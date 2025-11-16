四川深山有兩座奇廟　不拜神佛竟供奉貓狗？

中國廟宇繁多，供奉的多是莊嚴肅穆的神佛先賢，然而在四川，卻有兩座廟宇打破了常規——譚貓殿和古天狗廟，它們竟將貓貓狗狗供奉於殿中。其中，譚貓殿更是大熱動畫《中國奇譚》中「小貓廟」的原型。究竟它們為何而建？又藏着甚麽不為人知的故事呢？



動畫照進現實 四川綿陽雲台觀的譚貓殿

2023年，動畫《中國奇譚》橫空出世，在內地各大評分網站創下9分以上的佳績。其中，第二集《鵝鵝鵝》引發的迴響尤為熱烈，片中那座供奉貓咪的「小貓廟」令人稱奇，而它的設計原型，其實正坐落於四川綿陽雲台觀。

動畫《中國奇譚》中，於第二集故事《鵝鵝鵝》片尾中出現的「小貓廟」。（網上圖片）

位於綿陽市三台縣安居鎮的雲台觀，原名為佑聖觀，始建於南宋年間，距今已有八百多年歷史，是四川省內僅次於青羊宮的第二大道觀，素有盛名。

這座「小貓廟」就坐落在雲台觀老子殿東側。在動畫裏它沒有名字，但其現實原型名為「譚貓殿」，建於2001年。

譚貓殿採用正方形平面布局，廡殿頂結構，氣勢十足。殿內供奉着一尊乖巧蹲踞的石雕貓像，旁邊有石桌擺放刻有「雲台壇神」字樣的石皿，門楣懸掛着「譚貓殿」匾額，兩側楹聯寫到：「玉貓雲台顯威靈，雲台譚貓震四方」，默默訴說着它的不凡。

四川綿陽譚貓廟，紅漆小廟隱於雲台觀林間。（舟zhou@小紅書/當代中國授權）

「玉貓」形象，相傳於武財神趙公明坐騎「黑虎」。因明清時虎患嚴重，四川民間為避諱而改虎為貓，成為當地的獨特守護神。（恐龍化石@小紅書/當代中國授權）

雲台觀，原名為佑聖觀，始建於南宋年間，是四川省內僅次於青羊宮的第二大道觀。（老紅薯@小紅書/當代中國授權）

關於譚貓殿的由來，流傳着一個與武財神趙公明相關的傳說。據信曾有一隻靈貓護其修道，趙公明飛升後，百姓便建殿供奉這位護法的「壇神」，「譚」即「壇」的諧音。

更有說法指出，殿聯中「玉貓」的形象，可能源於趙公明的坐騎「黑虎」，然而在明清時期，四川曾遭嚴重虎患，民間為避諱而逐漸以貓替代，從而形成了獨特的貓神信仰。

自從被《中國奇譚》帶火後，譚貓殿瞬間成為四川綿陽的網紅景點之一，如今香火不絕。不少信眾更會特意帶上貓糧，置於石皿中進行供奉，以此祈求家中「貓主子」能健康平安。

四川都江堰古天狗廟 曾於地震中救下全村？

除了譚貓殿外，在四川還有一座「小狗廟」，它就是藏於都江堰群山中的古天狗廟。

關於古天狗廟的由來，當地流傳最廣的說法與哮天犬有關。相傳在古代治水過程中，哮天犬曾立下大功，人們為了感謝它的貢獻，便修建了這座廟宇。

四川都江堰古天狗廟的廟碑，立於一片林木蔥鬱的山徑旁，碑體古樸，刻有 「古天狗廟」 四字。（石笛🐼@小紅書/當代中國授權）

不少人會帶着自己的寵物狗一同前去古天狗廟祈福。（滾滾不是廣坤@小紅書/當代中國授權）

古天狗廟中，色彩鮮艷的神像錯落而立，有金色的天狗像、身著彩甲的武將像，還有端莊的觀音像。（網上圖片）

寵物狗與古天狗廟廟碑的合影。（Dobby是隻可卡布@小紅書/當代中國授權）

然而，這座廟宇曾在一次地震中完全坍塌，當時全村僅有廟宇倒塌，所有村民皆安然無恙，因此人們相信，這是廟中供奉的狗神明犧牲自我，以庇護全村平安。最後，村民共同集資，重建廟宇，形成今日所見的樣貌。

古天狗廟位於山腰，從山腳下的廟碑沿石階上行即可到達，而山腳下還有一座「小天狗廟」，與主廟呼應。前來祭拜的遊客和信眾會攜帶狗糧、磨牙棒等寵物零食供奉在神像前，為家中的狗祈求健康，不少人還會帶着自己的寵物狗一同前來跪拜，以示誠心。

