中國科學家成功讓雄鼠懷孕產崽　施手術「合成」雌雄鼠再移植子宮

撰文: 陳進安 最後更新日期: 2021-06-19 18:00

雄性能否分擔雌性孕育後代的重擔,成為科學界探究的議題。近日,中國有科學家發布研究成果,顯示其成功讓雄性老鼠懷孕,並順利誕下10隻發育良好的幼崽,打破了自然界的規律。

研究於生命科學預印本平台bioRxiv發表。(bioRxiv)

目前已知能雄性孕育後代的物種只有包括海馬等在內的海龍科,然而周三(16日)於生命科學預印本平台bioRxiv發表的該研究打破了設想。該論文題為《A rat model of pregnancy in the male parabiont》,作者為海軍醫科大學海軍醫學院教育機構實驗教學示範中心、海軍醫科大學海軍醫學院營養與食品衛生系張榮佳,及海軍醫科大學長海醫院婦產科劉玉環。由於未經過同行評審,論文目前尚未正式發表。

論文顯示,該研究透過四步驟,成功於雄鼠身上構建一個懷孕的老鼠模型。研究人員首先透過手術,將雄性大鼠和雌性大鼠背靠背地連接成「連體鼠」,以血液交換給了雌性微環境予雄性大鼠,8星期後再為雄鼠進行子宮移植。之後,他們會將胚胎移植到雄鼠的移植子宮及雌鼠的原生子宮內。為提升實驗成功率,研究人員共納入46對連體大鼠,共有562個胚胎被移植到雌性體內,280個胚胎被移植到雄性體內。

研究人員透過手術,將雄性大鼠和雌性大鼠背靠背地連接成「連體鼠」。(bioRxiv)

經過21.5天的妊娠期後,研究發現雌性大鼠的子宮中有169個胚胎發育正常,而雄性的只有27個胚胎發育正常。最終,團隊為雄鼠作剖腹產,從而完成最後一步驟,10隻幼崽成功從雄鼠體內分娩出,並順利發育到至成年,更具備了「功能性繁殖能力」。根據組織學檢查,這些從雄鼠體內中分娩出的後代的心、肺、肝、腎、腦、睾丸、卵巢或子宮並沒有明顯的異常。

不過,在為雄性大鼠進行剖腹產時,研究發現了一些非正常死亡的胎兒,其在形態和顏色上與正常胎兒不同,伴有胎盤萎縮或腫脹情況。研究最後也總結道,該實驗成功率其實非常低,僅為3.68%。但雖然如此,作者仍提到由於雄性哺乳動物從未有過報告懷孕的先例,今次或對生殖生物學產生深遠影響。