金球獎｜趙婷執導《哈姆奈特》奪劇情組最佳電影 驚呆反應曝光
撰文：吳真銘
出版：更新：
第83屆金球獎頒獎典禮於今日（1月12日）在美國洛杉磯舉行完畢。有6項提名的由華人女導演趙婷執導的新作《哈姆奈特》（Hamnet）擊敗賽前大熱《罪人們》（Sinners）等影片勇奪劇情組「最佳電影」，當趙婷聽到該電影獲大獎時更當場驚呆。
趙婷執導的《哈姆奈特》獲得本屆金球獎劇情類最佳影片、劇情類最佳女主角共兩個獎項。
趙婷出生於北京市，畢業於紐約大學電影學院。2021年，趙婷憑電影《浪跡天地》（Nomadland）勇奪金球獎劇情組「最佳電影」和最佳導演。當她1月12日得知再次獲獎後，一時驚呆，一臉不可置信地走上頒獎台。
除了金球獎外，趙婷憑電影《浪跡天地》還贏得過奧斯卡最佳導演獎，是首名華人女性獲獎，該片同時獲最佳影片獎。
擔任《哈姆奈特》執行監製的美國導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）表示，看完原著小說，覺得只有一個電影人能講這個故事，那就是趙婷。
美國金球獎︱華人得主從中國驕傲淪辱華 誰會陷入下一片無依之地華人導演趙婷獲美國金球獎 中國新生代同樣「牆內開花牆外香」？《浪跡天地》趙婷「被封殺」 「中國滿地謊言」一語的確涉辱華？內地封殺奧斯卡最佳導演趙婷 亂扣「辱華」帽子非自信表現憑《浪跡天地》橫掃奧斯卡 《環球時報》讚趙婷可以調解中美社會