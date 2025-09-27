故宮屋脊上的非遺　脊獸——皇家建築的神獸軍團

當大家走進中國古代建築群，總會被宏偉的布局規模所震撼，然而，大家或許未曾注意到，這些古建的屋脊上，靜立着一群神秘的「天空守衛」——脊獸。

這些琉璃燒製的小獸不僅是裝飾，更是中國傳統禮制、信仰及工藝的結晶。從宮殿到皇家廟宇，它們以怎樣的形態訴說千年的故事？



北京故宮：脊獸數量代表皇權秩序？

作為現存規模最大的古代木結構建築群，北京故宮的脊獸最具代表性。

從領頭的「騎鳳仙人」到壓陣的「行什」，每尊脊獸都有其獨特寓意：龍象徵天子威儀，鳳代表祥瑞，獅子彰顯勇武，海馬與天馬寓意皇權通達四海，狎魚鎮火，獬豸（粵音：「蟹治」）明辨是非，鬥牛鎮水，行什防雷。

「脊獸」是中國古建築屋脊上的裝飾物，有嚴格等級規定。太和殿每條屋脊上，都有10個脊獸，為全國唯一。（故宮博物院/當代中國授權）

若大家抬頭細數屋頂上的脊獸，就能發現一個有趣的規律，這些琉璃小獸的數量，就像一把無形的尺子，丈量着宮殿主人的身份與地位。

太和殿作為故宮最高級的宮殿，有10隻脊獸傲立簷角，走到後宮區域，寧壽宮減為9隻，而東西六宮只剩下5隻。

脊獸的排列次序講究，通常以騎鳳仙人為首，緊接着是動物造型的小獸。（Getty/當代中國授權）

故宮建築群的脊獸由黃琉璃瓦製作而成，屬於等級最高的瓦件。（Getty/當代中國授權）

它們由官式琉璃燒造技藝製作，這種技藝於2008年被列入國家級非物質文化遺產名錄，其釉色歷經數百年風雨依然鮮亮如新。

這些靜坐屋脊的神獸，仿佛穿越百年的宮廷「身份卡」，無聲訴說着故宮森嚴而有趣的禮制故事。

北京頤和園：莊嚴之餘 脊獸還能與山水入畫？

在頤和園，脊獸展現出與故宮截然不同的風貌。這裏的脊獸少了幾分宮廷的嚴肅，反而多了幾分園林的靈動與詩意。

頤和園中，最值得關注的是排雲殿的脊獸，雖然仍然遵循皇家規制，但這些脊獸的姿態更加生動活潑。

佛香閣是頤和園的標誌性建築，聳立於萬壽山巔，其屋頂脊飾精美，既保持皇家規制，又與周圍山水意境相融。（視覺中國/當代中國授權）

頤和園的脊獸少了幾分宮廷的嚴肅，更多的是園林的靈動與詩意。（視覺中國/當代中國授權）

頤和園內的脊獸，與遠方的山水、建築群的彩繪相呼應，在莊重中透出詩意。（視覺中國/當代中國授權）

脊獸與彩繪相映成趣，有的造型寫意灑脫，有的則精緻細膩，都與周圍的自然景觀完美融合，這些變化紛紛展現了古代工匠的藝術創造力。

仔細觀察還會發現，頤和園中不同建築的脊獸也各有特色，有的造型寫意灑脫，有的則精緻細膩，都與周圍的自然景觀完美融合，這些變化紛紛展現了古代工匠的藝術創造力。

建議大家可以重點欣賞排雲殿、佛香閣等主要建築的屋脊，感受這些脊獸與園林景觀相得益彰的獨特魅力。不妨試着比較它們與故宮脊獸的異同，相信讓大家對中國古建築文化有更深入的理解！

瀋陽故宮：滿漢文化交融的脊獸藝術

作為清入關前的皇宮，瀋陽故宮的脊獸藝術展現出滿漢文化交融的獨特風貌。

瀋陽故宮的脊獸常採用薩滿教圖騰元素，如矛隼、鹿等象徵騎射民族的紋樣。

瀋陽故宮大政殿，鋪滿黃琉璃瓦鑲綠剪邊，融合滿漢蒙文化元素，為清代早期舉行大典和議政的重要場所。（視覺中國/當代中國授權）

其中，大政殿的五彩琉璃螭吻造型誇張，張口吞脊的姿態充滿張力，與北京故宮宮殿的莊重風格形成鮮明對比。

除此之外，清寧宮的脊獸設計亦尤其特別，將滿族的原始信仰與漢族建築形制相結合，屋脊上的蹲獸不僅有傳統的龍鳳造型，還出現了象徵森林之神的熊形獸件。這些脊獸由當地燒造，釉色濃艷，線條粗獷，保留了關外工藝的特色。

瀋陽故宮的脊獸常採用薩滿教圖騰元素，如隼、鹿等象徵騎射民族的紋樣。（視覺中國/當代中國授權）

瀋陽故宮，崇政殿與左翊門飛簷上的鴟吻垂獸、脊獸與五彩琉璃蟠龍。（視覺中國/當代中國授權）

瀋陽故宮的脊獸不僅是建築構件，更是民族文化交融的實物見證。2004年，瀋陽故宮被列入世界文化遺產名錄，這些獨特的脊獸藝術也因此獲得更多關注與保護。

曲阜孔廟：脊獸還能呈現儒家色彩？

最後一站來到山東曲阜孔廟，作為祭祀孔子的最高規制廟宇，其脊獸藝術處處體現出儒學的影響。

大成殿是曲阜孔廟的主要建築之一，同時亦是孔廟內最宏偉高大的建築物，這裏的屋脊採用最高等級的黃色琉璃瓦，脊獸數量有9隻，僅次於故宮太和殿的規格。

曲阜孔廟是祭祀孔子的最高等級廟宇，大成殿是其核心建築，殿前浮雕龍柱和脊獸裝飾精美絕倫。（視覺中國/當代中國授權）

曲阜孔廟的脊獸造型端莊典雅，體現了儒家的美學理念。（視覺中國/當代中國授權）

曲阜孔廟大成殿上的脊獸數量有9隻，規格僅次於北京故宮太和殿，只是沒有「行什」。（視覺中國/當代中國授權）

這裏的脊獸造型端莊典雅，製作工藝雖然傳承了宮式做法，但在細節處理上卻更顯含蓄内斂，體現了儒家文化的美學理念。雖然曲阜孔廟建築群大多經過精心修復，但在工藝上仍嚴格遵循傳統，延續着這座文化聖地的歷史風貌。

下一期，我們將南下嶺南，探尋屋脊上另一種驚艷的立體藝術——灰塑，看匠人如何以石灰為筆，在風雨中繪出永不褪色的故事。

