「讓冥紙冥幣無處可買」　哈爾濱城管追擊千載燒衣傳統會成功嗎？

撰文： 許陳品 最後更新日期： 2021-03-26 15:17

《論語》載曾子云：「慎終追遠，民德歸厚矣」，孔子解釋何謂「孝道」時也說：「生事之以禮；死葬之以禮，祭之以禮」，說明儒家除了重視對長輩生前的侍奉，在尊長逝世後慎重辦理葬禮與祭祀，除了緬懷先人，也可讓社會風氣歸於純樸。每逢清明時節，中國人多會於此時扶老攜幼前往墓地祭掃、追思逝者，從過去焚燒的冥紙、冥幣（紙錢）、紙人紙馬，如今已出現紙紮火鍋、跑車遊艇，電腦、平版、手機、數碼相機等3C產品與日常生活用品，可說是應有盡有。 然而，某些地方政府為「爭創全國文明城市」，發出要「讓冥紙冥幣無處可買、無紙可燒」的豪語，不僅嚴格禁止生產、銷售、焚燒紙錢，甚至將「收繳、查扣百餘噸冥紙冥幣」做為政績大肆宣傳，讓人感覺現代城市治理的不近人情。

2019年，台灣文化部駐法國台灣文化中心與法國凱布朗利博物館（Musée du Quai Branly）合作策辦，由台灣高雄市立美術館執行製作「極樂天堂（Palace Paradise）＂特展，展現了流傳中國千年極具特色的祭儀糊紙工藝。（台灣文化部）

紙錢陪葬 為防盜墓賊

古人對於祭祀一事相當慎重，重要程度不下於軍事征戰。《左傳》雲：「國之大事，在祀與戎」，在祭祀時使用圭、璧、幣、帛等貴重物品，迨祭典結束則埋入土中。上海社科院哲學所研究員夏金華指出，由於玉幣取材不易，對製作工藝的要求也高，多半隻有將相王侯能有此條件，所以平民改以流通的錢幣做為陪葬品，稱為「瘞錢」（瘞，音亦，掩埋、埋葬之意）。在湖北葛洲壩出土的西漢墓葬中，就出土了金郢爰（楚幣）和秦代鐵製「半兩」、漢代銅製「五銖」等錢幣。

從漢代開始以實錢陪葬的風俗，一直持續到魏晉南北朝時期。南宋文人葉寘於《愛日齋叢鈔》記載：「南齊廢帝（蕭昭業，473—494年）好鬼神，常剪紙為錢，以代束帛，而有紙錢」。當時人們認為，親友故世後以實錢陪葬的成本太高，不能多放；如果埋入過多豐富的陪葬品或錢幣，又容易引來盜墓者的光顧。幸好在漢代以後造紙術已非常普及，人們想到可易俗從簡，改以紙錢（又稱陰錢、寓錢、擬錢）代替，不但可節省喪葬成本，又能避免發生盜墓而驚擾先人，一舉兩得。

唐代寒食節掃墓 官民皆用紙錢祭祀

《舊唐書》記載，到了唐玄宗時期，由於帝王推崇老子道學、喜好神仙之事，開元二十五年（737），少年時代就習禮學的王璵引古今祀典向皇帝進言，「請置春壇，祀青帝於國東郊，玄宗甚然之，因遷太常博士、侍御史，充祠祭使。璵專以祀事希幸，每行祠禱，或焚紙錢，禱祈福佑，近於巫覡」。由此推論，當時民間焚化紙錢的習俗應已廣泛流行，後得到皇帝與朝臣認可，朝廷才開始用紙錢來祭祀。

夏金華指出，唐代掃墓一般在寒食節，這是由於朝廷規定，無論官民，寒食節（冬至後第105日，與清明節日期相近，通常在清明節前一或二日）均有三日假期，由於寒食與清明相連，此時成為古人掃墓的高峰期。而掃墓時，紙錢「自王公逮於匹束，通行之矣」。

不僅中唐詩人王建（約767—約830年）《寒食行》詩中有載：「三日無火燒紙錢，紙錢那得到黃泉」，張籍（約767—約830年）《北邙行》： 「寒食家家送紙錢，烏鳶作窠銜上樹」，以及白居易（772—846年）的《寒食野望吟》也稱：「烏啼鵲噪昏喬木，清明寒食誰家哭。風吹曠野紙錢飛，古墓壘壘春草綠」，證明中唐時期的寒食、清明節，使用紙錢祭祀已蔚為風尚。

近代台灣的燒紙錢習俗

2019年6月至10月，台灣文化部駐法國台灣文化中心與法國凱布朗利博物館（Musée du Quai Branly）合作策辦，由高雄市立美術館執行製作的「極樂天堂（Palace Paradise）＂特展，展出美食紙紮祭品。（台灣文化部）

