花別具一格，採用卷草、花卉圖案的楠木貼雕工藝，雖不如彩繪貼金般艷麗，但卻極具立體感。（故宮博物院/當代中國授權）

禊賞亭，位於寧壽宮花園第一進院落西側，以竹紋貫穿內外設計，靈感源自《蘭亭集序》中的「茂林修竹」。（視覺中國/當代中國授權）

禊賞亭內，有一條蜿蜒曲折的石渠，名叫流杯渠，取「曲水流觴」之意。（故宮博物院/當代中國授權）

走進寧壽宮花園第一進院，主體建築是「古華軒」，因院中一棵古楸樹得名。東邊有「承露台」，西邊是「禊賞亭」，內有彎曲的水渠。院中假山與小徑交錯，東南角還藏着一個由曲廊和小亭圍起來的幽靜角落。

垂花門後便是第二進院，這裏布局規整，以「遂初堂」為正房，兩側有配房，由走廊連接成三合院。院內點綴着玲瓏湖石和少許花木，顯得十分雅緻。

穿過遂初堂，便進入了以山景為核心的第三院，這裏彷彿一片微縮山水，峰巒起伏，谷深洞幽，山間還架有天橋與「聳秀亭」。院落北有「萃賞樓」，西有「延趣樓」，東南山腳下坐落了「三友軒」。

遂初堂，是寧壽宮花園第二進院落的主體建築，外檐布滿蘇式彩畫，穿廳而過可到第三院落。（視覺中國/當代中國授權）

聳秀亭，坐落於寧壽宮花園的第三進院落，登亭可俯瞰園內外景致。（故宮博物院/當代中國授權）

萃賞樓，位於寧壽宮花園第三進院落北面，外檐有蘇式彩畫裝飾。（故宮博物院/當代中國授權）

符望閣是寧壽宮花園第四進院落的主體建築，屋檐、屋脊部分有藍色琉璃瓦件裝飾，其餘為黃色琉璃瓦，是園內最高大的建築。（故宮博物院/當代中國授權）

最後一進院落的主角，是宏偉的「符望閣」。其南面的假山上，立着一座造型別緻的「碧螺亭」，亭南有小虹橋與第三院的「萃賞樓」相連，布置精妙無比。

寧壽宮花園雖只有6,000多平方米，在紫禁城中堪稱精巧，卻集江南園林的秀雅與皇家氣韻於一身，匠心獨具，在中國乃至世界古典園林中，擁有舉足輕重的地位。

「天工匠心」主題展覽 看寧壽宮花園的修復之路

「天工匠心」展覽中，特別陳列了按原工藝、用材料複製的寧壽宮花園整體燙樣。（故宮博物院/當代中國授權）

從2000年開始，故宮博物院與世界建築文物保護基金會，開始携手推進寧壽宮花園的保護和修復工作，將花園裏所有建築重新修葺，重現其歷史輝煌。

目前，故宮只對外開放寧壽宮花園第一、二進院落，並在遂初堂和東西配殿展出「天工匠心——寧壽宮花園的歷史與守護」主題展覽，不僅展現了修復工作的卓越成果，更展示了花園的歷史與文化價值。

「天工匠心——寧壽宮花園的歷史與守護」主題展覽設立在遂初堂和東西配殿。（故宮博物院/當代中國授權）

展覽共分為「倦勤隱趣」和「故苑新生」兩個單元，前者通過動畫長卷與珍貴檔案，向重現寧壽宮花園從構思到落成的歷程；後者則通過實物展品和紀錄片，展示園內精湛的工藝、修復技術及不為人知的故事。

作為中國古代造園藝術的巔峰之作，寧壽宮花園不僅是一座建築，更是一段可以走入的歷史。它凝聚了乾隆皇帝的美學理想，見證了二百餘年的歲月流轉，也承載着當代文物守護者的匠心與智慧。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

