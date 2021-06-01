兒童節｜7歲就當孔子的老師　古代有多少個「神童」傳說？

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-06-01 21:00

六一兒童節將至，不少家長準備給孩子買禮物讓他們開心過節。不過説到中國歷史上的孩童，總會想到各式各樣的「神童」，但在秦漢時期，成年人、少年與兒童的分際，其實是相當模糊不清的。

直到清代，才有增設孩童相關的法令，保障他們的人身安全。圖為藏於台北故宮的《冬日嬰戲圖》（局部）。（台北故宮博物院網站）

雖然《秦律》對於漢代《九章律》有深厚的影響，可惜《秦律》基本上已經佚失。幸好考古學家於湖北省雲夢縣孝感睡虎地發掘了12座戰國末期至秦代墓葬，並發現大量有關法律、文書的竹簡，其中有部分秦代法律條文，有助於學者研究古代法律制度演變。

雲夢睡虎地出土的這批竹簡關於《秦律》的部分，恰好就有秦制規定何者是成年人的記載，除了以年齡為參考基礎外，身高也是判定的標準之一，男性不滿六尺五寸（秦代一尺約合今23公分，即一米五）、女性未滿六尺二寸者（即一米四），皆視為未成年。另外嬰兒至兒童這段時間，也沒有清楚的判定。

到了漢代則規定滿23歲為行冠禮才是成年人，需登錄民籍，但到了漢景帝二年（公元前156－前155年）則改為滿20歲即成年。

秦漢時期的兒童除了在法律定義上非常模糊外，在史書、文學作品的記載中也很難看到有關於兒童的生活、遊戲等描述，即便有記載內容也相當簡略。不過還有一種小孩子，特別被史家收錄在文獻中，那就是「神童」。

這類孩童因天資聰穎，在童年時便有過人的智慧、出類拔萃而受到眾人矚目。因為他們不遜於成人的過人表現，而被記載在秦漢時的史書中。西漢文學家劉向（公元前77－前6年）在著作《新序》所提到的神童，其論述或多或少反應了當時人們對此的看法：

齊有閭丘邛，年十八，道遮宣王（齊宣王，公元前350－前301年）曰：『家貧親老，顧得小任。』宣王曰：『子年尚稚，未可也。』 閭丘邛對曰：『不然。昔有顓頊行年十二而治天下。秦項橐七歲而為聖人師。』 《新序》

對西漢時期的人們來説，行冠禮之前，所有的男性都屬於未成年，即使閭丘邛已經18歲，在西漢人看來能屬於孩童的範圍之中。《史記》也有記載項橐，這位七歲就能當孔子（公元前551－前479年）老師的神童，雖然其生平、事蹟皆不可考，但神童項橐已成為漢代社會中一個孩童典範。

成書於晉代的《華陽國志》載漢代辭賦家揚雄（公元前53－18年）的兒子揚鳥：「七歲預父文，九歲卒，為文學神童」。漢代除了有揚鳥這位文學神童外，還有聖童、奇童等類似神童的稱呼。儘管漢代已有神童觀念，但由於人們對於兒童、少年等年齡分界無清楚概念，只要未及冠者，皆可稱之為「兒童」。因此東漢時期只要未滿20歲、表現異於常人而有成人之風，就能被稱為「神童」。

漢代人們對於天才兒童、少年的追求，還發展出了「童子郎」－特別給未成年人任官的職位。不過有些任職童子郎的少年，多是因父輩之功而拜官，而非因自己本身的能力。

雖然漢代有許多關於天才兒童、神童的記載，但學者如王充（27－97年）就反對這樣的觀念，他認為神童意味着不學而知，即不用學習就能知曉所有事物，但這世上不可能有這樣的人存在。不過王充承認的確有天賦異稟的孩童。儘管漢代對於未成年人的年齡劃分還不夠仔細，但都認同其有表現不遜於成人的可能性。