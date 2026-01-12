金球獎｜趙婷執導《哈姆奈特》奪劇情組最佳電影　驚呆反應曝光

第83屆金球獎頒獎典禮於今日（1月12日）在美國洛杉磯舉行完畢。有6項提名的由華人女導演趙婷執導的新作《哈姆奈特》（Hamnet）擊敗賽前大熱《罪人們》（Sinners）等影片勇奪劇情組「最佳電影」，當趙婷聽到該電影獲大獎時更當場驚呆。



趙婷發表獲獎感言。（GettyImages）

《哈姆奈特》劇組上台領獎。（GettyImages）

《哈姆奈特》勇奪劇情組最佳電影。（網絡）

趙婷執導的《哈姆奈特》獲得本屆金球獎劇情類最佳影片、劇情類最佳女主角共兩個獎項。

趙婷出生於北京市，畢業於紐約大學電影學院。2021年，趙婷憑電影《浪跡天地》（Nomadland）勇奪金球獎劇情組「最佳電影」和最佳導演。當她1月12日得知再次獲獎後，一時驚呆，一臉不可置信地走上頒獎台。

除了金球獎外，趙婷憑電影《浪跡天地》還贏得過奧斯卡最佳導演獎，是首名華人女性獲獎，該片同時獲最佳影片獎。

華人女導演趙婷。（GettyImages）

擔任《哈姆奈特》執行監製的美國導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）表示，看完原著小說，覺得只有一個電影人能講這個故事，那就是趙婷。