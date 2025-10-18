旗袍流行源於女性意識覺醒？　10個數字讀懂中式長衫發展

時裝是一種自我表達工具，能突顯個性，亦反映自身於社會的定位與角色。中國服飾文化源遠流長，衣服不單是保暖蔽體的布料，更有其獨特的社會性，是禮儀、風俗和階級的體現。

香港的「中式服裝製作技藝」屬於國家級非物質文化遺產，這裏的「中式服裝」是指男女中式長衫，女裝長衫亦即為「旗袍」；而香港的非遺名錄則把中式長衫和裙褂製作技藝並列。以下用10個數字跟大家介紹這項傳統手工藝的特點。



1種正式禮服

根據香港非遺資料庫，中式長衫大約在民國初年開始流行。辛亥革命之後，民國政府在1912年頒佈了《服制》法令，將長衫列為男子正式禮服之一，基本框定了男裝長衫的形制，包括：齊領、窄袖、前襟右掩、下長至踝、左右下端各開一衩。長衫在新界傳統宗族社會中有重要的社會意義，是父老的身分象徵。

2種經營模式

上世紀中50年代的長衫師傅主要有兩種經營模式：其一是挨家挨戶招生意的「拎包袱裁縫」，拉客、造衫一腳踢；另一種是受僱於工場的長衫師傅，該些工場多與綢緞公司或國貨公司有關。客人到綢緞公司購買布料，公司會將造衫訂單外判予工場，但亦有一些公司店內已僱有自己的師傅。

3大原因式微

長衫的式微主要可歸納為3大原因：

首先是潮流轉變。6、70年代年輕人受西方流行文化的影響，開始崇尚穿牛仔褲和西式衣裙等時尚服飾，穿長衫的人漸減。

其次是不敵成衣競爭。傳統長衫以人手度身訂製，成本難與量產的廉價成衣比擬。再者，隨着長衫師傅手工費愈來愈貴，長衫價格愈見高昂。據業內人士引述，1980年代初訂造一件無袖長衫索價1,200至2,200元不等，變成普通人難以負擔的奢侈品。

第三是專才流失。潮流轉變和價格上漲導致長衫生意銳減，很多裁縫面臨失業或需要轉行。據引述在1980年代，香港長衫從業員人數由高峰期的1,000多人銳跌至約400餘人，長衫店開始在城市消失，數目由200多間大減80%至數十間。

長衫在新界傳統宗族社會中有重要的社會意義，圖為錦田鄧氏宗族成員穿着長衫祭祖。（《香港非物質文化遺產系列：香港中式長衫和裙褂製作技藝》/當代中國授權）

1930年代不少公司推出的廣告海報和月曆牌，都喜歡以穿着旗袍、身型婀娜多姿的女性為主角。（《香港非物質文化遺產系列：香港中式長衫和裙褂製作技藝》/當代中國授權）

著名荷里活電影如1955年的《生死戀》，女主角也在電影中穿着長衫，奠定西方人眼中香港長衫的經典形象。（網上圖片）

1961年的荷里活電影《蘇絲黃的世界》中，關南施飾演的妓女穿上高衩設計的旗袍。（網上圖片）

4種女性穿長衫

女裝長衫又名「旗袍」，一般認為是從清朝服裝演變而來。1920年代旗袍的流行，其實與一場女性的覺醒運動有關。當時受西方思潮及新文化運動影響，過去男尊女卑的傳統意識逐步解放，民國時期的女性開始模仿男性穿起長衫，有爭取自由和平等之意。

當時穿旗袍的女性主要有4種：第一種是女性知識分子，如教師和學生，她們的長衫一般比較樸素；第二種是大家閨秀和名流太太，她們的長衫用料高級，剪裁是比較保守的寬鬆款式；第三種是歌影視紅人，她們的長衫不但用料高級，而且款式時尚，剪裁修身，展現女性曲線美；最後一種是妓院鶯燕，她們的長衫大多精緻美艷，務求討客人歡心。

50年代旗袍全盛時期

1950年代可說是旗袍的全盛時期。隨着女性地位及教育水平提升，愈多愈多女性投身職場，在西式成衣量產之前，旗袍便是她們的日常服裝，使旗袍邁向平民化和普及化，款色亦愈見講究。1950年代旗袍開始採用西式的立體剪裁方法，加入三圍概念，變得更修身。踏入60年代，旗袍款式更愈見貼身和短身，進一步突顯女性婀娜多姿的美態。

不過男性長衫卻在50年代逐漸式微，被西服所取代。

60年代裙褂黃金歲月

香港的非遺代表作名錄將裙褂製作與中式長衫技藝並列介紹。說到裙褂的黃金時代，要數1960至80年代，在嬰兒潮出生的大量人口開始步入適婚年齡，由於當時香港還未流行穿着婚紗，新娘大多選擇穿裙褂出嫁。根據舊報章。當年裙褂更因為供不應求而要「斷市」。

