「萬人齊呼冰窖開，大車小車如山來」　古代官員有特別的消暑福利

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-07-02 20:00

天氣越來越炎熱，面對大熱天，現代人有各種方式，如在冷氣房吹冷氣、開電風扇、吃冰、喝涼飲等方法來消暑。雖然古人尚未有冷氣、冰箱等家電，但也有許多消暑妙方。

現代人在炎熱的夏天想消暑的話，只要來碗剉冰就能解決。（微博@菠蘿的洋）

在19世紀下半葉歐洲人發明造冰技術以前，人們若想吃冰涼的食物，或是使用冰塊，只能完全依靠河湖的天然冰。不過根據學者研究，自周代起至清末，中國人都會使用冰窖保存天然冰，來度過夏天。

《周禮．天官》就記載「凌人掌冰之制」：「凌人：掌冰政。歲十有二月，令斬冰，三其凌……祭祀，共冰監。賓客，共冰。大喪，共夷盤冰。夏，頒冰掌事。秋，刷」。

大約到了小寒、大寒節氣的時候，朝廷會派人開始鑿冰，到來年的清明、穀雨時節，便可打開冰窖使用冰塊了。當氣候進入到秋季時，就要派人清掃冰窖，以備隆冬藏冰之用。在藏冰前，皇室會舉行冬神相關祭祀，而開窖、要拿出冰塊時，也會舉辦相關的禳災儀式。

冰窖最初只有朝廷、皇室才有，之後才逐漸普及，民間也能鑿冰做生意。圖為一個位於北京的冰窖。（VCG）

這項習俗從周代完整延續下來，冰塊的用途很多，除了用在君王飲膳、招待賓客外，也可以在祭祀時用來冰鎮牲禮、酒醴。而自先秦以來，歷代朝廷皆會於夏季賜官員冰塊，明清沿用唐宋舊制於立夏這天，打開官屬冰窖，將裏頭的冰塊賞賜給在京的文武大臣。

明代文人李夢陽（1475－15310）在《冰車行》中，描述朝廷開窖頒冰的情形：「黃門飛鞚西北趨，白馬如龍血如珠。萬人齊呼冰窖開，大車小車如山來。但見風行九市陌，寧知玉積五侯宅。道傍暍士僵闌干，唇乾口燥真大難。侯門宴罷夜烏起，朱殘粉落明星裏。君不見，積冰化作堂前水」。

另外，冰塊還能用在喪葬方面，達到防腐的效果。由此可知，歷朝歷代的朝廷自然每年都需要窖藏大量的冰塊，以供使用。

至於民間的商業性質的窖冰，由於史料的缺乏無法斷言起源於何時，但可以確定至少隋代時就已存在。不過從宋代文人楊萬里（1127－1206年）荔枝歌寫道：「北人冰雪作生涯，冰雪一窖活一家」，可見宋代已有相當發達的商業性冰窖，到了明清百姓想要買冰，已經是相當容易的事情。

雖然清代延續明制，也會賞賜官員冰塊，衙門還有一定的配額，好讓京官在辦公時，有冰塊可以解暑或有冰水可以飲用。但此一制度後來漸漸廢弛，至清末已形同虛設。

清末文人震鈞（唐晏，1857－1920）曾表示：「（朝廷）以歲十二月藏冰，來歲入伏頒冰，各部院官學皆有之。掌以工部司員一人，以數寸之紙，印為小票，名冰票，為領冰之券。然年久弊生，雖有此票，而給冰絕少，殆不能供一人之需。故亦不復領票，而冰多售於市矣」，可見清末京官若是夏季炎熱，只能向民間的冰窖買冰消暑。

從明清朝廷用冰，可以發現冰塊除了消暑外，還兼具冰箱的保鮮功能，且冰塊還被納入皇帝的賞賜物品中，成為京官福利。可以看到在尚未有冰箱、冷氣、冰品的明清，對於冰窖給予極高的重視。