天津大學馮驥才文學藝術研究院中國木版年畫研究中心專家組成員楊永智表示，由於台灣漢人多由福建、廣東遷徙而來，亦帶來原鄉的婚喪喜慶風俗。首任巡台御史黃叔璥於清康熙六十一年（1722）赴台巡行時發現：

喪禮：七日內成服，五旬延僧道禮佛，焚金楮（金銀紙錢），名曰做功果、還庫錢；俗謂人初生欠陰庫錢，死必還之。 黃叔璥，《台海使槎錄．赤崁筆談》

清道光十六年（1836）定稿的《彰化縣誌．漢俗》也稱：「清明節，士女各以紙錢掛墓，備牲禮以祭先塋，謂之掃墓」。至於金紙的印刷，1995年12月，楊永智在台灣南投市街「南山」金紙行採集到一枚傳承久遠，蓋印在金紙側邊的木刻印記，清晰鍥出：「本鋪住漳州莆山社，督造大金發售，四方貴客請認外標卷書為記，庶不致誤」，而清代漳州府龍溪縣白石堡莆山社，為今龍海市角美鎮埔尾村。從上述看來，清代台灣的燒紙、掃墓等祭祀風俗，與中國大陸閩南地區幾無差異。

到了日本殖民統治台灣初期，藤田拾次郎於1901年發表的《爆竹與金銀紙》，與今日台灣的民俗觀念也完全相同：

專用於陰氣場面者為金銀箔紙也。聞箔紙原系依照錢之形狀而作，其中亦純然馬蹄銀之形象者，即對鬼神所用之貨幣之代用品也。雖欲以真實之金銀供奉神佛，或贈送故人，惟天高地遠，量重不能持去，故焚化此代用品，相信焚化後為煙、為氣，必能達到應奉、應贈之處也。 《爆竹與金銀紙》

哈爾濱：讓冥紙冥幣無處可買無紙可燒

然而，近年環保意識抬頭，防治空氣污染成為兩岸各地方政府進行治理時的重點專案，但究竟是徹底禁絕，還是倡導集中並減少燃燒量，體現了兩岸地方政府不同的思考。以台灣高雄市為例，2003年高雄市環保局開始推動減少焚燒紙錢，2005年更與高雄縣、屏東縣共同推出《高高屏中原普渡減少紙錢焚燒計劃》，例如在不允許露天焚燒的情況下，倡導民眾將紙錢交給城市清潔隊，載至焚化爐集中焚燒；或倡導「以功代金」，即把購買紙錢的金錢捐給社福團體，由收受單位出具功德狀，在祭祀時將狀內事迹念讀給已故先人後再行焚燒、代替燒金。還有架設「高屏聯合倡導紙錢集中焚燒專屬網站」，鼓勵民眾透過網絡線上參拜。

2021 年3月10日，黑龍江哈爾濱城管局宣示要嚴格打擊販賣、焚燒冥紙冥幣行為。（微信@哈爾濱市城市管理局）

相較於高雄以減量、宣導的方式減少焚燒金紙總量，黑龍江哈爾濱市城管局的一刀切做法就為人所詬病。2021年農曆新年以後，從3月10日起至3月22日，在9個工作天、不到兩個星期時間裏，該市微信公眾號「哈爾濱市城市管理局」共釋出了13則關於收繳、查扣冥紙冥幣的信息，其中3月10日、3月12日的標題都出現「讓冥紙冥幣無處可買無紙可燒」字樣，其作風之強硬，在全中國大陸來說都實屬罕見。

對此，《中國新聞網》分析，當地政府長期以來雷厲風行整治冥幣冥紙的原因，主要集中在：移風易俗和保護環境，且過去曾採取劃定區域點位、設定焚燒鼎等方式，但效果不彰。於是，為了管控污染排放、維持城市環境整潔，哈爾濱市的城市治理屢屢以嚴打、嚴查、嚴罰、嚴控、停業整改等強硬行政手段，動輒「查扣百餘噸冥紙冥幣」、「百餘噸冥紙冥幣被收繳」、「查獲冥紙冥幣超3噸」、「全收繳統一銷燬」，事實上，就立法層面而言，祭祀用品也不能一概定義為「封建迷信用品」予以禁止。2019年，台灣紙紮藝術進入法國凱布朗利博物館（Musée du Quai Branly）展出，向歐洲展示了源自中華傳統喪禮文化中的民間技藝。

哈爾濱的做法，突顯了政府在推進城市治理時，沒有兼顧傳承千百年的傳統文化風俗，或兼顧不同年齡層的需求，貿然出台這種缺乏配套措施與宣傳引導的一刀切政策，致使民怨沸騰，越查越多。這也證明，移風易俗並非立竿見影的事，而是公部門需要長時間、循序漸進地推動。尊重傳統文化與治理能力現代化，也從來不是處在矛盾與對立的兩端。