圖片故事｜在「石山王國」建交通路網　「基建狂魔」並非憑空而來

撰文：吳桐
出版：更新：
近年來，中國大型基建工程常常引發驚歎，以至於人們往往用「基建狂魔」來稱呼中國。而中國基建也不僅僅體現在「超級工程」的建造上，邊遠地區的交通基礎建設．
行走中國
基建
發表評論...