中國鑽石家底有多厚？　這省儲量最多！佔全國六成

提到鑽石產地，大家會想起南非？其實全球有鑽石資源的國家有30多個，中國是其中之一，且儲量能排到第10名前後，而北方這個省佔了超過一半「家底」......



金剛石與鑽石沒分別？

鑽石是最堅硬天然礦物，除了作為飾物，還有廣泛工業用途。圖為工匠正檢視一顆用作首飾的鑽石。（Getty/當代中國授權）

說中國的鑽石之前，先要提到另一樣大家都聽過，卻沒有甚麼概念的東西——金剛石。原來鑽石、金剛石基本上是同一回事。

金剛石是已知最堅硬的天然礦物，它有不同的品質級別，透光度、淨度高的寶石級金剛石，經過切割打磨，就是用作珠寶首飾和收藏的鑽石。

而品質稍遜的，加工後會用於工業用途，例如光學、切割、鑽鑿、打磨等機械設備，需求量甚大。這類金剛石被稱為工業級金剛石或工業鑽石。

另外，還有人乾脆把用於首飾的稱為鑽石，工業用途、學術領域的稱為金剛石，以方便區分。

1克拉鑽石有多重？

工業切割、打磨常會用到含鑽石材料，圖為工入正用鑽石鋸切割花崗岩。（Getty/當代中國授權）

資料顯示，天然金剛石一般只有17%至20%達到寶石級，當中單顆重量大、淨度高、接近無色的極品更少之又少，至於其餘約80%金剛石，都只能作為工業用途。

可以想像的是，寶石級和工業鑽石價值非常懸殊，有報道指出，只佔20%的寶石級鑽石，總值是其餘鑽石總值的5倍。

有一點要注意的是，無論稱為金剛石還是鑽石，無論是首飾用的還是工業用的，其計量單位都是「carat」，中國內地和台灣譯為「克拉」，港澳地區則習慣譯為「卡」。

「克拉」源自古希臘文，是一種角豆樹種子的重量。現在的1克拉相等於0.2克或200毫克，大約是10粒米的重量。

中國鑽石家底有多厚？

寶石級鑽石平均佔鑽石的兩成或以下。（Getty/當代中國授權）

根據媒體稱，中國已探明的天然鑽石儲量，在亞洲排名第一，全球能排到第10位左右，但實際只有約2,300多萬克拉，是全球儲量的1%多，總的來說絕不豐富。

至於產量方面，中國2010年代中期的鑽石年產量為大約20萬克拉，排名亦是全球第10位左右，或者再靠後一些。再強調一點，這一數字包括了寶石級和工業級的金剛石。

順帶一提，因為南非鑽石早已揚名天下，很多人以為該國就是鑽石產量最大的國家，惟實際上，南非目前鑽石產量只排全球第5、6位左右，俄羅斯、澳洲、博茨瓦納等國家都比南非多。

言歸正傳，中國早在清道光年間，即19世紀上半葉，就有淘金客在湖南沅江流域一帶發現鑽石。不過，那些鑽石質量較差，只被用作修補瓷器的鑽頭。「沒有金剛鑽，不攬瓷器活」這話很多人都知道，金剛鑽正是金剛石或鑽石的俗稱。

遼寧 山東 湖南產鑽石

中國的鑽石礦最集中在遼寧。圖為一處已開發完畢的鑽石礦山，小圖為鑽石原石。（網上圖片）

後來山東又發現鑽石影蹤，上世紀30年代還找到一顆「重量級」巨鑽，其克拉數至今仍是中國之最。該顆巨鑽還有一些故事，將另文再述。

新中國成立後，地質隊伍在全國範圍尋找礦物資源，陸續在湖南、貴州、山東、遼寧等省找到鑽石礦藏，其中遼寧省的瓦房店是最耀眼的一個。

瓦房店目前是大連市代管的縣級市。她地處遼東半島中西側，西瀕渤海，常住人口80多萬。

1970年代，當地首次發現鑽石礦，至1990年代開始開採。媒體稱，瓦房店出產的鑽石純度比南非還要好，寶石級別以上的金剛石約佔70%，遠超平均的17%至20%比例。

瓦房店鑽石佔全國六成

（當代中國製圖）

此後當地又陸續發現新礦藏，2011年便在地下860米處覓得一個百萬克拉級的大礦。

該發現後，瓦房店的鑽石儲量增加至1,320萬克拉，成為全中國，乃至全亞洲最大鑽石礦山，其總儲量佔了全國的接近六成，舉足輕重。

1,320萬克拉鑽石價值多少？剛才提到寶石級和工業鑽石價值懸殊，即使是寶石級鑽石，也會因重量、淨度不同，價值有很大差別，而據媒體當時的估算，瓦店房鑽石資源總值相當於6,600億元人民幣。

有網友說，瓦房店地名雖然有點兒「土」，卻是一瑰「富得流油」的寶地。

鑽石能夠人工培育？

培育鑽石既可以作工業用途，又可以用作首飾。圖為河南鄭州市民選購培育鑽石。（網上圖片）

除了遼寧瓦房店，現時山東蒙陰至臨沭一帶、湖南沅江流域，同為中國主要鑽石產區。

最後，剛才提到的鑽石，指的都是天然鑽石。其實現在除了天然鑽石，還有人工培育鑽石，其成份、質量、功能與天然鑽石幾乎完全一樣，惟產量卻大很多很多。

目前中國就是培育鑽石的最大生產國，且產量拋離其他國家，而河南省的一個名不見經傳的小縣城，竟佔了全國產量的六成以上。有媒體說，在這小縣城裏，鑽石變了「白菜價」。

關於中國培育鑽石的發展情況，以及河南小縣城如何變成「鑽石之都」，亦將另文再述。

