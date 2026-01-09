「石油」和「原油」不一樣？　中國用「桶」還是「噸」計量？

石油是至關重要的戰略物資，常成為新聞焦點。人們關注相關消息時，或會留意到報道會出現「石油」和「原油」兩個詞，到底兩者有甚麼不同？其計量單位又有「桶」和「噸」兩種，中國作為第一大石油進口國，使用的是哪一種？



「石油」所指範圍更廣

從油井開採出來，未經加工的被稱為「原油」。圖為中東一處油井噴出原油。（網上圖片）

先說「石油」和「原油」。很多人覺得兩者是同一回事，並會將之混用，惟嚴格而言，它們的概念並不完全一樣。

根據行業習慣的分別，從油井抽出、未經加工處理的為原油（Crude Oil） ，亦即是新聞片中那些呈黑褐色、黏稠性的油狀液體。石油（Petroleum）所指範圍則更廣，它包括原油及衍生產品，例如原油提煉加工得來的汽油、煤油等。

新聞中提到產量、進出口量、油價等問題，一般對應的是原油。

至於原油的計量單位，剛才曾提到有「噸」和「桶」（Barrel）兩種。「噸」是計算重量，應該較容易理解，惟「桶」可大可小，用於原油的會是甚麼尺寸？

為何一桶原油42加侖？

現代的石油儲運方式很多，油桶已難派上用場。圖為運輸原油的鐵路油罐車。（網上圖片）

其實原油的「桶」，本是一種能裝載42加侖液體的容器。42加侖等於接近159升，大約可注滿一個普通浴缸。

為甚麼是42加侖？流傳較廣說法是19世紀美國剛發現油田之時，原油都以木質桶儲運。初時人們所用的木桶大小各有不同，直至石油大亨洛克菲勒成立標準石油公司，大量使用家族自產木桶，該種容量為42加侖的木桶便逐漸成為行業標準。

當然，現代原油儲運不一定要用真正油桶了，在更多情況下，「桶」僅保留計量單位的功能。

另外，原油的「桶」和「噸」，並沒有一條適用於所有情況的換算公式，因為不同產區的原油密度不同，重量會有差異，季節和溫度不同亦對此有影響。

中國多以「噸」為單位

中國是全球最大石油進口國，目前每年進口量超過5億噸。圖為浙江舟山港的原油碼頭。（Getty/當代中國授權）

只是為方便計算，業界一般以34度沙特阿拉伯輕質原油作為基準，每噸原油折合約7.33桶，一桶大約是136公斤。

目前歐美國家和一些產油國計量原油，會以「桶」為單位。而作為最大原油進口國的中國，在國際合作時也會用「桶」計量，惟用於國內的政策和統計體系時，單位就要換算成「噸」，所以大家看內地石油新聞，「噸」會更常見。

全球擁有石油資源的國家有大約100個，但絕大多數探明儲量集中在其中的少數國家。圖為開採原油的設備。（網上圖片）

與中國一樣多用「噸」計量的，還有俄羅斯和部份獨聯體國家。

最後，剛才提到中國是最大石油進口國，這是否反映着中國自身欠缺石油資源呢？相關問題將另文再述。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：「中國第一鑽」有多大？被侵華日軍搶走了？｜中國鑽石之三