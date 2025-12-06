中國省區簡稱都是單字　只有一例外是3個字！

中國34個省級行政區（省、直轄市、自治區和特別行政區）都有簡稱，例如廣東的簡稱「粵」，上海是「滬」等等。這些簡稱各有來由，但幾乎全都是單字，只有一個省區例外，而且她的簡稱長達3個字.....



內蒙古簡稱不是「蒙」？

內蒙古自治區人民政府官網顯示，該自治區簡稱是「內蒙古」。（網上圖片）

馬上揭曉答案，簡稱是3個字的省區就是內蒙古自治區，她的正式簡稱是「內蒙古」，而不是很多人想像中的「蒙」。大家瀏覽內蒙古自治區人民政府官網，可以確認這一點。

這還能算是「簡」嗎？為甚麼不用「蒙」呢？

先說一段歷史：蒙古族聚居在戈壁沙漠的南北兩邊，北邊部落被稱為漠北蒙古，南邊便是漠南蒙古。到了清代初年，較早歸順的漠南蒙古被稱為「內札薩克蒙古」，「札薩克」大約是執政官意思。後來「內札薩克蒙古」簡化成了內蒙古，其範圍大約是現今內蒙古自治區。

至於離中原較遠、較晚歸順的「外札薩克蒙古」，後來簡化成外蒙古。民國初年，中國積貧積弱，外蒙古在蘇俄的操作下，於1920年代宣布獨立，輾轉發展成現在的蒙古國。中國版圖不再像秋海棠，是很多人的遺憾。

為了與蒙古國簡稱有區別？

目前蒙古國與中國的經貿關係密切。圖為內蒙古二連浩特的國門，過了國門就會到達蒙古國。（網上圖片）

無論如何，中國北面有了一個叫蒙古的國家。在中文語境中，該國家被稱簡稱為「蒙」似乎是理所當然。現在大家看新聞報道，提到中國和蒙古關係常會說成「中蒙關係」，又會提到「中蒙是山水相連的近鄰」等等。

網上不少文章提到，假如內蒙古又簡稱「蒙」，與蒙古的「蒙」就不好區別了。而更重要的是，因為歷史、民族、政治等複雜背景，這甚至可能引起不必要聯想和爭議，影響兩國關係。

若是大家記得數年前希臘和北馬其頓的國名爭議事件，應能想像類似的事情能有多敏感。

另外，有人提出內蒙古車牌號也只是一個「蒙」字。對此有網文認為，內蒙古的簡稱有3個字，可是車牌容納的字數有限，必須作取捨，用「內」或「古」顯然不適合，唯有用「蒙」字了。而且這是交通領域問題，不影響「內蒙古」作為該自治區的正式簡稱。

少一字 叫「內蒙」可以嗎？

（當代中國製圖）

當然，網絡上未找到官戶對簡稱問題的說明，以上只是網民比較主流觀點，是否合理和可信，大家要自行研判。

好了，如果「蒙」字可能會混淆，用「內蒙」又可以嗎？內地一些主流媒體的報道確提到「內蒙古自治區，簡稱『內蒙古』或『內蒙』」；在當地民眾口語中，亦常會以「內蒙」作為自治區簡稱。

但該用法或許仍不十分規範。有網友貼出《內蒙古晨報》一篇報道，文中引述內蒙古教育廳漢語言文字應用管理處處長陳俊杰的說法，指蒙古一詞不能分開，「為有別於蒙古，我們就叫內蒙古，『內蒙古』已是內蒙古自治區的最簡的稱呼，在文字書寫上不能再簡化了。」

最後補充一點內蒙古的資料。內蒙古自治區地處中國北部，面積118.3萬平方公里，大約等於3個日本，是中國第三大省區，目前人口接近2,400萬。內蒙古的東西距離達到2,400公里，亦是東西跨度最大的省區。

內蒙古有草原 還有稀土和飛船

內蒙古首府呼和浩特人口超過360萬，是一座現代化城市。（getty/當代中國授權）

說到內蒙古，很多人馬上想到的是草原。沒錯，世界四大草原之一的呼倫貝爾草原在內蒙古的東北部，中部的錫林郭勒草原同樣十分有名。

其實在草原以外，內蒙古亦有發展程度很高的地方，首府呼和浩特是360多萬人口現代化都會；第二大城市包頭為重工業基地，被稱為「世界稀土之都」的白雲鄂博，就在包頭境內。

內蒙古還擁有國最大的烏拉特中旗儲能風電場，並是風力發電量最多省區。

內蒙古是中國新能源重鎮，圖為草原上的風力發電機。（getty/當代中國授權）

另有一點必須說明，神舟飛船升空的酒泉衛星發射中心、並不在甘肅省酒泉市境內，而是地處內蒙古額濟納旗。同在額濟納旗的還有太空人返回的東風著陸場。

