清明節｜融合寒食節、上巳節傳統習俗　一文睇清古今發展歷程

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-02 12:05

「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂。借問酒家何處有，牧童遙指杏花村。」清明，是農曆二十四節氣、中國四大傳統節日之一，又稱踏青節、行清節、三月節、祭祖節。節期在仲春與暮春之交，一般為冬至日後的第106-107天左右。 清明節源自上古時代的祖先信仰與春祭禮俗，在發展過程中與寒食節、上巳節結合，形成了「禮敬祖先，慎終追遠」、「踏青郊遊，親近自然」等習俗，並延續至今。如今，清明節既是掃墓祭祖的肅穆節日，也是人們踏青遊玩的節日。2006年5月20日，清明節被國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。2008年，清明節亦正成為內地的法定節假日。

「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂。借問酒家何處有，牧童遙指杏花村」，出自唐代杜牧的詩《清明》。（網上圖片）

寒食節與「割股奉君」

清明節在歷史發展中融合了寒食節的禁火、冷食、掃墓等習俗。

寒食節，是較早流傳於中國北方地區中原一帶的節日，寒食節最初的習俗，為禁煙火、只吃冷食，在後世的發展中逐漸增加了上墳祭掃、蕩鞦韆、蹴鞠、牽勾、鬥雞等。由於北方寒冷，春三月氣溫上升正值改火的時節，人們在新火未到之時，要禁止生火。

有傳說指，寒食節的由來與春秋時期的晉國功臣介之推的忌日相關。春秋時期，晉國公子重耳為逃避驪姬之亂而流亡，期間隨臣介之推在重耳飢餓之時，割下自己腿上的肉為重耳煮湯，令重耳感激不盡，後來重耳做上了國君（晉文公）。在介之推死後，晉文公下令將介之推的忌日定為寒食節，不許民眾開火煮飯，只能吃冷食及涼拌食品。

寒食節在漢代被稱為禁煙節，據《後漢書》記載，最初的寒食節時間很長，最長有105天，最短也要近1個月。到了唐代，寒食節變為3天，分別是「大寒食」、「官寒食」、「小寒食」。而寒食節中的另一重要習俗掃墓，據傳起源於古代帝王將相「墓祭」之禮，後來民間亦相效仿，到了宋代之後，寒食掃墓之俗漸移到清明。

上巳節

此外，清明節還融合了上巳節中郊外遊玩、踏青、戴柳圈等習俗。

上巳節，俗稱三月三，是古代舉行「祓除畔浴」活動中最重要的節日，人們結伴去水邊沐浴，稱為「祓禊」，此後又增加了祭祀宴飲、曲水流觴、郊外遊春等內容。「上巳」一詞最早出現在漢代文獻《周禮》中，到了宋代上巳節逐漸銷聲匿跡，不見於文獻記載。

因寒食節、上巳節、清明節相距較近，三相結合，便成了一個重要的節日。清明節吸納了二節的儀式，由一個單純的農業節氣變成重要的節日。清明節在宋元時期形成一個以祭祖掃墓為中心，將寒食的禁火、冷食風俗與上巳郊遊等習俗活動相融合定型。明清時期基本承接前代舊制。民國時期，清明節除了原有的掃墓、踏青等習俗，植樹也被確定為常規項目。

清明節還融合了上巳節中郊外遊玩、踏青、戴柳圈等習俗。（新華社）

相關圖輯｜四川都江堰每逢清明節會舉行放水節祭祀大典（點圖放大）

清明節的假期變化

事實上，清明節放假的規定並非於現代才有。早於唐代，唐玄宗就頒布政令規定寒食節、清明節共放假四日。到了宋代，寒食節、清明節放假七日，南宋陳元靚《歲時廣記》卷十五引宋呂原明《歲時雜記》記載，「清明前二日為寒食節，前後各三日，凡假七日。而民間以一百四日禁火，謂之私寒食，又謂之大寒食。北人皆以此日掃祭先塋，經月不絕，俗有寒食一月節之諺。」

而到了民國時期，1935年中華民國政府將4月5日訂為「民族掃墓節」。2007年12月7日，國務院第198次常務會議通過了修改《全國年節及紀念日放假辦法》的決定，其中規定「清明節，放假一天（農曆清明當日）」。2008年，清明節正式成為內地法定節假日，放假一天。2009年，清明節假期包括調休在內地改為三日。

清明習俗知幾多？