這幀攝於1950年代的照片，既能見到穿長衫的女士，亦見到穿中式衫褲的勞動階層婦女。（香港記憶／香港歷史博物館/當代中國授權）

圖片攝於1960年代的香港海旁，身穿旗袍的女子展示時尚女性的千嬌百媚。（政府新聞處/當代中國授權）

上世紀3、40年代，不少上海和廣州的長衫師傅逃難至香港，帶來精湛的造衫工藝，推高香港的長衫製造水平。（康文署/當代中國授權）

70年代末長衫衰落

戰後香港工業起飛，特別成衣製造業發展蓬勃，衝擊傳統造衫行業；年輕人為趕上潮流，紛紛改穿西式衣裙、牛仔褲，導致長衫在70年代衰落，很少人會再花時間挑選布料、找師傅訂製長衫。

8種造衫工具

中式長衫技藝作為國家級非遺，到底要用上甚麼工具？大致可歸納為以下8種：

首先是量度工具，包括軟尺（量度身體）和較硬身的裁尺（量度布匹）。裁縫所用的量度工具並非香港慣常使用的英尺，而是廣東裁尺，又名「唐尺」。1唐尺等如37.25厘米，而1英尺則是30.48厘米，有師傅笑言由於唐尺量度出來的尺寸數字較小，女士們聽上去更稱心。

二是畫線工具，包括三角形畫線粉餅和「線粉袋」。線粉袋是一個裝着搗碎粉餅、內藏棉線的布袋；將沾滿色粉的棉線從袋中抽出，在布料上彈出粉線痕，便可用根據線條剪裁。

三是裁剪工具，即剪刀和裁床。

四是熨燙工具，有熨斗、熨架、噴壼和蠟塊。將縫線沾上蠟再熨燙，就會變得順滑和不易打結。

五是黏貼工具，即漿糊和刮刀。

六是縫接工具，有縫紉機、縫針和「針頂」。手指戴上針頂，既可防止被針刺破，亦能在縫紉較厚布料時借力。

七是釘綴工具，主要是名為「紐耳鉗」的鉗子，其鑷身具有一定厚度，鑷尖細而不銳，是盤釦和釘綴直紐的好幫手。

八是其他工具，例如一些師傅會在布料之間夾一張紙，避免縫針時挑到下層布料；亦有人在縫製厚重棉袍時在手指和衫之間夾一張超細砂紙，防止衣服滑動。

穿裙褂不是新娘專利，1960年代一些女性長輩出席婚宴及宗族重要活動，都會穿上裙褂赴會。（《香港非物質文化遺產系列：香港中式長衫和裙褂製作技藝》/當代中國授權）

刺繡反映了一條裙褂的價值。為了配合刺繡，由選料、剪裁到縫合，都要配合刺繡而作出調整。（網上圖片）

近年不少機構積極傳承中式長衫技藝，過去香港知專設計學院舉辦的長衫展覽，便傳統工藝中注入創新元素，設計出新穎的花紐。（香港知專設計學院/當代中國授權）

9幅布製裙褂

裙褂分為上身褂及下身裙，現在很少有人訂造，大多是租賃為主，所以無需做至貼身，在裁剪和縫製方面與旗袍截然不同。

一套裙褂共由9幅布組成，分別有前襟2幅、後幅、2個手袖各1幅，以及裙的前後左右共4幅。製作一套裙褂最少需要2、3個月，視乎刺繡的多寡。刺繡反映了裙褂的價值，因此最花心機處理。

10個步驟造長衫

根據《香港非物質文化遺產系列：香港中式長衫和裙褂製作技藝》，製作男裝長衫的流程大致可分為10個步驟：

首先是「量身」，包括領圍、肩寬、三圍及身長。

其次是「準備布料」，檢查是否有破爛，預先噴水熨燙作縮水處理。

第三是「打樣」，傳統長衫師傅很少會畫紙樣，多會直用粉線在布料上打樣（畫出圖樣）。

第四是「對花」，此步驟適用於有圖案的布料，目的是令接縫處的圖案連貫。

第五是「剪裁」，按打樣的線條剪出布料。

第六是「熨燙和刮漿」，將衣料熨至服貼，在適當位置塗上漿料糊，令衣料變硬，有助定型剪裁、定位和縫合。

第七是「裝帶條」，在衣服邊緣、襟位及兩脇裝上加固及襯托支撐用的帶條。

第八是「縫合」，把布料及襯裏（如有）縫合，再於周身鑲嵌貼邊，將縫份線口收納其中。

第九是「造領」，傳統男裝長衫大多是立領款式。

第十是「裝紐」，一件男裝長衫共有6對紐「一字紐」：頸喉1對、襟頭1對，以及右脇4對，昔日多為裁縫自製。

至於女裝旗袍的製作工序更為繁複，步驟多達14個步驟：頭5個步驟與男裝長衫相同，一樣要量身、準備布料、打樣、對花、剪裁；第6個步驟是「打褶」，目的是塑造女性曲線身段的立體感；之後同樣要熨燙和刮漿和裝帶條；第9步是加襟頭貼和袖口貼；然後會裝襯裏、造領、緄邊和縫合，最後裝上拉鍊和紐扣便大功告成。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：數說非遺｜9個數字認識西貢坑口客家舞麒麟 欣賞武藝功架