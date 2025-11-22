山西發現距今4300年「宮殿式」建築群

日前，考古人員在山西沁水八里坪遺址，發現約4300年前營建的高等級建築群基址。



八里坪遺址位於山西省晉城市沁水縣鄭莊鎮八里村與廟坡村之間，從2020年起開展了連續的調查、勘探及發掘工作。考古發現的內、中、外三重環壕，不僅是防禦工事，更是當時社會秩序和等級制度的體現。

其中，在內壕溝內發現一處距今約4300年前營建的三連間夯土建築基址；在中壕溝內也發現一處同時期的高等級建築基址，面積達700多平方米。

今年，考古人員在這處700多平方米基址的東部偏南五六米處，又發掘了一處200多平方米的高等級建築基址。它們的營建時間、營建方式基本相同，而且都在基址廢棄堆積內出土了高等級遺物。專家推測，新發現的基址是相鄰基址的附屬建築。

山西省考古研究院副研究館員、八里坪遺址考古項目負責人趙輝說，「新的考古發現進一步驗證了中壕溝內圍合的區域是整個聚落的核心建築區，中壕溝內存在不止一處大型建築，是功能上有聯繫的一組建築群，等級應為『宮殿式』建築群」，下一步他們將繼續尋找周圍同時期的附屬建築或設施。

趙輝表示，「宮殿式」建築群的發現更加說明沁水八里坪遺址是晉東南地區已知規模最大的新石器時代晚期遺址。它的考古發現說明該區域曾是文化交流融合的重要樞紐，文化面貌表現出融合、傳承與創新。