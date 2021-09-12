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圖片故事｜在「石山王國」建交通路網 「基建狂魔」並非憑空而來
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圖片故事｜在「石山王國」建交通路網 「基建狂魔」並非憑空而來
撰文：
吳桐
出版：
2021-09-12 10:00
更新：
2021-09-12 10:00
近年來，中國大型基建工程常常引發驚歎，以至於人們往往用「基建狂魔」來稱呼中國。而中國基建也不僅僅體現在「超級工程」的建造上，邊遠地區的交通基礎建設．
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