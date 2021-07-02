給太空的信｜中國航天首推太空寄信服務　僅花19元即可圓夢

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-02 09:00

如果可以寫信寄往太空，你會寫甚麼？中國航天文創網店近日首次推出「太空信套裝」，上架後立即售罄。據介紹，買家只要將信件投遞到中國郵政郵筒或郵局，信件就能擇機由飛船送往中國太空站上的「太空郵局」。

太空信套裝。（西湖之聲）

「太空信套裝」包括專用太空信紙、含郵資專用信封、以及兩張明信片，價格僅為19元（人民幣，下同）。在信封上，收信人是太空郵局，收信地址和郵編已經印在信封上，無需再次填寫。買家寫信後直接投入中國郵政郵筒或者前往郵局投遞即可。

投遞後，信件會被收集並統一掃描成電子版存入晶片，跟隨太空站任務，並擇機由飛船送往太空站上的「太空郵局」，更能夠收到一份電子證書。

「中國航天文創」 淘寶店負責人表示，作為連接大眾和中國太空站的特殊紐帶，首次通過電商平台推出「太空信」，同樣是中國航天在航天科普領域的新嘗試，希望能進一步激發大家對載人航天事業的關注度和自豪感。

據了解，太空郵局由中國郵政集團公司和中國載人航天工程辦公室聯合成立，早在10年前，神舟八號與天宮一號成功對接，中國郵政天地郵路正式開通，「太空郵局」首任局長則為中國首位太空人楊利偉。

太空郵局採取「虛實結合」的經營模式，實體郵局設在北京航天城郵局，虛擬郵局則設在載人航天飛行器內，已啟用「太空郵局」營業日戳及太空郵件專用郵簽、郵袋，面向市民開辦國際、國內函件寄遞和集郵業務。