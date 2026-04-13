「粵港澳大灣區學生書法及名家書畫聯展」上環文娛中心展覽廳舉行

四月芳菲，翰墨飄香。灣區英才聚，香江迎盛事。2026年4月10日至12日，「粵港澳大灣區學生書法及名家書畫聯展」於香港上環文娛中心展覽廳隆重舉行。4月11日下午舉辦了聯展啟動式暨香港學生書法比賽頒獎典禮，近300位嘉賓到場，場面熱烈。

本次活動由國際扶輪3450地區吐露港扶輪社、國際工商業精英聯合會及香港悟藝書畫會主辦，香港特別行政區教育局全力支持。教育局不僅為香港學生書法比賽提供決賽場地，更選拔優勝者參與大灣區聯展，彰顯對青少年傳統文化教育的高度重視。

活動合影

書法展區

主禮嘉賓雲集，共襄文化盛舉

出席啟動式及頒獎禮的主要嘉賓包括：國際扶輪3450地區總監鄭卓群、副總監陸慧妍，廣東省清遠市台港澳事務局副局長王林暢，香港西區區議員楊學明，國際獅子會中國港澳303區前總監馮炳壽，吐露港扶輪社社長楊偉樑，粵港澳大灣區扶輪社社長葉曉怡，荃灣扶輪社社長鄭王秀玲，悟藝書畫會創會會長劉漢銘、謝景昌，名譽會長唐彪，主席鄧鳳瓊，國際工商業精英聯合會會長林國衛，梅蘭芳國際慈善基金會主席錢敬業，香港新華書城出版有限公司社長尹健文，粵港澳大灣區國際教育交流協會主席周燕華，世界五邑商會創會主席徐志超，瑞宏慈善發展基金總幹事蕭力華，娜紅慈善基金會長陳潤紅等。

啟動式現場

啟動式現場

AI時代，為何仍要提筆練字？

吐露港扶輪社自2013年起舉辦香港學生書法比賽，歷年參賽同學達數萬人次，廣受教育局、學校、師生及家長好評。比賽分中小學組，設毛筆、硬筆兩類。

吐露港扶輪社社長楊偉樑在致辭中表示：「中國書法不單是一筆一划，更是一種『慢的藝術』和『心的修煉』，會直接反映在作品上。『心正則筆正』，一筆一划之間其實是在與數千年的歷史文化對話，感受歷代文人雅士的情操和文學造詣。」

國際工商業精英聯合會會長林國衛指出，青少年是國家的未來，培育香港青少年了解祖國、認知中華歷史文化是該會初心。學習書法是理解中華文化的快捷方式，十多年來，精英會希望通過書法比賽提升同學的中文書寫水平，增強對中國文學的興趣與認知，提高語文水平。

悟藝書畫會創會會長劉漢銘老師感謝多位評審及義工的辛勤付出，並期望香港同學與大灣區同學互相觀摩學習，拓展對華夏文化的認知。

左起分別是：清遠市台港澳事務局科長鄭粵琦，聯展主席黃志寬，清遠市台港澳事務局副局長王林暢，清遠市政協委員楊學明，國際工商業精英聯合會副會長戴維斯彩鳳。

灣區五城聯動，百幅學生作品同場爭妍

為擴大香港學子視野、加強灣區文化交流，籌委會倡議聯合大灣區城市舉辦書法聯展，獲得廣泛響應。世界五邑商會、瑞宏慈善發展基金、梅蘭芳國際慈善基金會、香港新華書城出版社及娜紅慈善基金等協辦。

本屆聯展邀請廣州（粵港澳大灣區國際教育交流協會）、深圳（深圳紅嶺教育集團華富實驗學校）、中山（中山書法家協會）、東莞（清瀾山學校）等灣區城市，並特邀清遠市，共選送50幅毛筆作品，與香港50幅學生書法作品聯合展出。同時，數十幅書畫名家作品亦同場獻藝，發揚中華文化傳承之信念。

深圳市福田區紅嶺教育集團華富實驗學校的書法展示區

向參展同學致送嘉許狀

主禮嘉賓向內地的合作單位及參展同學致送紀念座及嘉許狀，並為2026香港學生書法比賽各項目的冠、亞、季軍及優勝獎得主頒發獎座及獎狀。

啟動式及頒獎禮後，同學們熱情不減，與內地同學娓娓交流，更與書法老師一起即席揮毫，切磋書藝，現場墨香四溢。