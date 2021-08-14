全紅嬋奪金後「獲准」入宗祠　原來清代徽州一早有先例？

日前，中國奧運金牌選手全紅嬋「獲准」入宗祠的新聞引起熱議，連帶地讓傳統的宗族、宗祠文化引起大眾討論。當前許多民眾對於祠堂的刻板印象多來自明清，加上儒家禮制重男輕女、女性地位低於男性，對於宗族、宗祠多持負面看法。不過清代時的安徽徽州，竟存在過9座女祠。



全紅嬋獲得金牌後，傳出廣東省湛江市全氏總支本家，要追認全紅嬋為26世孫的消息。（VCG）

學者吳玉廉走訪徽州，找尋建造於清代的女祠蹤影。女祠其實不見於早期歷史文獻。不過根據徽州潭渡黃氏族譜，關於族內壺德女祠（今只存遺址）的記載，皆用「母祠」、「妣祠」來稱呼，直到民初當地人也還是多稱「母祠」。

目前保存最完整、可惜祠堂內所有牌位皆於1949年後被銷燬的女祠堂－棠樾鮑氏清懿堂，根據該族內《重修清懿祠紀念》一文，也是將該祠堂稱為「妣祠」。

為何清代時多以「母祠」一詞來稱呼女祠？這兩者有何差異呢？這要從儒家禮制說起。在以男性為主的清代宗族社會中，男女在宗族祭祀中的地位是不一樣的，女性的地位低於男性，因此婦女不可能擁有獨立的祠堂。

相對於「女祠」而言，母祠算是比較温和的說法，儘管建母祠以宗族文化來看是創舉，但人們的關注點多放在母祠背後的儒家孝道倫理，而非女性的地位，由此可知，徽州女祠裏的「母性意識」相當鮮明。

以壺德女祠來說，潭渡黃氏族譜就載有興建始末。該祠建於康熙丁酉（康熙五十六年，1717）年間，是蓼莪堂長分裔孫黃以正建造的。由於黃以正幼年喪父，是母親努力將他撫養成人；當他功成名就、衣錦還鄉後，對於祠堂中沒有擺放母親牌位一事，感到十分不安，便蓋了女祠堂來祭祀母親。由於黃以正的祖母，也是獨自將兒子撫養長大，黃以正特別在文中提到蓋女祠也是為了完成父親心願。

棠樾鮑氏清懿堂興建由來與壺德女祠，根據當地鮑氏後裔鮑樹民所著《牌坊群裏的故事》、《坊林集》，可知該祠建於嘉慶初年（1796－1820年），是鮑氏第24世祖、鮑家花園的興建者－鮑啟運所建。因為鮑啟運8歲失母，之後便由嫂嫂（鮑志道的妻子汪氏）拉拔長大。鮑啟運認為宗祠裏只供奉男性，沒有女性，對祖妣相當不公平也不恭敬，才專門建造女祠。

前述兩座女祠的興建原因，與明清貞節烈婦的事蹟描述非常相似，而徽州於清代即以「節婦烈女為徽最多」的印象廣為人知，女祠與貞節烈婦有關連嗎？只有節婦才能入女祠？

安徽省黃山市徽洲區的棠樾牌坊群，建有女祠清懿堂。（VCG）

學者王振忠進一步研究發現，由於清代大批徽商外出，導致許多夫妻天各一方，根據現存的徽商尺牘，可以發現當時徽州有許多「偽單親」的婦女、家庭，便是靠着遠在異鄉工作的丈夫寄回的銀信過活。

說到明清婦女，今日大部分民眾可能會以為在朝廷、地方皆鼓吹貞節烈婦、建牌坊的情況下，婦女喪失了改嫁的自由、陷入被迫守節的情況。不過在底層社會里，常有為家中經濟而脅迫寡婦改嫁的情形。由於過去將女性視為私有財產，夫家將寡婦賣掉，除了可以減少家中人口開銷，還能獲得一筆錢。因此清代時常有貧困家庭的寡婦為堅持守節而自殺。

女祠與宗祠相同，皆是體現家族血緣關係的場所。因此入祠與否的首要標準，在於入祠的女性與宗族內男性的關係，如母子、父女等，而非她們是否貞節、守節。清代的貞節烈婦死後會入主節烈祠，其與女祠不同，節烈祠反映的是社會對女性道德要求，但女祠本身是代表宗族祭祀、家族榮耀、親情等的建築。