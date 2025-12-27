跟着演唱會去旅行成熱潮　演出經濟如何帶動800億消費

2024年，全國演出市場總收入近800億元（人民幣，下同），演出市場日漸火爆。跨城追星、看演出已經成為當代年輕人追星的常態，到底是什麼驅動他們「為一個人赴一座城」呢？演出經濟又是如何帶動相關的產業鏈發展呢？



全國演出市場近800億元 演出經濟增勢強勁

2024年全國演出市場總收入796.29億元，大型演出平均跨城觀演率保持在60%以上，直接帶動觀眾綜合消費超2,000億元。那麼，演出經濟究竟包括什麼？

演出經濟，又叫演藝經濟，是以現場演出為核心，帶動的全方位商業活動和經濟效益的總和，包括旅遊住宿、交通餐飲、周邊商品等產業鏈。所以，「演出經濟」不僅僅是賣門票這麼簡單，而是將一場演出變成一個強大的經濟生態系統。

演出活動有多種類型，包括演唱會、音樂會、音樂劇、舞台劇、脫口秀等。2025年上半年，音樂節市場呈現出結構調整，規模在5,000人以上的大型音樂節數量減少，中小型音樂節逐漸成為市場主流。

五月天廣州演唱會於2025年12月15日收官，共6場演出，超過30萬歌迷齊聚大灣區文化體育中心。（南方網/當代中國授權）

為熱愛奔赴一座城 情緒價值成主因

年輕人為何如此熱衷於奔赴各地看演出？其實主要有兩種心理原因：一種是情緒消費，當代年輕人愈來愈願意為情緒價值買單，認為看演出能為情緒解壓，達到療愈心靈的效果。而演出的沉浸式體驗和集體參與的特性讓年輕人找到了情緒宣洩口。

另一種心理是粉絲社交，喜歡同一個歌星、演員的粉絲在演出現場會相互交換自製物料，相互交流，找到歸屬感和認同感，形成獨特的同好者圈層。年輕人在其中表達了情緒、滿足了個人情感，得到的情緒價值讓他們覺得再遠、再貴也花得值。

2025新疆超級草莓音樂節現場。（新華社/當代中國授權）

跟着演唱會去旅行 城市文旅新動力

在眾多演出種類當中，演唱會對於城市經濟有顯著的拉動作用。演唱會的經濟價值遠不止於門票，它就像一把萬能鑰匙，瞬間激活了「吃住行遊購娛」全鏈條。

除了演唱會本身帶來的情緒價值和社交磁場，多地順勢推出豐富的「一站式」文旅大禮包，憑演唱會門票免費遊覽景點、享受酒店折扣，甚至獲得交通補貼，直接將演唱會的情緒價值拉到滿格。

為了進一步延長消費鏈條，多地積極探索演唱會與城市旅遊的融合模式，例如濟南市整合泉水文化、魯菜美食等文旅資源，推出「濟南citywalk城市漫遊」、「文化潮流藝術遊」等熱門旅遊攻略。便利的攻略讓歌迷不用費力整理行程，從而增加了演唱會周邊旅遊的意欲。讓歌迷從單一的「看演唱會」進一步「Citywalk」體驗城市特色，讓演唱會成為深度探索城市的起點，拓寬消費場景。這種「看演+旅遊」的組合形式，讓年輕人為一場演出奔赴一座城的理由又多了一條。

擺放在太原鐘樓街的舉行周杰倫卡通公仔，為歌迷營造氛圍。（太原鐘樓街管理中心/當代中國授權）

在全國演唱會票房增長四成的背景下，演唱會對城市消費的拉動效應愈發明顯。比如，廣西文化和旅遊廳公佈的數據顯示，2025年上半年舉辦的5,000人以上大型演出29場，實現票房收入4.39億元，帶動交通、住宿、餐飲等關聯消費超過30億元，是票房收入的約7倍。這反映了演唱會帶來的消費熱潮已跳出場館延伸到整個城市。

演出活動不僅僅只是幾個小時的狂歡，更是一次高效的城市宣傳。奔赴一場演出，解鎖一座城市的精彩。從視聽盛宴到全域消費，演出經濟正在成為城市文旅消費的新錦囊。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：珠峰腳下也包郵！ 偏遠地區如何實現快遞自由？｜非常物流